Персональная няня и сигареты на дом: какие услуги появились в Днепре во время карантина

Днепр временно приостанавливает работу развлекательных центров и учреждений культуры. Такие меры помогут горожанам уберечься от коронавируса.

О том, какие услуги предлагают жителям Днепра во время карантина – расскажет OBOZREVATEL.

Новые услуги в Днепре во время карантина РБК

С 17 марта в Днепре на карантин уходят:

спортивные залы;

салоны красоты;

кинотеатры;

торговые центры;

кафе и рестораны;

культурные учреждения;

отменяются массовые мероприятия, где количество участников более 10 человек (кроме мероприятий, необходимых для жизнедеятельности города).

В привычном режиме продолжат работать:

поликлиники;

больницы;

магазины, которые продают продукты питания и товары личной гигиены;

зоомагазины;

аптеки;

АЗС и станции технического обслуживания.

Также известно, что с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Национальная полиция будет контролировать соблюдение этих норм.

Для удобства различные службы и предприятия уже сегодня предлагают перечень услуг, которые можно безопасно заказать, не выходя из дома. Горожан призывают оплачивать покупки банковскими картами, а не наличными средствами.

Курьерские службы в Днепре: что можно заказать и сколько это стоит

Несмотря на временные нововведения, все сервисы по доставке еды и непродовольственных товаров в Днепре продолжают работать. Так, уже сегодня в городе можно заказать медицинские маски и антисептики на дом. Курьер доставит ваш заказ в ближайший срок.

Курьер доставит даже медицинские маски Glovo

Кроме того, доставка Glovo предлагает услугу "Экспресс курьер". Сервис готов доставить вам домой все, что поместится в рюкзак. Если же вам нужны продукты из ближайшего супермаркета – вы также можете обратиться в службу доставки, выбрав нужные продукты в приложении.

Курьер привезет к вам домой все, что поместится в рюкзак Glovo

В приложении можно выбрать любые продукты питания, которые есть в ближайшем супермаркете Glovo

Заказать можно как продукты и непродовольственные товары, так и алкогольные напитки/сигареты (до 22:00). Стоимость услуги – от 60 гривен.

Любая покупка будет доставлена Glovo

Не обязательно выходить из дома Glovo

Для безопасности курьерская служба призывает совершать оплату банковскими картами, а не наличными средствами.

При возможности, совершайте оплату картой Glovo

Персональная няня в Днепре во время карантина

Если у вас нет возможности находиться рядом с ребенком 24/7 – на помощь придет персональная бейби-няня. Выездной специалист не только готов развлечь вашего ребенка, но и сделать с ним домашнее задание. Пригласить няню можно как на несколько часов, так и на целый день. Если же вы с коллегами или знакомыми решили объединиться (в компании от 3-х детей) – к няне может присоединиться аниматор.

Спектр услуг для родителей Парк розваг "Планета"

Стоимость услуги в Днепре – 100 гривен в час/800 гривен в день. Если кроме няни вы заказываете еще и аниматора – прайс отличается: 500 гривен в час/2000 гривен за день.

Чтобы заказать услуги специалиста – достаточно заполнить анкету и зарегистрироваться, после чего с вами свяжутся в ближайшее время.

Достаточно оставить свои контактные данные Парк розваг "Планета"

Бесплатная доставка Heets для IQOS по Днепру

Пользователи девайсом от IQOS могут сделать заказ на доставку товара на сайте. Соответствующая информация поступила всем зарегистрированным пользователям на мобильные телефоны.

Рассылка во время карантина Скриншот

Бесплатно и в ближайшие несколько часов курьер доставить вам стики. Оплатить нужно будет только сам товар, стоимость которого неизменна – 50 гривен за пачку.

Стоимость покупки неизменна IQOS

Напомним, что во время карантина стоит придерживаться основных правил, которые помогут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких:

Регулярно мойте руки;

Обрабатывайте руки спиртосодержащим средством;

Соблюдайте дистанцию в общественных местах;

По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот;

Соблюдайте правила респираторной гигиены;

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью;

Не паникуйте. Все будет хорошо!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Борис Филатов призвал горожан с пониманием отнестись к закрытию заведений.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!