Отдали здорового ребенка – забрали инвалида: в Днепре родители обвинили врачей в халатности

В Днепре родители обвиняют днепровских врачей в халатности.
В Днепре родители 2-летней Вероники Дячины обвиняют врачей областной детской клинической больницы в халатности и некомпетентности в своей работе. По их словам, они отдали дочь на операцию, в результате которой малышка стала инвалидом.
Обо всех подробностях корреспонденту OBOZREVATEL рассказал папа девочки Евгений.
Как стало известно, в феврале этого года у Ники была плановая операция по удалению грыжи на пищеводе. После ее проведения состояние ребенка резко ухудшилось, и произошла остановка сердца:
"После того как ребенка начали поднимать и одевать, она впала в кому. Затем дочь пробыла месяц в реанимации. Почему так случилось – врачи не смогли ответить, но было видно, что они что-то скрывают", – рассказал Евгений.
2-летняя Ника перед операцией
Другие врачи утверждают, что при такой операции малышке могли повредить или зацепить блуждающий нерв, который отвечает за все органы. На данный момент у Ники катастрофически поврежден мозг от кислородного голодания:
"Сколько сердце не работало – мы тоже не знаем. О чем врачи умалчивают – мы не знаем! И мы не нашли специалистов, которые могли бы рассказать о реальной ситуации с ребенком", – отметил папа Ники.
Раньше малышка была совершенно здоровой
Невролог из Киева сообщил родителям, что девочке необходимо лечение стволовыми клетками, как минимум, в три этапа. Затем нужна реабилитация:
"В клинике Козявкина нам отказали, так как тяжелый случай и ребенок постоянно в страшном тонусе. Я узнавал, что таких детей реабилитируют в Греции в клинике "Эвексия", но там такое лечение от двух до шести месяцев. В месяц от 9 до 13 тысяч евро!", – рассказал Евгений.
Как утверждают родители Ники, ситуация очень сложная и в Днепре никто не хочет заниматься их дочерью. На данный момент девочка находится в городской клинической больнице №5:
"Я уверен, что это виноваты врачи с Космической. И еще они хотели побыстрее от нас избавиться, покрывая друг друга. Очень хочется, чтобы они понесли ответственность, но денег на суды и адвокатов у нас нет. Мы отдавали им здорового ребенка…", – добавил папа малышки.
Также Евгений рассказал, что из детской клинической больницы врач выписала девочку уже с явными признаками нездорового состояния, которые привели к еще большему ухудшению здоровья:
"В больнице на Космической нас вела Зализняк Татьяна Александровна, которая выписала мою дочь с предсудорожными пятнами, с посиневшими ручками и ножками. Ребенок пробыл дома две недели с судорогами, смотреть на ее мучения уже не было сил. Поэтому "скорая помощь" нас доставила в 5 больницу. Как сказали неврологи, состояние очень плохое, так как все это время были судороги. Это и привело к ухудшению. И то, что у дочери появлялась какая-то реакция, то она пропала тоже из-за судорог", – сообщил папа маленькой Ники.
Кроме того, родители отметили, что к ухудшению здоровья привело лекарство, которое прописала врач. По их словам, оно не подошло ребенку:
"После реанимации ребенок начал во сне улыбаться, а также когда засыпала – сгибала ножки. Но после судорог состояние ухудшилось...", – подчеркнул Евгений.
Маленькая Ника осталась инвалидом
На сегодняшний день у 2-летней Ники очень много диагнозов, которые, по словам родителей, появились после операции:
Лапароскопическая фундопликация;
Аномалия развития магистральных сосудов шеи;
Острая надпочечниковая недостаточность;
Острая гипоксическая энцефалопатия рефлекторного характера;
Церебральная недостаточность;
Дыхательная недостаточность;
Сердечно-сосудистая недостаточность;
Пароксизмальная желудочковая тахикардия;
Спастический тетрапарез;
Бульбарный синдром;
Симптоматическая эпилепсия.
2-летняя малышка стала инвалидом
В сентябре у малышки запланировано лечение стволовыми клетками в киевской клинике. Но для этого нужна большая сумма денег – 100 тысяч гривен.
Родители Ники просят помощи у всех неравнодушных:
4149629397667981 – карта папы Дячины Евгения Леонидовича.
4149499121478513 – карта мамы.
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