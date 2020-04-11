Пасха в Днепре: как накрыть шикарный стол, не выходя из дома

Совсем скоро жители Днепра будут отмечать один из главных православных праздников. Из-за карантинных мер все торжественные пасхальные мероприятия отменены, так что праздновать будем дома.

О том, как накрыть праздничный стол для всей семьи на Пасху не выходя из дома – расскажет OBOZREVATEL.

Как накрыть стол на Пасху, не выходя из дома Pinterest

Пасха – самый ожидаемый праздник среди христиан. Он символизирует Воскресение из мертвых Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и спасение человеческого рода от страшных бед. На столе в этот праздничный день ликует пасхальный кулич как символ Воскресения и Небесного Царства и писанки – символ новой жизни.

В этом году из-за карантина Пасха будет отмечаться 19 апреля и по особенным правилам: так, украинцам рекомендуют отказаться от посещения церквей из-за риска заразиться коронавирусом. Лучшим решением будет остаться дома и посмотреть онлайн-трансляцию богослужения в интернете или по телевизору, а пасхальные куличи можно приобрести уже освященными.

Кроме того, определенным категориям украинцев и вовсе запрещается посещение церкви. Так, приходить на пасхальную службу в церкви нельзя людям, старше 60 лет. Все для того, чтобы минимизировать риск заражения для данной возрастной группы, ведь именно люди преклонного возраста подвержены болезням больше всех.

Продукты для праздничного стола: купить не выходя из дома

Чтобы приобрести необходимые продукты для приготовления любимых праздничных блюд – не нужно идти в супермаркет и подвергать себя опасности. Ведь именно в предпраздничные дни в магазинах будут огромные очереди. Для того, чтобы не тратить время и не рисковать здоровьем – достаточно заказать все, что вам необходимо, на дом. Оплатить заказ можно как наличными средствами, так и банковской картой. В супермаркете Fozzy для юридических лиц доступна еще и услуга безналичного расчета.

Если вам необходимы продукты из таких днепровских супермаркетов, как Varus, АТБ или Ашан – достаточно скачать приложение по доставке товаров. В меню вы можете выбрать нужные продукты. Стоимость доставки – 60 гривен. Если в меню не указан список товаров – вы можете написать его вручную, а курьер уточнит все подробности по телефону.

Приложение покажет ближайшие супермаркеты Glovo

Если списка товаров нет – можно ввести его вручную Glovo

При отсутствии какого-либо продукта в супермаркете с Вами обязательно свяжется менеджер и предложит на замену аналогичный по цене и качеству товар. Курьер принесет все необходимые продукты к вашей двери.

Доставка продуктов из супермаркетов – платная услуга. В среднем, цена за доставку составляет 50 гривен.

Найти нужный товар можно с помощью ключевых слов в поиске либо с помощью разделов Glovo

На экране появится список и цена Glovo

Если какой-либо товар отсутствует – вам предложат замену Glovo

Список выбранных продуктов Glovo

Осталось подтвердить заказ Glovo

Пасхальные праздничные наборы и куличи: сколько это стоит и как заказать на дом

Если вы хотите, чтобы на вашем столе обязательно находились главные пасхальные блюда, а готовить их нет желания или возможности – можно сделать онлайн-заказ. Все стандартно: с помощью приложения Instagram или Glovo.

Пасхальные куличи можно заказать в супермаркетах по стандартным ценам (15-50 гривен в зависимости от размера), у кондитеров, и в ресторанах. Если у вас есть любимый ресторан – можно позвонить по номеру телефона и сделать заказ. К примеру, необычная паска с шоколадом, арахисом или кокосом обойдется в 345 гривен за 600 грамм.

Куличи на любой вкус и карман Instagram: onedollar_bar

Оставайтесь дома Instagram: onedollar_bar

В период карантина многие рестораны занимаются доставкой. Так, классическую паску можно заказать за 45 гривен (100 грамм), а творожную – за 420 гривен.

Не нужно подвергать себя опасности и идти в магазин Instagram: reporter_restaurant

Печь куличи не всегда хочется Instagram: candys.dp.ua

Доставят прямо под дверь Instagram: reporter_restaurant

Куличи на любой вкус Instagram: ecofermaua

Пасхальные корзины также можно приобрести в режиме онлайн. Их стоимость стартует от 1100 гривен. В набор входят: пасхальный кулич, расписные яйца, сыр, колбасные изделия, морс, пряники, вино. Конечно же, пасхальные корзины в разных заведениях отличаются наполнением, но основа одна: кулич и расписные яйца.

Пасхальная корзинка должна быть не только вкусной, но и полезной Instagram: right_food_dp

Пасхальный обед: заказать готовые блюда с доставкой

Воскресный пасхальный обед – время, когда семья собирается за столом, радуется празднику и делится планами на будущее. Если нет желания готовить праздничные блюда – их можно заказать. Кроме паски и писанок, на столе должны присутствовать разнообразные блюда, домашняя колбаса, буженина, сыры, салаты и все, что пожелает душа.

В данном случае процедура не отличается от заказа излюбленных суши: вы заходите на сайт службы доставки или ресторана, выбираете любимые блюда, оформляете доставку, оплачиваете заказ картой или же когда курьер позвонит вам по домофону.

Перед большим праздником рекомендуем сделать заказ блюд заранее, ведь на Пасху будет много желающих.

Пасхальный обед на дом Instagram: furshet_dp_ua

Заказать пасхальный обед можно в любой доставке Pinterest

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