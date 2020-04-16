"Первое, что я сделаю, это": днепряне о том, как изменят жизнь после карантина

Более месяца назад в Днепре ввели карантинные меры. Горожане с нетерпением ждут, когда город будет жить в привычном ритме.

О чем мечтают днепряне и какие выводы были сделаны во время карантина – расскажет OBOZREVATEL.

Чем займутся днепряне, когда закончится карантин freepik.com

Уже сейчас жители Днепра планируют новые начинания. Карантинные меры дали возможность по-новому посмотреть на жизнь и разобраться в том, чего же хочется на самом деле.

Одно из самых банальных, но на сегодня неисполнимых желаний у днепрян – прогуляться по городу в компании родных и близких людей.

"Пойду гулять в парк и конечно же – заниматься в спортивный зал. На сегодня мне больше ничего не нужно" – поделилась днепрянка Анастасия Катаева.

Все днепряне мечтают о прогулках по городу Анастасия Катаева

Днепрянки скучают по прогулкам, особенно в весеннее время года. Пока в городе введены ограничения – остается лишь планировать свой досуг:

"Скучаю по активной жизни. После карантина буду ночевать на работе, пойду в караоке и буду много и часто обнимать людей. Мечтаю поскорее прогуляться по центру города, сходить в кафе и даже насладиться общественным транспортом, которого так не хватает", – рассказала жительница Днепра Анна Яковлева.

Режим ожидания включен Анна Яковлева

Мужчины в период карантина планируют больше время уделять работе:

"Буду работать в два раза больше. Сейчас во многих моментах связаны руки, некоторые процессы невозможно реализовать. Как только карантин прекратиться – начну воплощать в жизнь то, что сегодня реализовать невозможно", – акцентирует днепрянин Илья Курашов.

Много работать - одна из главных целей Илья Курашов

Многие днепряне говорят о том, что банальные и доступные вещи до карантина практически не ценились:

"Сходить на шоппинг и приобрести новую обувь и одежду – это пока только в планах. Особенно мечтаю выйти на пробежку со своей собакой в парк, получить удовольствие от таких простых, но сегодня недоступных вещей. Обязательно спортивные тренировки – как только откроют залы. Во время карантина понимаешь, как много теряешь и как же радуют простые вещи, которые ранее казались бытовыми", – поделилась жительница Днепра Екатерина Ищенко.

Не хвататет пробежек и прогулок Екатерина Ищенко

"Интернет-магазины – это ужасная площадка для шопинга. Хочется банально сходить в торговый центр и купить весенние босоножки, а возможности нет. После карантина все будет цениться в разы сильнее", – акцентирует днепрянка Ксения Баскакова.

Шопинг в планах у многих девушек Ксения Баскакова

Жители Днепра мечтают о многом: отправиться в путешествие, поехать в гости к родителям, гулять на свежем воздухе и просто радоваться мелочам. К сожалению, в этом году вылазки на природу во время эпидемии коронавируса под запретом, как и обычные прогулки большими компаниями.

"Я бы хотел отправиться на пикник, пожарить шашлыки. Особенно сейчас, когда приближаются майские праздники. Ранее все было доступным, а сейчас все дома. Мы все ждем минуты, когда можно вернуться к нормальной жизни. Карантин учит ценить не только здоровье, но и все, что тебя окружает", – рассказал днепрянин Богдан Дегтярев.

Карантин научил ценить банальные вещи Богдан Дегтярев

Общественный транспорт у днепрян теперь вызывает положительные чувства. Многие скучают по возможности сесть в маршрутку и спокойно доехать до нужной точки города:

"Кафе, набережная, пикник – такое времяпровождение нам по душе. Муж сказал, что прокатится на общественном транспорте. Жизнь после карантина будет более яркой и насыщенной, в этом я точно уверена", – рассказала жительница Днепра Яна Мороз.

Горожане скучают по привычной жизни Яна Мороз

"Хочется на море. Я скучаю по волнам, воздуху, пространству. Сейчас мы все – часть общего дела, которое направлено на спасение жизней. Конечно же, карантинные меры нужно выполнять по максимуму. Но как только в стране отменят карантин – жизнь для каждого из нас станет еще ценнее, а обычная прогулка в парке с чашкой кофе принесет массу эмоций", – подытожила днепрянка Татьяна Заброда.

Все ждут окончание карантина Татьяна Заброда

Коронавирусом в мире заболели уже более 2 млн человек. Лидируют в антирейтинге по-прежнему США. Новые случаи заражения также начали обнаруживать в Китае, а в России счет пошел на тысячи в сутки.

По состоянию на 16 апреля в Днепре официально подтверждено 24 случая коронавирусной инфекции, пять человек выздоровели. Еще 18 пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результатов обследования.

Напомним, что в преддверии праздников в Днепре и области введут режим ограниченного передвижения по улицам. Так, временный режим будет действовать с 13:00 18 апреля до 6:00 20 апреля.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как весело и безопасно провести выходные в Днепре.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!