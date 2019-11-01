От зависимости до появления опухоли: как в Днепре живут бывшие алкоголики

Алкоголизм — страшная болезнь, которую не все могут побороть. К сожалению, в таком состоянии проживают более 100 тысяч украинцев. Одни вовремя остепеняются, а жизнь других превращается в сущий ад и печально заканчивается.

Днепряне, которые прошли такой сложный период в жизни, стараются не вспоминать о прошлом и просят изменить их имена.

К чему приводит алкоголизм? Есть ли нормальная жизнь после отказа от "волшебных" напитков? Подробно расскажет OBOZREVATEL.

Алкоголизм b17

Виталий, 58 лет:

"В 25 лет я женился, и у меня родилась прекрасная дочь. В таком возрасте я еще не нагулялся и поэтому ушел, так сказать, в запой. Днями и ночами пропадал с друзьями в кафе, местных клубах и даже умудрялся ездить гулять в другие города. А дома ждали жена и маленькая дочь. Сейчас я понимаю, что очень виноват перед ними, так как помимо выпивки я изменял своей любимой, которая все знала и принимала меня таким, какой я был.

Так продолжалось в течении пяти лет. Однажды я пришел домой в нетрезвом состоянии, собрал вещи и ушел от семьи. Тогда вмешались мои родители. Они пытались остановить меня и внушить мне, что семья – самое главное в жизни и мне нужно вернуться.

В тот момент я опять уехал к друзьям на неделю, где мы днями и ночами только то и делали, что пили и веселились.

Однажды за мной приехал отец и сказал: "Выбирай: либо ты возвращаешься в семью, либо мы оставляем тебя с твоими пьянками и больше не проси у нас помощи".

В этот момент я будто сошел с ума, ну, мягко говоря, "поймал белку". Взялся за топор и начал гоняться за отцом. Хорошо, что ему удалось убежать и спрятаться.

На следующий день, когда мне рассказали об этой ситуации, я ничего не помнил, и мне было ужасно стыдно перед всей семьей.

Тогда я решил, что пора заканчивать со своими похождениями и пьянками, браться за ум и делать все, чтобы моя семья хорошо жила и ни в чем не нуждалась.

Я очень благодарен своей жене за то, что смогла меня понять, простить, и приняла обратно в семью. Я начал заниматься бизнесом: открыл несколько своих магазинов, которые до сих пор приносят хорошую прибыль.

Прошло 26 лет, и до сегодняшнего дня я ни капли алкоголя не употребил. Признаюсь честно, очень стыдно, даже когда вспоминаю все моменты из прошлого. Конечно, семья меня простила и теперь я делаю все для того, чтобы они хорошо жили. Потому что благодаря их поддержке я завязал с темным прошлым и теперь живу счастливой жизнью".

Алкоголизм ГолосUA

Сергей, 36 лет:

"Женился я очень рано — в 17 лет. Все потому, что моя девушка забеременела, и мои родители заставили жениться. Честно, я это совсем не планировал и поэтому, можно сказать, меня насильно заставили создать семью.

Я очень много работал, делал все, чтобы мой ребенок ни в чем не нуждался. Но к жене у меня не было никак чувств и поэтому я начал гулять. В будние дни работал, а на выходных пропадал где угодно, но только не дома. Да, я изменял жене и очень много пил. Было даже такое, что жена меня искала по всему городу три дня, а я просто отключил телефон и уехал с друзьями на море. В браке мы прожили 14 лет. Не знаю, как она терпели мои выходки.

Кроме этого, очень рано умер мой отец. Он служил в Афганистане и по возвращению домой стал жестким алкоголиком. Он умер от цирроза печени в раннем возрасте. Тогда я ненавидел всех, и это тоже повлияло на то, что позже я начал пить.

