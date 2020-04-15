Пасха дома: как весело и безопасно провести выходные в Днепре

В грядущее воскресенье Днепр отметит главный православный праздник. Несмотря на значимость события, из-за карантинных мер Пасху будем встречать дома.

О том, как интересно и безопасно провести пасхальный уикенд – расскажет OBOZREVATEL.

Пасха в Днепре: как отпраздновать дома Pinterest

Пасха – древнейший и самый важный праздник у православных христиан. В этот день принято собираться всей семьей, делиться планами и надеждами, общаться с родными и близкими. На Пасху принято накрывать богатый стол с большим количеством блюд. О том, как подготовить стол к празднику, не выходя из дома – мы рассказывали ранее.

Ежегодно в Днепре пасхальные выходные знаменуются большим количеством горожан, которые жарят шашлыки на природе, устраивая яркие и громкие пикники. В этом году вылазки на природу во время эпидемии коронавируса под запретом, как и обычные прогулки большими компаниями.

В крупных городах священнослужители могут быть приглашены на хлебзаводы, в пекарни и магазины – для освящения пасок. Так любой житель Днепра сможет приобрести уже освященный кулич, не посещая церковь. Все меры безопасности направлены минимизировать риск заражения вирусом горожан.

Пасха онлайн: как побывать на службе, не выходя из дома

На Пасху телеканалы страны будут транслировать богослужения разнообразных церквей. Так вы можете отпраздновать торжество дома, не собираясь в храмах и не подвергая свою жизнь опасности:

богослужение УГКЦ 19 апреля с 7:30 до 11:00. Прямая трансляция на ICTV и UA: Первый;

богослужение ПЦУ в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00. Прямая трансляция на 1+1 и UA: Первый;

богослужение УПЦ МП в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00. Прямая трансляция на каналах Украина и Интер.

Пасхальные игры: как развлечь детей и взрослых

В праздничный день ребенку, как никому другому, особенно необходимы яркие эмоции. Воскресенье будет незабываемым, если к нему немного подготовиться.

Так, существует несколько классических пасхальных игр, которые будут точно по душе вашему ребенку.

Поиск пасхальных яиц и сюрпризов

Эту игру можно организовать как в квартире, так и на дачном участке. Провести ее будет интересно как с одним ребенком, так и с группой детей. Вам понадобятся крашеные яйца и мелкие призы-сюрпризы: конфетки, наклейки, маленькие игрушки. Взрослый заранее прячет в помещении или на дачном участке пасхальные яйца и призы, а ребенок или группа детей должны будут их найти. Если детей много, то можно разделить их на две команды. Найденные сюрпризы дети забирают себе.

Дети будут рады веселым играм Pinterest

Катание яиц

Традиционная пасхальная игра – катание яиц. Для этих целей взрослые мастерили детям горку с бортиками, по которой можно скатывать яйца. Вокруг нее на ровной поверхности раскладывают небольшие сувенирчики и крашеные яйца. Играющие дети подходят по очереди к горке и скатывают каждый свое яйцо. Выигрышем становится тот предмет, которого яйцо коснулось. Траектория яиц задается поворотом горки.

Из-за карантина домашние игры никто не отменял Pinterest

Яичные гонки

Для игры необходимо 2 сваренных "вкрутую" яйца, 2 столовые ложки. Игроки делятся на 2 команды. Каждая команда получает столовую ложку, на которую кладется крашеное яичко. Цель – пробежать определенное расстояние (отмеченное флажком или кеглей), развернуться и отдать ложку следующему участнику, не уронив яйцо. Можно усложнить задачу, держа ложку не в руке, а во рту. Выигрывает команда, чьи игроки справятся с заданием быстрее. В качестве призов победителям можно подготовить шоколадные яички.

Пасхальные игры - возможность провести время весело Pinterest

Кручение яиц

В эту игру играть можно как вдвоем, так и большой группой. Все игроки одновременно закручивают яйца. Чье яйцо дольше прокрутилось – тот и победитель. Он забирает яйцо проигравшего. Но чтобы твое яйцо крутилось долго – нужно еще и сообразить, как лучше его закручивать – например, ставить яйцо горизонтально или вертикально.

Изучаем традиции праздника в игровой форме Pinterest

ТОП лучших пасхальных мультфильмов

После праздничного обеда, общения с близкими и семьей детям будет интересно посмотреть мультфильмы о празднике. Их достаточно много, но OBOZREVATEL расскажет о самых популярных.

