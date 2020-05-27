Отпуск 2020: что предлагают украинские курорты жителям Днепра

Близится сезон отпусков и Днепр постепенно выходит из карантина. Границы пока не открывают, а вот на украинских курортах будет возможность отдохнуть.

О том, где в Украине можно будет отдохнуть этим летом и сколько это стоит – расскажет OBOZREVATEL.

Отдых во время карантина: куда отправиться жителям Днепра planetofhotels

Летний отдых у моря – долгожданное время для каждого днепрянина. Сегодня мы расскажем о трех самых популярных курортах страны, которые в теплый сезон без передышки работают для того, чтобы вы могли отдохнуть.

Туристический бизнес сильно пострадал во время карантина. Как рассказала днепровский турагент Ольга Дудко, в этот непростой период отели и авиакомпании понесли огромные убытки. Чтобы не обанкротиться – в грядущем летнем сезоне не ожидается резких скачков в вопросе повышения цен на отдых, но и ниже цены не будут.

"Уже известна обстановка по курортам Азовского моря. Цены останутся на уровне прошлого года, снижать их не будут. Спрос есть, многие отели уже забронированы до сентября. Этим летом днепряне не настроены отправляться за границу, не хотят ждать и готовы платить такие же деньги в Украине, за которые спокойной могли бы отдохнуть за рубежом", – поделилась специалист Ольга Дудко.

Туристический агент уверена: цены точно не будут ниже прошлогоднего сезона:

"Курорты Азовского моря и Черноморская Одесса – это основные направления, которые уже сейчас стали востребованы среди днепрян, планирующих отпуск. Пока открыт вопрос о том, как будут поддерживаться карантинные и дистанционные требования. К примеру, на курортах Турции, Кипра и Греции уже есть условия: расстояние между шезлонгами – не менее 1,5 метра и отсутствие толпы в заведениях питания. В Украине данный вопрос пока остается открытым".

Несмотря на то, что нюансы и условия на стадии согласования – днепряне бронируют жилье на морских курортах в актином режиме. О ценах и самых интересных местах – расскажем ниже.

Одесса

Южный город – прекрасная альтернатива заграничным курортам. Уже сейчас можно забронировать квартиру, дом или номер в гостинице. Летний сезон в Одессе обещает быть жарким в вопросе количества отдыхающих, ведь многие днепряне, которые из-за мирового карантина не могут попасть в любимые страны, отправятся в Южную Пальмиру.

Сколько стоит арендовать жилье в Одессе

Одесса – один из тех городов, в которых можно арендовать бюджетное жилье или же апартаменты премиум-класса практически в соседних районах города.

Цены на жилье в Одессе (высокий сезон, в сутки с человека):

Комната в доме или квартире – 100-200 гривен;

Номер без удобств или хостел – 200-250 гривен;

Номер с удобствами – 500-1500 гривен в сутки с человека;

Квартира посуточно – от 500 гривен в зависимости от условий;

Вилла с бассейном – 5000-10000 гривен.

Самые популярные пляжи Одессы

В Одессе большое количество пляжей – на любой запрос и карман. Самые популярные из них практически всегда переполнены в летний сезон.

Аркадия – туристическое сердце Одессы

Аркадия летом так же популярна, как и центральная Дерибасовская. Большая часть Аркадии отведена под частные пляжи. Между ними находятся пляжи общественного пользования, но далеко не самые ухоженные.

Аркадия – находка для тех, кто любит проводить веселые дни и ночи на отдыхе. Для отдыхающих подготовили все – ночные клубы, пляжи европейского образца, лаунж-зоны, аквапарк, парк развлечений, бутики, рестораны.

Аркадия - одно из самых популярных мест в Одессе depositphotos

Ланжерон – место, где рады всем

Ланжерон – самый старый пляж Одессы. Он находится в 15 минутах ходьбы от центра города. Отели, дельфинарий, дорогие рестораны, платные пляжи с бассейнами – все для обеспеченной публики. Но и для тех, кто просто пришел поваляться на песочке, здесь места хватит. Правда, от остановок транспорта до пляжа нужно пройти через парк Шевченко. Сам пляж большой, ровный, с мягким песком.

На Ланжероне всегда много гостей depositphotos

Отрада – тихая гавань

Пляж находится в 5 минутах ходьбы от центрального Ланжерона. Туда можно не только дойти, но и долететь, с помощью единственной в городе канатной дороги. Отрада – более тихий пляж, и за места на песке драться не нужно. Из недостатков – высокий подъем и спуск с пляжа.

Отрада - островок тишины в центре города depositphotos

Лузановка – бюджетно, но не менее весело

Пожалуй, одно из лучших мест для спокойного отдыха. Это огромная береговая линия, большая часть которой радует бесплатными пляжами. Лузановка отличается быстрым и удобным подходом к пляжу. Лузановка – отличный вариант для отдыхающих с детьми.