В один день я встретил свою настоящую любовь. Ту, которая уже несколько лет рядом со мной, поддерживает меня и искренне любит. Именно моя любимая смогла остановить меня и вернуть к нормальной жизни. Мы в браке уже 4 года. Кроме этого, я нашел другую более прибыльную работу, перестал пить и гулять, и с радостью возвращаюсь домой к своей семье. Но из-за употребления алкоголя у меня появились проблемы с почками. Иногда может так прихватить, что приходится колоть обезболивающие. Могу точно сказать, что из состояния алкоголика может вывести только поддержка родного и близкого человека, который будет верить в тебя, помогать забыть прошлое и начать новую счастливую жизнь".

Алкоголизм Международный культурный портал "Эксперимент"

Артем, 22 года:

"У меня был очень сложный переходный возраст. С 14 лет я жестко пил, курил и тусил с друзьями. Кроме этого, часто ссорился с родителями по разным причинам. Они твердили, что мне нужно получить образование и в будущем найти хорошую работу. Но я был малой и дурной и никогда их не слушал.

Как-то я попал в очень плохую компанию, ночами я пропадал с ними. Мы гоняли на машинах в нетрезвом состоянии и делали неприемлемые вещи.

Помню, что это была зима, и я настолько был пьян, что упал и сломал ногу. Прошло время, нога зажила, и я снова продолжал гулять и пить чуть ли не до потери сознания. Честно, родители даже хотели меня закодировать, но я категорически сопротивлялся и сбегал из дома.

Однажды появилась ужасная боль в ноге, которая с каждым днем усиливалась все больше и больше. Кроме этого, начались головные боли, от которых не спасали никакие таблетки. Я обратился к врачу и мне поставили страшный диагноз — рак…

В этот момент весь мир перевернулся. Мысли были только об одном: "Что делать?! Что со мной будет дальше?!". Родители очень трудно переживали со мной этот момент. Я видел в их глазах отчаяние, но надежда на выздоровление все равно была.

И я стал бороться за свою жизнь. Мои знакомые, близкие и родные, друзья, даже незнакомые люди помогли собрать нужную сумму на лечение, и я уехал в Израиль.

Там я пробыл несколько месяцев, проходил лечение и химиотерапии. Это было больно и мучительно. Через несколько месяцев мне сказали, что опухоль исчезла и теперь я совершенно здоров, но все равно нужно периодически наблюдаться и следить за своим здоровьем.

Я вернулся на родину и понял, что больше никогда в жизни ни капли в рот алкоголя не возьму. Потому что алкоголь — это зло. Из-за него мне поставили такой страшный диагноз, который полностью перевернул мою жизнь. Я занялся спортом, нашел работу и стал чаще проводить время с семьей и близкими людьми. Теперь я ценю все, что имею, и живу ради своего будущего. Даже врагу не пожелаю то, что я пережил".

Алкоголизм АиФ

Виктор, 61 год:

"Я вернулся с армии, женился и у меня родился ребенок. Работа была такая, что часть моих коллег с поводом и без каждый день употребляли алкоголь. Так, я начал выпивать с ними.

Я уходил в жуткие запои: не ходил на работу, на которой меня постоянно прикрывали, выгонял из дома жену с маленькими детьми. В общем, творил нечто.

Родители меня всегда защищали и это, наверное, еще больше заставляло мне чувствовать себя независимым человеком и делать то, что я хочу. Эта зависимость алкоголем продлилась больше 30 лет… Конечно, были перерывы, мог не пить месяц, но все начиналось по новой. Много раз кодировался, но этого хватало всего на год, и я снова уходил в запой.

Остепенился я только тогда, когда у меня родились внуки. Они вернули мне смысл жизни, и с ними я чувствую себя счастливым. Я закодировался, и вот уже более пяти лет не употребляю алкоголь. Я уверен, что такая жизнь, которой я жил раньше, больше не повторится. Родные и близкие люди помогают мне забыть все то, что я творил раньше. Безумно благодарен им за то, что спустя столько времени поверили в меня и помогли побороть страшный алкоголизм".

Люди становятся алкоголиками по разным причинам: кто-то из-за разочарования в жизни, а кто-то попадает под дурное влияние. Прежде чем выпить подумайте о последствиях. Ведь алкоголизм не всегда вылечивается и может привести даже к летальному исходу. Главное – вовремя одуматься и остановиться.

София Ковнир

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