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Отпуск 2020: сколько стоит собраться на отдых жителям Днепра

София Ковнир
София Ковнир
Днепр в деталях
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Отпуск 2020: сколько стоит собраться на отдых жителям Днепра

Отдых на море

Лето – прекрасное время для того, чтобы взять отпуск и уехать на отдых к морю. Но перед этим необходимо составить список и приобрести множество вещей.

Сколько стоит собраться на отдых жителям Днепра – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Аптечка

В первую очередь, на отдых необходимо взять аптечку с лекарственными препаратами. В жизни могут быть разные ситуации и поэтому аптечка всегда должна быть под рукой.

Дешевле и проще жителям Днепра будет купить уже готовую аптечку со всеми необходимыми лекарствами.

Обычно в состав такой аптечки входит все, что нужно для проведения искусственного дыхания, остановки кровотечения, обработки и перевязки ран, антисептические и вспомогательные средства, справочник по оказанию первой доврачебной помощи и рекомендации по применению медицинских препаратов.

Средняя стоимость готовой аптечки в Днепре – 200-250 гривен.

Аптечка на море. Фото "Делюкс Вояж"

Аптечка на море. Фото "Делюкс Вояж"

Гигиенические средства

Для поездки на море также необходимо обязательно взять гигиенические средства. Ведь вне зависимости от ситуации всегда нужно придерживаться правил гигиены и ухода за собой.

Список гигиенических средств и их средняя стоимость в Днепре:

  • Влажные салфетки – 25 гривен;

  • Сухие салфетки – 20 гривен;

  • Зубная паста – 45 гривен;

  • Зубная щетка – 20 гривен;

  • Мыло – 30 гривен;

  • Шампунь – 50 гривен;

  • Гель для душа – 40 гривен;

  • Бритва – 120 гривен;

  • Гель для бритья – 75 гривен;

  • Туалетная бумага – 6 гривен;

  • Расческа – 30 гривен;

  • Ватные палочки – 15 гривен;

  • Ватные диски – 20 гривен;

  • Крем для загара – 60 гривен.

В среднем гигиенические средства для жителей Днепра обойдутся в 560 гривен.

Гигиенические средства на море. Фото "Ostrovok.ru"

Гигиенические средства на море. Фото "Ostrovok.ru"

Одежда и прочие вещи

Что брать с собой из одежды – выбор каждого. Но главное взять несколько сменных футболок, нижнее белье, шорты, головные уборы, солнцезащитные очки, купальник, а также удобную обувь.

Кроме того, необходимо приобрести дорожную сумку, покрывало, надувной матрас и полотенца. Средняя стоимость этих вещей в Днепре:

  • Дорожная сумка – 500 гривен;

  • Покрывало – 200 гривен;

  • Надувной матрас – 400 гривен;

  • Полотенце – 100 гривен.

Общая сумма такого набора в Днепре выйдет около 1200 гривен.

Вещи на море. Фото "sumki.guru"

Вещи на море. Фото "sumki.guru"

Важно отметить! Перед путешествием не забудьте взять с собой документы, подтверждающие личность, а также средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и антисептик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепр наконец пришла солнечная и жаркая погода. Поэтому местные жители активно выходят на городские пляжи, загорают и плещутся в реке. Стало известно, как работают пляжи Днепра.

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