Пенсии в Днепре: как быстро и легко оформить помощь

В Украине размер минимальной пенсии увеличился до 1564 гривень, а максимальной - до 15640 гривень. Какие документы нужны для оформления пособия, и куда по этому поводу обращаться в Днепре – расскажет OBOZREVATEL.

Пенсии в Днепре Цензор.НЕТ

Кто имеет право на пенсию по возрасту

Согласно статье 26 Закона Украины, право на получение пенсии по возрасту имеют лица по достижении 60 лет и при наличии стажа 26 лет.

Также право на пенсию имеют лица по достижении 63 года и при наличии стажа от 16 до 26 лет.

Кроме этого, при наличии стажа от 15 до 16 лет право на пенсию имеют лица после достижения 65 лет.

Пенсии по возрасту Пенсионный фонд в Днепропетровской области

Отметим, когда человек достигает пенсионного возраста, он обязан обратиться в отдел обслуживания граждан или Пенсионный фонд для оформления пенсии.

Расчет размера пенсии

П = Зп х Кс: П - размер пенсии. Зп - заработная плата застрахованного лица. Кс - коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Коэффициент страхового стажа, который применяется для исчисления размера пенсии, определяется с округлением до пяти знаков после запятой по формуле:

Кс = См х Вс / 100% х 12: Кс - коэффициент страхового стажа. См - сумма месяцев страхового стажа. Вс - величина оценки одного года страхового стажа.

Отметим, что коэффициент страхового стажа не может превышать 0,75%.

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Пенсия на карту

Чтобы не стоять в длинных очередях в кассах, можно оформить карту, на которую будут ежемесячно начислять пенсию.

Для этого Вам следует обратиться в Пенсионный фонд, подать необходимые документы (ИНН, паспорт). Затем выбрать подходящий банк и указать реквизиты своей карты.

Также можно выбрать любой банк, обратиться в отделение и там заполнить соответствующие документы. После этого банк передаст Ваше заявление в Пенсионный фонд и все оформит самостоятельно.

Так, в Днепре уже многие пенсионеры перешли на этот удобный способ начисления пенсии. Но в селах Днепропетровской области подобная практика непопулярна.

62-летняя Мария Васильевна проживает в небольшом селе возле Днепра и ежемесячно получает пенсию:

"Пенсию нам привозит почтальон. Если честно, она безответственная и деньги всегда доставляет не вовремя. Часто бывают задержки даже на неделю и для наших местных пенсионеров это очень тяжело. Ведь и так живем на копейки…", – рассказала пенсионерка.

Поэтому Мария Васильевна решила оформить пенсию на карту:

"Я обратилась в Пенсионный фонд. От меня нужны были только ИНН и паспорт. Карты у меня не было, и сотрудники фонда предложили мне на выбор банк. Теперь со следующего месяца пенсию мне будут начислять на карту. Это очень быстро и удобно, а главное ни копейки за это не взяли", – отметила женщина.

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Она добавила, что, с одной стороны, это очень удобно, так как деньги будут приходить вовремя. А с другой стороны, не все жители сел могут позволить себе переоформить пенсию на карту:

"Многим моим односельчанам сложно передвигаться или совсем нет возможности по состоянию здоровья. Также некоторые пенсионеры почему-то боятся карточек и не понимают, как ими пользоваться. Поэтому им приходится даже с задержками от почтальона ждать свою пенсию", – рассказала Мария Васильевна.

Как получить пенсию в Днепре

Для оформления пособия следует собрать список документов:

Соответствующее заявление.

Паспорт и ИНН (оригинал и ксерокопия).

Документ о месте регистрации проживания.

Свидетельство о рождении детей.

Свидетельство о браке (оригинал и ксерокопия).

Номер счета в банке.

Трудовая книжка (оригинал и ксерокопия) и другие документы о трудовом стаже.

Военный билет.

Диплом и другие документы, которыми подтверждаются периоды обучения на дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал и ксерокопия).

Справка о заработной плате за 5 лет.

Пример заявления на начисление пенсии raschet-pensii.in.uа

Пример заявления на начисление пенсии raschet-pensii.in.uа

После этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд в Днепропетровской области или отдел обслуживания граждан (сервисный центр).

Отметим, пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня достижения возраста.

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Электронная подача документов

В Днепре также появилась возможность подать заявление на назначение пенсии онлайн. Такое нововведение дает возможность самостоятельно подавать заявление и скан-копии всех необходимых документов с целью дальнейшего постоянного получения пенсии.

В заявлении на назначение пенсии заявитель должен выбрать отделение Пенсионного фонда, а также отметить вид будущей пенсии, указать адрес места жительства и предоставить сведения о паспорте.

Кроме этого, необходимо указать электронную почту и номер телефона.

Оформление пенсии онлайн ПриватБанк

Ко всему этому, заявитель должен прикрепить скан-копии необходимых документов, указать банковский счет и реквизиты карты.

В случае назначения пенсии по возрасту соответствующее заявление может быть подано заявителем не ранее чем за месяц до достижения им пенсионного возраста.

Подать онлайн-заявление на начисление пенсии можно по ссылке.

Куда обращаться

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области: ул. Набережная Победы, 26; (067) 195-53-51.

Центральный отдел обслуживания граждан: пр. Богдана Хмельницкого, 116а; (097) 644-66-07.

Чечеловский отдел обслуживания граждан: ул. Надежды Алексеенко, 106; (0562) 31-40-73.

Новокодакский отдел обслуживания граждан: ул. Данила Галицкого, 22-а: (066) 596-03-37.

Левобережный отдел обслуживания граждан: ул. Сичеславская Набережная, 17; (056) 722-02-44.

Самарский отдел обслуживания граждан: ул. Молодогвардейская, 22-а; (096) 811-74-71.

София Ковнир

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