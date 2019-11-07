Парк детского периода

Меньше месяца остается до открытия нового детского центра DKids в нашем городе. Интерес горожан настолько велик, что в Интернете каждый день обсуждается это событие. Люди рассуждают, предполагают, обмениваются слухами. Так как в нашем городе с детьми особо пойти некуда, многие мамы с предвкушением ждут появления нового места для проведения досуга своих малышей. Пока земля слухами полнится, мы решили узнать все подробности из первых уст, а именно у директора нового детского центра DKids Инессы Коваленко.

DKids ​​​​​

— Вас многие помнят как директора ледовой арены The BEST. Как вы восприняли предложение возглавить новый детский центр?

— Очень люблю деток, я — мама двоих прекрасных сыновей. Когда мне предложили эту должность, я, конечно же, согласилась. Люблю общение с детьми, они меня вдохновляют. Видеть детскую улыбку — это счастье и радость.

— Я знаю, что вы лично занимались подбором аттракционов и даже специально летали в Китай. Расскажите о поездке.

— Мы хотели, чтобы в нашем центре было лучшее оборудование и самые современные аттракционы. Посетив много городов Украины, мы изучили рынок. В итоге были найдены 5 поставщиков, которые готовы сотрудничать с нами. Но нас разочаровало качество самого оборудования. Тогда было принято решение лететь в Китай и напрямую искать производителей. Заходили буквально на каждую фабрику, проверяли, испытывали. Потратили не один день на поиски, но в итоге нашли то, что соответствовало нашим требованиям и желаниям.

Инесса Коваленко

— Многих родителей интересует вопрос безопасности их детей в таких местах, как детский центр. Можете в общих чертах рассказать о системе безопасности вашего центра?

— К этому вопросу мы подошли максимально серьезно. У нас кроме эскалаторов есть несколько пожарных выходов. Весь персонал прошел инструктаж на предмет действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

— На какой возраст рассчитаны аттракционы в DКids'е?

— Возраст неограничен (улыбается). Если серьезно, то для каждой зоны расписаны правила, которые включают ограничения по возрасту, весу, росту. Это необходимо, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно и безопасно. У нас есть зона для самых маленьких (там много развивающих игрушек). Есть зоны для подростков. Что там будет — пока сохраню в секрете.

— Кстати, о комфорте. Как быть мамам с колясками? И как же особенные детки? Рассчитан ли ваш центр на таких посетителей? Согласитесь, подняться с коляской по лестнице на 4 этаж крайне проблематично.

— Мы это предусмотрели. У нас есть грузо-пассажирский лифт. Любой ребенок сможет беспрепятственно попасть в детский центр.

— На территории центра будет ресторан. Чем планируете кормить маленьких посетителей?

— Наш шеф-повар разработал специальное меню, где, как говорится, каждая калория на своем месте. Мы проводили опрос среди мам города, чтобы понять вкусы детей и узнать, что едят, что не едят. Хочется, чтобы было вкусно и полезно.

— Как подходили к подбору персонала?

— У нас в штате 80 сотрудников. Большинство из них имеют опыт работы по той специальности, на которую устраивались к нам. Например, у нас няни с огромным опытом работы. Мамы смогут спокойно оставить своих карапузов и хотя бы часик посвятить себе, пройтись по магазинам на втором этаже торгового центра или просто выпить чашечку кофе с подругами.

У нас созданы все условия для комфортной работы персонала. Есть место для отдыха, душ, красивая униформа, бесплатное питание. Абсолютно всех официально трудоустраиваем. Очень важный момент — обучение. Мы готовим тренинги, курсы для персонала по их направлениям. На днях ждем шеф-повара из Киева, которого пригласили для проведения мастер-класса для наших поваров.

— Что интересного ждет посетителей в вашем центре?

— У нас будет 5 тематических комнат для празднования дней рождения. Планируем проводить мастер-классы, утренники для школьников, организовать дневной лагерь на каникулах. Аниматоры готовят интересные программы, дошиваем красочные костюмы... В общем, посмотреть будет на что.

Ирина Чебанова

Напомним, что открытие нового детского центра DКids состоится 29 ноября по адресу: пр. Свободы, 37 (новый ТРЦ Dmart).

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