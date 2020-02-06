"Отдам даром": необычные и странные предложения в Днепре

В Днепре многие горожане отдают ненужные вещи просто так. Конечно, в объявлениях много полезного и необходимого. Но бывают и исключения.
О том, что бесплатно отдают жители Днепра – расскажет OBOZREVATEL.
Что днепряне отдают даром
sovetov.com
Чаще всего днепряне предлагают бесплатно забрать домашних животных. Это коты или собаки, в большинстве случаев, выросшие на улице. Второе по популярности – одежда и обувь, особенно детская. Молодые мамы щедро раздают то, что для их ребенка уже не актуально по размеру и возрасту.
Некоторые объявления привлекают особое внимание, ведь не сразу понятна целесообразность и суть их использования.
К примеру, жительница Днепра бесплатно отдает костюм клоуна. Многие не найдут ничего общего между данным нарядом и вышеуказанным образом. Но факт – есть факт.
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Кстати, если вам нужны баночки от шампуней и гелей – загляните на ОЛХ. Там можно получить целый пакет такого добра, обменяв на киндер.
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С 1 октября 2019 года украинцы перестали рассчитываться за покупки монетами номиналом в 5 копеек, ведь они вышли из оборота. Именно поэтому житель Днепра отдает целых три монеты бесплатно.
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Если вам нужны удобрения – то вы по объявлению. Только вот откуда помета так много – остается тайной.
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Ностальгия
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Кажется, это совсем неуважительное отношение к труду. В прочем, не нам судить.
И такое отдают даром
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Не забывайте, что у косметики тоже есть срок годности
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Считаем, что подарочные пакеты – важная составляющая самого подарка.
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Остатки медицинских препаратов – не лучший подарок. Советуем пользоваться таблетками, которые продаются непосредственно в аптеках.
Таблетки нужно покупать в аптеке
ОЛХ
Будьте осторожны
ОЛХ
Одни дарят, а другие – ждут подарки. Так, житель Днепра не против получить в подарок мобильный телефон.
Вдруг у кого-то завалялся
ОЛХ
Другие готовы совершить равноценный обмен. Например, этот житель Днепра, который меняет беспроводную мышь на пачку чипсов.
Обмен на чипсы со вкусом краба
ОЛХ
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как жители Днепра отреагировали на заявление депутата Евгения Брагара.
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