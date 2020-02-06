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7 февраля • обновлено в 07:43
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Яна Коваль

"Отдам даром": необычные и странные предложения в Днепре

3.7т
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В Днепре многие горожане отдают ненужные вещи просто так. Конечно, в объявлениях много полезного и необходимого. Но бывают и исключения.

О том, что бесплатно отдают жители Днепра – расскажет OBOZREVATEL.

Что днепряне отдают даром

Что днепряне отдают даром

sovetov.com

Чаще всего днепряне предлагают бесплатно забрать домашних животных. Это коты или собаки, в большинстве случаев, выросшие на улице. Второе по популярности – одежда и обувь, особенно детская. Молодые мамы щедро раздают то, что для их ребенка уже не актуально по размеру и возрасту.

Некоторые объявления привлекают особое внимание, ведь не сразу понятна целесообразность и суть их использования.

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К примеру, жительница Днепра бесплатно отдает костюм клоуна. Многие не найдут ничего общего между данным нарядом и вышеуказанным образом. Но факт – есть факт.

Костюм клоуна на Новый год

Костюм клоуна на Новый год

ОЛХ

Возможно, вы захотите дополнить свой образ, и вместе с костюмом станете обладателем прекрасной маски. Теперь ваш образ на корпоратив готов на 100%.

Дополнение к вашему незабываемому образу

Дополнение к вашему незабываемому образу

ОЛХ

Кстати, если вам нужны баночки от шампуней и гелей – загляните на ОЛХ. Там можно получить целый пакет такого добра, обменяв на киндер.

Возможно, вам нужны баночки

Возможно, вам нужны баночки

ОЛХ

С 1 октября 2019 года украинцы перестали рассчитываться за покупки монетами номиналом в 5 копеек, ведь они вышли из оборота. Именно поэтому житель Днепра отдает целых три монеты бесплатно.

Возможно, вы коллекционируете монеты

Возможно, вы коллекционируете монеты

ОЛХ

Если вам нужны удобрения – то вы по объявлению. Только вот откуда помета так много – остается тайной.

Уже в мешках

Уже в мешках

ОЛХ

Для ценителей тонкого юмора Михаила Жванецкого – монологи на пластинке. Настоящий раритет!

Ностальгия

Ностальгия

ОЛХ

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Кажется, это совсем неуважительное отношение к труду. В прочем, не нам судить.

И такое отдают даром

И такое отдают даром

ОЛХ

Подарок для настоящих модниц!

Не забывайте, что у косметики тоже есть срок годности

Не забывайте, что у косметики тоже есть срок годности

ОЛХ

Считаем, что подарочные пакеты – важная составляющая самого подарка.

Яркий акцент вашего подарка

Яркий акцент вашего подарка

ОЛХ

Остатки медицинских препаратов – не лучший подарок. Советуем пользоваться таблетками, которые продаются непосредственно в аптеках.

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Таблетки нужно покупать в аптеке

Таблетки нужно покупать в аптеке

ОЛХ

Будьте осторожны

Будьте осторожны

ОЛХ

Одни дарят, а другие – ждут подарки. Так, житель Днепра не против получить в подарок мобильный телефон.

Вдруг у кого-то завалялся

Вдруг у кого-то завалялся

ОЛХ

Другие готовы совершить равноценный обмен. Например, этот житель Днепра, который меняет беспроводную мышь на пачку чипсов.

Обмен на чипсы со вкусом краба

Обмен на чипсы со вкусом краба

ОЛХ

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как жители Днепра отреагировали на заявление депутата Евгения Брагара.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
дети животные новогодние подарки новости
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