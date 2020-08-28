Отдали здорового ребенка – забрали инвалида: в Днепре родители обвинили врачей в халатности

В Днепре родители 2-летней Вероники Дячины обвиняют врачей областной детской клинической больницы в халатности и некомпетентности в своей работе. По их словам, они отдали дочь на операцию, в результате которой малышка стала инвалидом.

Обо всех подробностях корреспонденту OBOZREVATEL рассказал папа девочки Евгений.

Как стало известно, в феврале этого года у Ники была плановая операция по удалению грыжи на пищеводе. После ее проведения состояние ребенка резко ухудшилось, и произошла остановка сердца:

"После того как ребенка начали поднимать и одевать, она впала в кому. Затем дочь пробыла месяц в реанимации. Почему так случилось – врачи не смогли ответить, но было видно, что они что-то скрывают", – рассказал Евгений.

2-летняя Ника перед операцией

Другие врачи утверждают, что при такой операции малышке могли повредить или зацепить блуждающий нерв, который отвечает за все органы. На данный момент у Ники катастрофически поврежден мозг от кислородного голодания:

"Сколько сердце не работало – мы тоже не знаем. О чем врачи умалчивают – мы не знаем! И мы не нашли специалистов, которые могли бы рассказать о реальной ситуации с ребенком", – отметил папа Ники.

Раньше малышка была совершенно здоровой

Невролог из Киева сообщил родителям, что девочке необходимо лечение стволовыми клетками, как минимум, в три этапа. Затем нужна реабилитация:

"В клинике Козявкина нам отказали, так как тяжелый случай и ребенок постоянно в страшном тонусе. Я узнавал, что таких детей реабилитируют в Греции в клинике "Эвексия", но там такое лечение от двух до шести месяцев. В месяц от 9 до 13 тысяч евро!", – рассказал Евгений.

Как утверждают родители Ники, ситуация очень сложная и в Днепре никто не хочет заниматься их дочерью. На данный момент девочка находится в городской клинической больнице №5:

"Я уверен, что это виноваты врачи с Космической. И еще они хотели побыстрее от нас избавиться, покрывая друг друга. Очень хочется, чтобы они понесли ответственность, но денег на суды и адвокатов у нас нет. Мы отдавали им здорового ребенка…", – добавил папа малышки.

Также Евгений рассказал, что из детской клинической больницы врач выписала девочку уже с явными признаками нездорового состояния, которые привели к еще большему ухудшению здоровья:

"В больнице на Космической нас вела Зализняк Татьяна Александровна, которая выписала мою дочь с предсудорожными пятнами, с посиневшими ручками и ножками. Ребенок пробыл дома две недели с судорогами, смотреть на ее мучения уже не было сил. Поэтому "скорая помощь" нас доставила в 5 больницу. Как сказали неврологи, состояние очень плохое, так как все это время были судороги. Это и привело к ухудшению. И то, что у дочери появлялась какая-то реакция, то она пропала тоже из-за судорог", – сообщил папа маленькой Ники.

Кроме того, родители отметили, что к ухудшению здоровья привело лекарство, которое прописала врач. По их словам, оно не подошло ребенку:

"После реанимации ребенок начал во сне улыбаться, а также когда засыпала – сгибала ножки. Но после судорог состояние ухудшилось...", – подчеркнул Евгений.

Маленькая Ника осталась инвалидом

На сегодняшний день у 2-летней Ники очень много диагнозов, которые, по словам родителей, появились после операции:

Лапароскопическая фундопликация;

Аномалия развития магистральных сосудов шеи;

Острая надпочечниковая недостаточность;

Острая гипоксическая энцефалопатия рефлекторного характера;

Церебральная недостаточность;

Дыхательная недостаточность;

Сердечно-сосудистая недостаточность;

Пароксизмальная желудочковая тахикардия;

Спастический тетрапарез;

Бульбарный синдром;

Симптоматическая эпилепсия.

2-летняя малышка стала инвалидом

В сентябре у малышки запланировано лечение стволовыми клетками в киевской клинике. Но для этого нужна большая сумма денег – 100 тысяч гривен.

Родители Ники просят помощи у всех неравнодушных:

4149629397667981 – карта папы Дячины Евгения Леонидовича.

4149499121478513 – карта мамы.

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