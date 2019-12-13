От унижений до суицида: как днепрянки с лишним весом перебороли себя

К сожалению, современный мир построен так, что люди пытаются любыми способами упрекнуть или задеть невинного человека. Такое поведение общества сильно влияет на психику и может привести к необдуманным и самым ужасным поступкам.

Девушки с лишним весом – обычные люди, как и все. Одни перебороли свой страх и сделали шаг вперед, а другим пришлось пройти сложный этап в своей жизни.

OBOZREVATEL расскажет о днепрянках с лишним весом, которые прошли множество трудностей и к чему это привело.

Девушки с лишним весом Psychologies

"Хотела покончить с собой"

"Проблемы с лишним весом у меня были с детства, так как это передалось генетическим путем – мама, бабушка всегда были "в теле". Окружающие относились к моей внешности спокойно. В школе я не переживала из-за этого, так как понимала, что ничего изменить не могу, да и одноклассники принимали меня такой, какая я есть.

Самый ужасный период в моей жизни начался в студенческие годы. Я переехала в большой город и понимала, что здесь люди жестокие, но не ожидала, что настолько… В общем, в 18 лет мой вес достиг 79 килограмм. Я всеми способами пыталась худеть, занималась в спортивном зале, но ничего не помогало. Когда я обращалась за помощью к диетологу, то он сказал, что это все генетика, и у меня не получится похудеть.

Мои одногруппники были не самые дружелюбные и с первого дня учебы наши отношения не задались. Из-за моего веса никто не хотел со мной общаться. Вечный смех за спиной, презрение…Я закрылась в себе и никого не подпускала, не доверяла. Так и прошли мои четыре года учебы в одиночестве и страхе...

Самая большая неприятность, которая окончательно меня убила, случилась перед выпускным вечером. Одногруппники предложили отпраздновать окончание университета в кафе. Все согласовали место, дату и время. Я хотела этот вечер запомнить надолго: сделала прическу, макияж, купила красивое платье, туфли и аксессуары.

Но когда приехала в кафе, то никого там не обнаружила. Сначала я ничего не понимала, звонила и писала одногруппникам, но никто не отвечал. И потом я поняла, что меня развели как дуру, посмеялись надо мной, и опять бросили в одиночестве. На связь никто так и не вышел, зато в соцсетях было видно, что одногруппники весело проводят время.

В этот момент у меня началась истерика и слезы. Я много думала о своей жизни, пыталась понять, почему люди так поступают и что мешает им дружить с теми, кто имеет лишний вес. Ведь главное внутренний мир человека, не так ли?

Кроме этого, в этот период были проблемы в семье. Меня никто не понимал, и дошло до того, что я хотела покончить с собой… Да, у меня была попытка суицида, но моя мама вовремя подоспела и спасла меня. Честно, сейчас очень жалею об этом.

Я лежала в больнице, полтора года общалась с психологом и только спустя 6 лет я научилась любить и принимать себя, а также не обращать внимание на мнение окружающих.

Скоро мне исполнится 31 и хочу сказать, что я счастлива! Счастлива, потому что у меня есть любимая работа, появились друзья, которые всегда меня поддерживают, а также любимый молодой человек.

Конечно, у меня до сих пор есть лишний вес, но я стараюсь правильно питаться и заботиться о своем здоровье. На данный момент я вешу 70 килограмм и моя заветная мечта – это 60 килограмм. Могу добавить только одно: принимайте и любите себя такими, какие Вы есть! Дорожите людьми, которые в любой момент смогут прийти Вам на помощь, и остерегайтесь тех, кто может вставить нож Вам в спину", – Татьяна, 30 лет.

Девушки с лишним весом psy-practice.com

"Заедала стресс и набрала 20 килограмм"

"В моей семье с лишним весом ни у кого проблем не было. С ранних лет я была худой, больше 50 килограмм никогда не весила. Но у каждого в жизни бывает переломный момент, из-за которого происходит сильный стресс и появляется депрессия.

Набирать вес я начала в 20 лет. Именно в этот момент я рассталась с парнем и очень трудно переживала это. Я полностью ушла в депрессию и начала заедать стресс. Сытные булочки, шаурма, фастфуд – были моей любимой едой. Тогда я думала, что меня больше никогда не полюбят и я не смогу полюбить. Поэтому мне было плевать на здоровье и фигуру. За короткий период я набрала в весе 20 килограмм! И тут у меня начались жесткие проблемы со здоровьем… Мало того, что лишние килограммы дали нагрузку на сердце, так еще и начались проблемы с женским здоровьем. Около года я бегала по больницам и лечилась, денег ушло уйма. Тогда я поняла, что если сейчас не возьмусь за себя, то ни к чему хорошему это не приведет.

На данный момент я постепенно привожу себя в форму. Стараюсь не употреблять жирную и вредную пищу, прислушиваюсь к советам врачей, хожу на фитнес и придерживаюсь правильного образа жизни. Пока что результат небольшой – сбросила всего 7 килограмм, но все впереди. Я не сдаюсь и верю, что смогу вернуться к прежнему весу и снова полюблю себя", – Ольга, 25 года.

Девушки с лишним весом B17

"Меня спасла любовь"

"Нас в семье семеро и я средняя по старшинству. Мои братья и сестры с нормальным весом, а я всегда отличалась в этом. Я родилась с маленьким весом и до школы была похожа на скелета (прям кости торчали). Родители были слишком обеспокоены моим весом и внешним видом, и поэтому начали откармливать. Уже в 14 лет я весила 65 килограмм. Это был как раз переходный возраст и я постепенно набирала вес. Ровесники смеялись и тыкали пальцами. Но я не держала на них зла. Я активно принимала участие в школьной жизни, у меня было много друзей, но и врагов тоже. В тот момент мне помогла поддержка близких людей.

Затем за университетские годы я набрала еще 10 килограмм. В итоге в 22 года я весила около 75 килограмм. Не скрою, что были моменты, когда я закрывалась от внешнего мира и впадала в депрессию, была какая-то апатия. В этот момент появился мой Сережа, который полюбил меня настоящую, несмотря на лишний вес. Он помог мне справиться со всеми трудностями и проблемами. Скажу честно, я расцвела!

Сейчас мне 35 лет, я замужем за своим Сережей и у нас двое прекрасных детей. Приводить себя в форму я начала в 30 лет и сейчас я вешу 65 килограмм. Но я не забросила себя: стараюсь всегда хорошо выглядеть, подбираю одежду под свою фигуру, правильно питаюсь. Также сейчас получаю второе высшее образование и работаю в школе учителем младших классов.

Я рада, что в нужный момент появился человек, который поменял меня в лучшую сторону. А девочкам, которые имеют лишний вес хочу сказать: цените себя и свое окружение. Даже если Вам не удается похудеть – не отчаивайтесь! Всегда найдется человек, который полюбит и примет Вас даже с лишними килограммами", – Наталья, 35 лет.

Девушки с лишним весом Freepik

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