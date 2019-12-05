Перевозка детей без автокресел: как днепрян будут наказывать за опасную езду

При ДТП дети на специальных креслах выживают чаще и получают меньше травм.

Правильно установленные детские автомобильные кресла уменьшают вероятность смерти младенцев примерно на 70% и на 80% детей.

Подробнее о том, какое наказание грозит родителям-нарушителям - расскажет OBOZREVATEL.

Что грозит за перевозку детей без автокресла rbc.ua

29 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №1150, который подразумевает под собой штрафы за перевозку детей без автокресла. За нововведение проголосовали 332 народных депутата. Закон вносит в Административный кодекс норму о штрафе в 510 гривень за нарушение правил перевозки детей и в 850 гривень при повторном нарушении в течение года.

Предписание перевозить детей в автокреслах и раньше было в правилах дорожного движения, но при этом за нарушение не был предусмотрен штраф. Теперь же это считается административным нарушением.

Какие требования к перевозке детей в авто

Законом запрещено перевозить детей, рост которых меньше 145 сантиметров или не достигших 12-летнего возраста, в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, а также детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля и организованные группы детей в темное время суток.

Сколько стоит автокресло в Днепре

Новое автокресло обойдется в сумму от 3000 грн до 13 000 гривень. Сума варьируется в соответствии с основными характеристиками: возраст, рост, вес, установка, система креплений, используемые материалы.

avtokrisla.com

Кроме того, в крупных магазинах детское автокресло можно приобрести в кредит или рассрочку.

Rozetka

Б\у автокресло обойдется дешевле - 900-2500 грн. Товар не сложно найти на сайтах, продавцы публикуют много предложений. Важно, выбирая бюджетный вариант, не купить некачественный товар. В первую очередь, обращайте внимание на обивку. Она должна быть прочная, пропускать влагу. Желательно, чтобы верхняя часть снималась, и ее можно было постирать. Лучше всего, чтобы кресло сделано было из первичной пластмассы, она при ударе гнется, но не ломается.

ОЛХ

Что думают об этом жители Днепра

Горожане относятся к нововведению двояко. Одни уверены, что законопроект не доработан, другие говорят о высоких ценах на автокресла. Многие поддерживают принятие системы штрафов, опираясь на печальную статистику смертности детей при авариях.

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Почему нельзя пристегнуть ребенка ремнем безопасности

При использовании кресла, ребенок находится на такой высоте, чтобы его можно было максимально безопасно пристегнуть ремнем. Без этого приспособления ремень безопасности, который рассчитан на взрослого человека, попадает внизу не на подреберную часть, а на живот, и при аварийной ситуации может травмировать внутренние органы ребенка. Верхняя же часть ремня проходит не в районе ключицы, как это необходимо по требованиям безопасности, а в районе шеи.

Как быть в такси

Чаще всего такси в Днепре не предоставляют детские автокресла, поэтому опытные родители советуют обзавестись собственным. В любом случае, при вызове такси стоит озвучивать просьбу - наличие автокресла у водителя. На сегодня данный вопрос не урегулирован на государственном уровне, но бытует мнение, что после введения штрафов службы такси начнут покупать автокресла.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что такси не имеет права отказаться от заказа из-за автокресла.

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