Хранители снов

Пасхальный кролик, Санта-Клаус, Зубная фея, Джек Фрост и Песочный человек –таинственные Хранители Снов. Их главная цель – защищать сны детей, и у каждого из них своя роль в этом непростом деле. Но зло не дремлет: коварный Кромешник насылает на детей кошмары и отнимает у них веру в чудеса. Это очень опасно для наших героев: без детской веры они слабеют и теряют силы.

Пасхе в мультфильме уделено много времени – в конце концов, одним из главных героев тут выступает именно Пасхальный Кролик.

Винни-Пух: Весенние денечки с малышом Ру

Наши любимые герои с нетерпением ждут наступления теплых весенних денечков. Это ведь самое лучшее время для того, чтобы играть с утра и до вечера, и весь день проводить вне дома! Вот только строгий Кролик так не считает: он не хочет никого выпускать на улицу, пока не будет закончена большая весенняя уборка. А как же празднование Пасхи?

Бунт Ушастых

Кролику Хэппи совершенно не хотелось делать то, чем занималась его семья долгими поколениями. Вместо того, чтобы разносить детям подарки перед Пасхой, Хэппи хотел быть всемирно известным барабанщиком. Тем временем злобный цыпленок Карлос сместил его отца и захватил власть на острове. Чем закончится запутанная история, вы узнаете, посмотрев этот фильм с анимационными персонажами.

Веселые Зайчата

Короткометражный мультфильм рассказывает о веселых зайчатах, которые готовятся к Пасхе. Они делают зайцев и яйца из шоколада и наполняют ими корзины для празднования. Мультик длится всего 7 минут, но отлично подойдет для того, чтобы подарить малышу ощущение пасхального праздника и веру в то, что раскрашенное яичко принес самый настоящий сказочный кролик.

Пасха в стране кроликов

В кроличьем королевстве существует традиция: за несколько месяцев до Пасхи Пасхальный Кролик поручает одному из обитателей королевства вырастить из волшебных семян деревья с пасхальными яйцами. На этот раз выполнить эту миссию выпало незадачливому крольчонку Флипу, и он решил воспользоваться шансом во что бы то ни стало оправдать оказанное ему доверие.

Необыкновенное приключение в городе пасхальных яиц

Эгг-Таун – тихий городишко, в котором живут в гармонии куры и кролики, однако неподалеку завелся таинственный злоумышленник. Он хочет украсть пасхальные яйца и сорвать празднование Пасхи. Теперь жителям городка пасхальных яиц придется объединиться, чтобы вернуть украденное.

Пасхальные фильмы: что посмотреть в праздничный вечер

Хороший пасхальный вечер во время карантина можно подкрепить просмотром интересного кино:

Последнее искушение Христа

Это экранизация скандального романа греческого писателя Никоса Казандзакиса, одна из лучших работ режиссера Мартина Скорсезе. Речь о том, что было бы, если бы Иисус избрал земную жизнь, стал бы плотником, женился бы на Марии Магдалине и прожил бы долгую человеческую жизнь. Уильям Дефо прекрасно сыграл.

Страсти Христовы

Истинный католик Мэл Гибсон, признался, что стал снимать "Страсти", пережив мощный духовный кризис. Красавица Моника Беллуччи в роли Марии Магдалины всех поразила, но Розалинда Челентано (дочь певца и артиста) в роли Дьявола просто положила публику на лопатки! Однако, слабонервным лучше не смотреть.

Иисус Христос – суперзвезда

Необычное кино, в котором все библейские персонажи танцуют и поют. Музыка Эндрю Ллойда Вебера запоминается на всю жизнь. Можно смотреть с детьми, предварительно рассказав сюжет и пояснив, что возможны некоторые "разночтения" в изложении. Вся интрига – вокруг противостояния эмоционально неуравновешенного Христа и чуть циничного Иуды.

Восставший

Авторы фильма обращаются к Новому Завету, и в центр повествования выносится не сама персона Иисуса, а история обретения веры в него, а также вопрос цены этой веры. Главный герой – римский трибун, которому поручено расследовать слухи о воскрешении Христа.

Бен Гур

Легендарная кинокартина 1959, которая первой завоевала Оскар в 11 номинациях. История, снятая по роману Лью Уоллеса, не рассказывает зрителям о самом Иисусе, который выступает там на втором плане, хотя и является одним из ключевых персонажей.

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