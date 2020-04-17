Пасхальная корзина 2020: во сколько обойдется в Днепре
В этом году из-за общенационального карантина жителям Днепра придется отмечать Пасху дома. Но многие горожане не изменяют традициям и активно готовятся к празднованию.
Во сколько обойдется в 2020 году пасхальная корзина в Днепре – читайте далее в нашем материале.
Что говорят эксперты
Как сообщает директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, в этом году пасхальная корзина в среднем по Украине обойдется около 801 гривен.
"Это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины, связанных с подорожанием молока, сливочного масла, муки и сахара, увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативным всплеском цен на продукты на волне паники из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19", – отметил эксперт.
По данным научного центра, в среднем пасхальная корзина в Днепропетровской области обойдется около 729 гривен.
Что входит в пасхальную корзину и какие цены в Днепре
OBOZREVATEL решил проверить лично, во сколько обойдется продуктовый набор на Пасху. Так, в пасхальную корзину жители Днепра должны положить следующие продукты:
Кулич – 120 гривен;
Яйца – 25 гривен/10 штук;
Сыр – 80 гривен/кг;
Вино – 70 гривен;
Соль – 10 гривен/упаковка;
Колбаса – 80 гривен/кг;
Буженина – 250 гривен/кг;
Сало – 130 гривен/кг;
Хрен – 15 гривен;
Овощи – помидоры около 50 гривен/кг, огурцы около 40 гривен/кг.
Общая средняя стоимость такой пасхальной корзины в Днепре обойдется около 870 гривен. Конечно, если хорошо поискать, то можно купить продукты и дешевле.
Стоимость готовых пасхальных корзин в Днепре
Чтобы лишний раз не выходить из дома, жители Днепра могут заказать уже готовую пасхальную корзину со всеми необходимыми продуктами.
Так, жители Днепра могут купить стандартную пасхальную корзину с минимальным набором продуктов около 400 гривен. Туда входит сыровяленая колбаса, хрен, корнишоны, соль и пасхальный кекс. Все это Вам упакуют в плетеную корзину.
Отметим, что такую корзину Вам может даже освятить священник ПЦУ, а также бесплатно доставят домой.
Если Вы хотите, чтобы в Вашей пасхальной корзине было больше продуктов, то такое удовольствие можно приобрести немного дороже – около 500 гривен. В этот набор добавят еще и вино.
Стоимость плетеных корзин в Днепре
Для того чтобы сложить пасхальный набор, необходимо приобрести плетеную корзину. В Днепре их стоимость зависит от материла и размера изделия.
Так, стандартная плетеная корзина обойдется в 250-300 гривен. Такое изделие изготавливают с использованием ажурного плетения и поэтому она является емкой, прочной и красивой.
Продавцы отмечают, что праздничные корзины делают из качественного и экологически чистого материала, без химических примесей и обработок.
Также жители Днепра могут приобрести корзины ручной работы с дополнительным декором. Средняя стоимость такого изделия – маленького размера от 400 гривен, средних и больших размеров от 800 гривен и выше.
Чаще всего такие пасхальные корзины плетут из соломы, декорируют кружевами и искусственными цветами, пришивают ткань или покрывают водостойкой краской.
Некоторые продавцы отмечают, что такое изделие можно использовать не только в качестве пасхальной корзины, но и для хранения разных мелочей или для флористических композиций.
"Праздничные цветы добавляют в атмосферу семьи радости и благополучия, поднимают настроение, помогают настроить на чувство радости и уюта. И каждый, кто попадет в дом, оформленный таким пасхальным декором, сразу поймет – праздник наступил", – сообщают продавцы.
Дополнительные украшения к пасхальной корзине
Чтобы атмосфера праздника чувствовалась больше, жители Днепра могут дополнительно приобрести различные украшения и фигуры к пасхальной корзине.
Например, декоративная пасхальная фигура в виде кролика, средняя стоимость которой составляет от 250 до 500 гривен. Цена зависит от размера изделия. Такие фигуры делают из пенопласта и ткани.
Кроме этого, жители Днепра могут купить кашпо для декоративных композиций в виде зайчика с тележкой. Такое удовольствие обойдется около 400 гривен.
Также в преддверии праздника можно приобрести мягкие игрушки в виде пасхальных кроликов. Стоимость зависит от размеров изделия.
Обычно такие кролики продаются сразу в паре. Средняя стоимость маленьких кроликов около 600 гривен, а больших – от 1300 гривен и выше.
Для украшения пасхальной корзины также можно приобрести декоративные яйца на палочках за 50 гривен.
Пасхальные подарочные наборы в Днепре
В светлый праздник хочется также порадовать и своих близких. Поэтому жители Днепра могут приобрести красивые пасхальные наборы за символическую стоимость.
Например, родному человеку можно подарить пасхальный набор с мягкой игрушкой в корзине. В такой набор входят хлебница – плетеная корзинка со съемным чехлом, текстильные салфетки и интерьерная игрушка.
"Пасхальные зайчики – милая и забавная пасхальная игрушка для декора. Набор станет замечательным пасхальным подарком для детей и взрослых: близким, коллегам, друзьям. Все зайчики выполняются вручную", – отмечают продавцы.
Средняя стоимость такого пасхального набора – 400 гривен.
Кроме этого, можно заказать и другие подарочные наборы, стоимость которых немного ниже. Например, пасхальный подарочный набор полотенец – до 150 гривен или набор пасхального мыла – от 90 до 170 гривен.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в связи с продлением карантина, жителям Днепра придется скромно отметить предстоящий праздник Пасхи 19 апреля. Стало известно, как в этом году днепряне смогут отметить Пасху и во сколько обойдется приготовление кулича.