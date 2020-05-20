Отдохнуть за 100 гривен в Днепре: где бюджетно и незабываемо провести время

В Днепре планируется вторая волна выхода из карантина. Это означает, что мы на шаг ближе к привычному ритму жизни.

О том, как полезно и выгодно провести свободное время или выходной в Днепре – расскажет OBOZREVATEL.

Где бюджетно отдохнуть в Днепре Travel Kayak

В Днепре проходит первый этап послабления карантина. Уже с грядущей пятницы, 22 мая, планируется реализовать второю волну выхода. Это станет возможным при определенных условиях: по плану Кабинета министров, для второго этапа ослабления карантина нужно, чтобы в течение 10 дней процент выявленных случаев COVID-19 в стране ежедневно снижался, а количество выздоровевших было стабильным или росло.

Если вам надоели кафе, рестораны, кофейни и летние площадки – предлагаем прекрасную альтернативу в виде бюджетного и незабываемого времяпровождения.

OBOZREVATEL расскажет о нескольких интересных идеях, бюджет на реализацию которых не превышает 100 гривен.

Кино в салоне авто на набережной

Уже в этот четверг, на парковке около ресторана "Поплавок" (Набережная Днепра) автомобилисты смогут насладиться просмотром интересного фильма. Организаторы планируют провести киномарафон с четверга по воскресенье. В программе будут классические ретро-фильмы США 40-50-х годов.

Цена сеанса: въезд на парковку бесплатный, но обязательно – по предварительной записи, ведь количество мест ограничено.

В Днепре ожидаются романтичные вечера pinterest

Кроме того, в начале июня планируется открытие постоянно действующих в теплое время года кинотеатров под открытым небом. Так, насладиться кино вы сможете в парке им. Л. Глобы и в парке Зеленый Гай. Посещение киносеансов будет бесплатным, а на локации можно будет купить попкорн и напитки.

Совсем скоро заработают кинотеатры под открытым небом Facebook

Прогулка на SUP-досках

Если вы хотите незабываемо провести время на воде, встретить красивый закат и просто отдохнуть душой и телом – аренда SUP-доски станет отличной затеей. С помощью такой прогулки на воде вы можете организовать необычное свидание, или же отправиться на прогулку по Днепру в одиночестве, чтобы побыть один на один со своими мыслями.

Такое удовольствие не стоит бешеных денег и запомнится надолго. Для тех, кто хочет попробовать и первый раз садится в каяк, первичный инструктаж занимает всего 10-15 минут. Отправиться в путешествие по воде можно от Монастырского острова и Воронцовского пляжа.

Цена проката: 100 гривен (одноместные каяки, SUP доски).

Один на один с Днепром Travel Kayak

Место силы для многих людей - вода и тишина Travel Kayak

Хорошее настроение обеспечено Travel Kayak

Дарите себе яркие эмоции Travel Kayak

Прокат велосипедов и роликов

Если вы не можете жить без движения и полны энергии – аренда велосипеда или роликов станут отличной альтернативой просмотру кино дома или ужину на летней площадке.

В Днепре большое количество мест, в которых можно взять на прокат хороший спортивный инвентарь: достаточно поискать в интернете.

Цена проката: в среднем, стоимость аренды варьируется в пределах 70-50 гривен в час (в выходные дни). В будни арендовать ролики или велосипед дешевле: 60-40 гривен в час. Детские велосипеды еще дешевле – 30 гривен в час.

Доступный вид отдыха pinterest

Арендовать детский велосипед дешевле pinterest

День в веревочном парке

Такое развлечение подвластно только смельчакам. Но стоит отметить, что уровень безопасности в веревочных парках Днепра на высоком уровне. Уже с 22 мая данный вид аттракционов в парках Днепра планируют открыть, поэтому яркие выходные будут обеспечены. Веревочные парки предназначены как для взрослых, так и для детей. Кроме того, для вас подготовили трассы с разными уровнями сложности: от юниора до адреналина.

Цены в веревочных парках (парк Глобы, парк Шевченко, Новокадацкий молодежный парк) практически не отличаются: 30-40 гривен в будни и 40-50 гривен в выходные.

Главное быть смелее Terra Nova

Отдых для взрослых и детей Terra Nova

Мальчишки точно будут в восторге Terra Nova

Путешествие в прошлое

Если вы хотите окунуться в былые времена или порадовать близких необычной экскурсией – стоит посетить музей "Машины времени".

Вы сможете увидеть новую выставку "Стратегический Автомобиль", где представлен самодельный автомобиль "Лосенок", конструктора ракет, работавшего в КБ "Южном" и другие автомобили владельцев, которые работали во благо развития космической промышленности. За время вынужденного простоя в музее на 40% обновили экспозицию автомобилей.

Стоимость билета: с 14 по 31 мая стоимость билетов в два раза ниже обычной цены: 40 гривен – взрослый, 20 гривен – детский. Музей работает ежедневно с 10:00 до 18:00, по выходным – до 19:00.

Окунуться в прошлое ua.igotoworld

Отличная экскурсия для детей ua.igotoworld

В музее можно провести время свей семьей ua.igotoworld

Музей ретро-автомобилей "Машины времени" находится на улице Мандрыковской, 44 (точнее, на углу Мандриковской и Крестьянского спуска).

Музей "Машины времени" ua.igotoworld

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