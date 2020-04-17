Пасхальная корзина 2020: во сколько обойдется в Днепре

В этом году из-за общенационального карантина жителям Днепра придется отмечать Пасху дома. Но многие горожане не изменяют традициям и активно готовятся к празднованию.

Во сколько обойдется в 2020 году пасхальная корзина в Днепре – читайте далее в нашем материале.

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Что говорят эксперты

Как сообщает директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, в этом году пасхальная корзина в среднем по Украине обойдется около 801 гривен.

"Это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины, связанных с подорожанием молока, сливочного масла, муки и сахара, увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативным всплеском цен на продукты на волне паники из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19", – отметил эксперт.

По данным научного центра, в среднем пасхальная корзина в Днепропетровской области обойдется около 729 гривен.

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Что входит в пасхальную корзину и какие цены в Днепре

OBOZREVATEL решил проверить лично, во сколько обойдется продуктовый набор на Пасху. Так, в пасхальную корзину жители Днепра должны положить следующие продукты:

Кулич – 120 гривен;

Яйца – 25 гривен/10 штук;

Сыр – 80 гривен/кг;

Вино – 70 гривен;

Соль – 10 гривен/упаковка;

Колбаса – 80 гривен/кг;

Буженина – 250 гривен/кг;

Сало – 130 гривен/кг;

Хрен – 15 гривен;

Овощи – помидоры около 50 гривен/кг, огурцы около 40 гривен/кг.

Общая средняя стоимость такой пасхальной корзины в Днепре обойдется около 870 гривен. Конечно, если хорошо поискать, то можно купить продукты и дешевле.

Пасхальная корзина 2020 Корреспондент.net

Стоимость готовых пасхальных корзин в Днепре

Чтобы лишний раз не выходить из дома, жители Днепра могут заказать уже готовую пасхальную корзину со всеми необходимыми продуктами.

Так, жители Днепра могут купить стандартную пасхальную корзину с минимальным набором продуктов около 400 гривен. Туда входит сыровяленая колбаса, хрен, корнишоны, соль и пасхальный кекс. Все это Вам упакуют в плетеную корзину.

Отметим, что такую корзину Вам может даже освятить священник ПЦУ, а также бесплатно доставят домой.

Если Вы хотите, чтобы в Вашей пасхальной корзине было больше продуктов, то такое удовольствие можно приобрести немного дороже – около 500 гривен. В этот набор добавят еще и вино.

Скриншот Rozetka

Стоимость плетеных корзин в Днепре

Для того чтобы сложить пасхальный набор, необходимо приобрести плетеную корзину. В Днепре их стоимость зависит от материла и размера изделия.

Так, стандартная плетеная корзина обойдется в 250-300 гривен. Такое изделие изготавливают с использованием ажурного плетения и поэтому она является емкой, прочной и красивой.

Продавцы отмечают, что праздничные корзины делают из качественного и экологически чистого материала, без химических примесей и обработок.

Плетеные корзины

Также жители Днепра могут приобрести корзины ручной работы с дополнительным декором. Средняя стоимость такого изделия – маленького размера от 400 гривен, средних и больших размеров от 800 гривен и выше.

Чаще всего такие пасхальные корзины плетут из соломы, декорируют кружевами и искусственными цветами, пришивают ткань или покрывают водостойкой краской.

Некоторые продавцы отмечают, что такое изделие можно использовать не только в качестве пасхальной корзины, но и для хранения разных мелочей или для флористических композиций.

"Праздничные цветы добавляют в атмосферу семьи радости и благополучия, поднимают настроение, помогают настроить на чувство радости и уюта. И каждый, кто попадет в дом, оформленный таким пасхальным декором, сразу поймет – праздник наступил", – сообщают продавцы.

Пасхальная корзина

Пасхальная корзина

Дополнительные украшения к пасхальной корзине

Чтобы атмосфера праздника чувствовалась больше, жители Днепра могут дополнительно приобрести различные украшения и фигуры к пасхальной корзине.

Например, декоративная пасхальная фигура в виде кролика, средняя стоимость которой составляет от 250 до 500 гривен. Цена зависит от размера изделия. Такие фигуры делают из пенопласта и ткани.

Пасхальная фигура

Пасхальные фигуры

Кроме этого, жители Днепра могут купить кашпо для декоративных композиций в виде зайчика с тележкой. Такое удовольствие обойдется около 400 гривен.

Кашпо

Также в преддверии праздника можно приобрести мягкие игрушки в виде пасхальных кроликов. Стоимость зависит от размеров изделия.

Обычно такие кролики продаются сразу в паре. Средняя стоимость маленьких кроликов около 600 гривен, а больших – от 1300 гривен и выше.

Мягкие игрушки на Пасху

Мягкие игрушки на Пасху

Для украшения пасхальной корзины также можно приобрести декоративные яйца на палочках за 50 гривен.

Декоративные яйца на палочках

Декоративные яйца на палочках

Пасхальные подарочные наборы в Днепре

В светлый праздник хочется также порадовать и своих близких. Поэтому жители Днепра могут приобрести красивые пасхальные наборы за символическую стоимость.

Например, родному человеку можно подарить пасхальный набор с мягкой игрушкой в корзине. В такой набор входят хлебница – плетеная корзинка со съемным чехлом, текстильные салфетки и интерьерная игрушка.

"Пасхальные зайчики – милая и забавная пасхальная игрушка для декора. Набор станет замечательным пасхальным подарком для детей и взрослых: близким, коллегам, друзьям. Все зайчики выполняются вручную", – отмечают продавцы.

Средняя стоимость такого пасхального набора – 400 гривен.

Подарочные пасхальные наборы

Кроме этого, можно заказать и другие подарочные наборы, стоимость которых немного ниже. Например, пасхальный подарочный набор полотенец – до 150 гривен или набор пасхального мыла – от 90 до 170 гривен.

Подарочные пасхальные наборы

Подарочные пасхальные наборы

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в связи с продлением карантина, жителям Днепра придется скромно отметить предстоящий праздник Пасхи 19 апреля. Стало известно, как в этом году днепряне смогут отметить Пасху и во сколько обойдется приготовление кулича.