Отпуск 2020: сколько стоит собраться на отдых жителям Днепра
Лето – прекрасное время для того, чтобы взять отпуск и уехать на отдых к морю. Но перед этим необходимо составить список и приобрести множество вещей.
Сколько стоит собраться на отдых жителям Днепра – читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Аптечка
В первую очередь, на отдых необходимо взять аптечку с лекарственными препаратами. В жизни могут быть разные ситуации и поэтому аптечка всегда должна быть под рукой.
Дешевле и проще жителям Днепра будет купить уже готовую аптечку со всеми необходимыми лекарствами.
Обычно в состав такой аптечки входит все, что нужно для проведения искусственного дыхания, остановки кровотечения, обработки и перевязки ран, антисептические и вспомогательные средства, справочник по оказанию первой доврачебной помощи и рекомендации по применению медицинских препаратов.
Средняя стоимость готовой аптечки в Днепре – 200-250 гривен.
Гигиенические средства
Для поездки на море также необходимо обязательно взять гигиенические средства. Ведь вне зависимости от ситуации всегда нужно придерживаться правил гигиены и ухода за собой.
Список гигиенических средств и их средняя стоимость в Днепре:
Влажные салфетки – 25 гривен;
Сухие салфетки – 20 гривен;
Зубная паста – 45 гривен;
Зубная щетка – 20 гривен;
Мыло – 30 гривен;
Шампунь – 50 гривен;
Гель для душа – 40 гривен;
Бритва – 120 гривен;
Гель для бритья – 75 гривен;
Туалетная бумага – 6 гривен;
Расческа – 30 гривен;
Ватные палочки – 15 гривен;
Ватные диски – 20 гривен;
Крем для загара – 60 гривен.
В среднем гигиенические средства для жителей Днепра обойдутся в 560 гривен.
Одежда и прочие вещи
Что брать с собой из одежды – выбор каждого. Но главное взять несколько сменных футболок, нижнее белье, шорты, головные уборы, солнцезащитные очки, купальник, а также удобную обувь.
Кроме того, необходимо приобрести дорожную сумку, покрывало, надувной матрас и полотенца. Средняя стоимость этих вещей в Днепре:
Дорожная сумка – 500 гривен;
Покрывало – 200 гривен;
Надувной матрас – 400 гривен;
Полотенце – 100 гривен.
Общая сумма такого набора в Днепре выйдет около 1200 гривен.
Важно отметить! Перед путешествием не забудьте взять с собой документы, подтверждающие личность, а также средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и антисептик.
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