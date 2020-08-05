Отдых у реки: ТОП мест в Днепре и области, где можно расслабиться

ТОП мест в Днепре и области, где можно расслабиться. Мамаслет

Из-за городской суеты и постоянной работы жителям Днепра хочется хоть ненадолго вырваться на отдых за пределы город, расслабиться и насладиться тишиной. Для этого многим достаточно найти хорошее место у реки, чтобы вместе с близкими людьми получить удовольствие на свежем воздухе.

OBOZREVATEL собрал ТОП мест в Днепре и области, где можно насладиться отдыхом возле водоема и расскажет, как туда добраться.

Карьер в Старых Кодаках

Возле Днепра расположено прекрасное село Старые Кодаки. Приехав сюда, Вы сможете увидеть невероятные пейзажи и насладиться красотой местной природы. Кроме того, в Старых Кодах есть гранитный карьер, возле которого также можно хорошо отдохнуть: устроить пикник, порыбачить и т.п.

Карьер в Старых Кодаках. Фото "Vgorode.ua"

Как добраться

Доехать до Старых Кодаков можно маршруткой №109. Она курсирует от площади Вокзальная до самого села.

Стоимость проезда: 8 гривен.

Время работы: 05:00-23:00, каждые 4-15 минут.

Песчанка

Жители Днепра также могут хорошо отдохнуть и расслабиться в селе Песчанка, которое расположено на левом берегу реки Самара в месте впадения в нее рек Песчанка и Подпольная.

Здесь есть множество отличных мест для отдыха, а также как платные, так и бесплатные пляжи. В село Песчанка можно приехать даже с палатками, установить их на берегу реки и наслаждаться красивыми видами.

Песчанка. Фото "pishanka.dp.ua"

Как добраться

До места назначения можно доехать маршрутом №207, который курсирует от площади Старомостовой до конечной – село Песчанка. Стоимость проезда: 15 гривен. Время работы: 08:10-17:03.

Также от ТРЦ "Мост-Сити" до села Песчанка двигается 209 маршрутка. Стоимость проезда: 22 гривны. Время работы: 06:00-20:26.

Кроме того, удобно можно уехать с автовокзала Днепра. Отсюда каждые полчаса курсируют автобусы до Песчанки. Стоимость проезда: 30-40 гривен.

Карьер в Вольногорске

Данное место стало очень популярным среди днепрян. Ведь карьер в Вольногорске прозвали "Днепровскими Мальдивами". Чистый и белый песок, прозрачные озера и невероятные пейзажи просто захватывают дух.

Поэтому благодаря такой местности необязательно лететь за границу, ведь настоящая красота, где можно отлично отдохнуть – совсем рядом.

Карьер в Вольногорске. Фото "Ukraine IS"

Как добраться

Доехать до желаемого места можно двумя способами – электричкой или маршруткой.

Так, с ж/д вокзала Днепра курсирует электричка "Днепр-Пятихатки", которая проходит через Вольногорск. Время отправления:

05:00-06:58;

08:51-11:35;

15:51-17:19;

16:52-18:52;

17:23-19:26;

20:32-22:30.

Стоимость проезда: около 70 гривен.

Также доехать можно на маршрутке, которая ежедневно курсирует с Центрального автовокзала. Время отправления:

07:00-09:00;

10:00-12:00;

13:00-15:00;

16:00-18:00;

19:00-21:00.

Стоимость проезда: 90 гривен.

Голубые озера

Одними из популярных мест для отдыха в Днепропетровской области остаются "Голубые озера", которые расположены в селе Елизаветовка. Здесь со временем образовался котлован, который заполнился водой.

Также на Голубых озерах обустроили несколько пляжей. Но отметим, что при купании нужно быть осторожными, так как здесь очень глубоко.

Кроме того, по вечерам в этом месте играет живая музыка, проходят дискотеки, а также есть все необходимые условия, чтобы остаться с ночевкой.

Голубые озера. Фото "Событие"

Как добраться

Ежедневно до села Елизаветовка ходит несколько автобусов из Центрального автовокзала. Время отправления: каждые полчаса. Стоимость проезда составляет 30 гривен.

Орловщина

Село Орловщина в Новомосковском районе расположено на левом берегу реки Самара. Здесь находится лес, в котором можно расслабиться и подышать свежим воздухом. Также протекает река, на берегу которой есть возможность забыть о городской суете и побыть наедине со своими мыслями.

Кроме того, в Орловщине расположено множество санаториев, коттеджей и баз отдыха. Стоимость отдыха вполне приемлемая. Главное – замечательное времяпровождение и получение полноценного отдыха.

Орловщина. Фото "Википедия"

Как добраться

Из Днепра до Орловщины ежедневно курсируют маршрутки с автовокзала. Их интервал – 15 минут. Стоимость проезда составляет 35-40 гривен.

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