Для отдыха всей семьей depositphotos

Кирилловка

Кирилловка – курортный поселок на берегу Азовского моря. Это место пользуется популярностью не только как место отдыха на морском берегу, но и как лечебно-профилактический курорт. Каждый путешественник сможет выбрать подходящее жилье: от апартаментов с видом на море, до скромной комнатушки.

Сколько стоит арендовать жилье в Кирилловке

Цены на жилье в Кирилловке (высокий сезон, в сутки с человека):

Комната в доме или квартире – 100-200 гривен;

Номер без удобств или хостел – 150-250 гривен;

Номер с удобствами – 300-1800 гривен в сутки с человека;

Квартира посуточно – от 400 гривен в зависимости от условий;

Номер в апартаментах – 2400-3800 гривен.

Самые популярные пляжи в Кирилловке

В Кирилловке много пляжей, которые могут привлечь любой карман и запрос.

Пляжи центральной части Кирилловки

Центр – это материковая Кирилловка. Курортная часть центрального района разделена на три зоны: "Кирилловка-2", микрорайоны "Царское Село" и "Санаторий". Здесь сосредоточено множество благ, присущих любому центру – рынки, разнообразные магазины, сувенирные лавки, административные здания, автовокзал и отделения банков.

Азовское море популярно своими лечебными свойствами pokupon.ua

В Кирилловке можно бюджетно отдохнуть pokupon.ua

Федотова коса

Федотова коса – это самое популярное место в Кирилловке. Коса омывается Азовским морем и Утлюкским лиманом. Пляжи песчаные, но с небольшой частью ракушечника, глиняных примесей и обрывов нет. Помимо пляжей у моря, на косе есть благоустроенные пляжи у лимана. Пляжи Федотовой косы более наполнены людьми, однако же в центре Кирилловки куда более тесно и шумно.

Федотова коса в Кирилловке pokupon.ua

Федотова коса – это сосредоточение всех развлечений в Кирилловке, там больше всего отелей, баз отдыха и клубов. Предлагаем места, в которых можно насыщенно развлечься:

"Остров Сокровищ" – самый большой аквапарк в Украине.

Дельфинарий "Оскар" – там каждый день проходят увлекательные шоу с дельфинами и морскими котиками.

Луна-парк при базе-отдыха "Водный мир" – парк открывается к вечеру, привлекает яркой иллюминацией и музыкой – сказочный антураж.

Конный цирк "Кирилловская сечь" – попасть туда, это словно побывать в настоящем казацком лагере.

Культовые ночные клубы на косе – "Aquadance", "Мята beach club" и "Техас".

В Кирилловке есть где развлечься pokupon.ua

Ночная жизнь летом так же активна, как и днем pokupon.ua

Бердянск

Бердянск – город-курорт Азовского побережья, где можно не только отдохнуть на пляже, но и оздоровиться. Для этого на курорте есть все необходимое – это и мелкопесчаные пляжи, и иловые грязи, и наличие санаториев, которые предлагают широкий спектр лечебных и восстановительных процедур.

Сколько стоит арендовать жилье в Бердянске

В этом году в Бердянске много предложений для отдыха. Несмотря на карантин, курорт готовится к большому количеству отдыхающих.

Цены на жилье в Бердянске (высокий сезон, в сутки с человека):

Номер без удобств или "эконом" – 100-250 гривен;

Номер с удобствами или "стандарт" – 200-450 гривен;

Номера "полулюкс" и "люкс" – 400-800 гривен;

Апартаменты – от 1500 гривен;

Квартира – 500-700 гривен за 1-комнатную;

Коттедж – 3500-7000 гривен.

Самые популярные пляжи в Бердянске

Пляжи района Лиски

Район соседствует с центром города, поэтому более оживлен, как по наплыву отдыхающих, так и по развитости инфраструктуры. Из плюсов – пляжи Лисков довольно чистые, ведь постоянно убираются коммунальщиками и работниками местных заведений.

Чистые и ухоженные пляжи pokupon.ua

Такие пляжи подойдут для отдыха с детьми pokupon.ua

Центральный пляж Бердянска

Центральный пляж расположен в самом сердце города, с хорошей транспортной развязкой и инфраструктурой, летом пляж крайне многолюдный. Центральный пляж растянулся между портом и самой узнаваемой достопримечательностью города – беседкой "Бердянск". Водные аттракционы, спортивные площадки, детские площадки, кафе, рестораны и фаст-фуды, прокат шезлонгов и зонтов, спасательный пункт и спортивная база, где детей бесплатно обучат плаванию – все это здесь есть.

Центральный пляж Бердянска depositphotos

Бердянская коса

Бердянская коса растянулась с материка в море на 18 километров, ее ширина в самом узком месте всего 40 метров, а в самом широком – до 2 километров. Место уникальное, ведь можно утром купаться с одной стороны косы в водах залива, а вечером ходить на пляжи со стороны открытого моря. Из-за этой особенности на косе, пожалуй, больше пляжей, чем во всем Бердянске. Центр города довольно далеко, поэтому на косе своя отдельная инфраструктура и атмосфера.

Бердянская коса pokupon.ua

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