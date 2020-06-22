Отпуск 2020: сколько стоит собраться на отдых жителям Днепра

Лето – прекрасное время для того, чтобы взять отпуск и уехать на отдых к морю. Но перед этим необходимо составить список и приобрести множество вещей.

Сколько стоит собраться на отдых жителям Днепра – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Аптечка

В первую очередь, на отдых необходимо взять аптечку с лекарственными препаратами. В жизни могут быть разные ситуации и поэтому аптечка всегда должна быть под рукой.

Дешевле и проще жителям Днепра будет купить уже готовую аптечку со всеми необходимыми лекарствами.

Обычно в состав такой аптечки входит все, что нужно для проведения искусственного дыхания, остановки кровотечения, обработки и перевязки ран, антисептические и вспомогательные средства, справочник по оказанию первой доврачебной помощи и рекомендации по применению медицинских препаратов.

Средняя стоимость готовой аптечки в Днепре – 200-250 гривен.

Аптечка на море. Фото "Делюкс Вояж"

Гигиенические средства

Для поездки на море также необходимо обязательно взять гигиенические средства. Ведь вне зависимости от ситуации всегда нужно придерживаться правил гигиены и ухода за собой.

Список гигиенических средств и их средняя стоимость в Днепре:

Влажные салфетки – 25 гривен;

Сухие салфетки – 20 гривен;

Зубная паста – 45 гривен;

Зубная щетка – 20 гривен;

Мыло – 30 гривен;

Шампунь – 50 гривен;

Гель для душа – 40 гривен;

Бритва – 120 гривен;

Гель для бритья – 75 гривен;

Туалетная бумага – 6 гривен;

Расческа – 30 гривен;

Ватные палочки – 15 гривен;

Ватные диски – 20 гривен;

Крем для загара – 60 гривен.

В среднем гигиенические средства для жителей Днепра обойдутся в 560 гривен.

Гигиенические средства на море. Фото "Ostrovok.ru"

Одежда и прочие вещи

Что брать с собой из одежды – выбор каждого. Но главное взять несколько сменных футболок, нижнее белье, шорты, головные уборы, солнцезащитные очки, купальник, а также удобную обувь.

Кроме того, необходимо приобрести дорожную сумку, покрывало, надувной матрас и полотенца. Средняя стоимость этих вещей в Днепре:

Дорожная сумка – 500 гривен;

Покрывало – 200 гривен;

Надувной матрас – 400 гривен;

Полотенце – 100 гривен.

Общая сумма такого набора в Днепре выйдет около 1200 гривен.

Вещи на море. Фото "sumki.guru"

Важно отметить! Перед путешествием не забудьте взять с собой документы, подтверждающие личность, а также средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и антисептик.

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