От турецкого мужа до парня-психа: как сайты знакомств изменили жизнь днепрянок

В современном мире большую популярность набирает знакомство в интернете. Многим людям проще завести беседу в виртуальном мире, нежели в реальности.

Жительницы Днепра, которые искали избранника в интернете, попадали в разные ситуации. Кто-то удачно познакомился и вышел замуж, а кто-то страдал из-за неуравновешенного знакомца. Подробности историй расскажет OBOZREVATEL.

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Турецкий "принц"

"Мне 37 и я преподаватель английского языка. От первого брака есть сын, которому уже 15 лет. Отношения с мужчинами всегда были кратковременными и несерьезными. И вот больше года назад я решила попробовать познакомиться на сайте знакомств.

Подруги советовали, мол, там можно найти избранника, но я в это не сильно верила. Но все же решила попробовать, и как потом оказалось – не зря.

Попадались разные мужчины, с некоторыми ходила на свидания, но понимала, что это все не то. И однажды мне написал мой Алим. Родом он из Стамбула. Обычно на таких мужчин-иностранцев из интернета я не обращала внимания, так как они писали с одной и той же целью, даже с одинаковыми текстами.

Но мой Алим зацепил меня тем, что был не такой, как все. Он не писал мне множество комплиментов, как это делают другие иностранцы. Но сразу же четко дал понять, что ищет верную и любящую жену.

Наше общение длилось три месяца. Три месяца длинных переписок, долгих разговоров по скайпу… И вот он предложил встретиться.

Мне понравилось, что его не смутило то, что у меня есть сын, что мы живем в разных странах. Мы договорились, что он приедет ко мне в Днепр.

Первая встреча была очень трогательная, будто мы знакомы всю жизнь и встретились после долгой разлуки.

Знакомство с моей семьей прошло идеально. Моя мама и сестра, естественно, не ожидали такого поворота событий и думали, что это несерьезно. Но Алим смог доказать, что у него на меня серьезные намерения и буквально через неделю сделал мне предложение.

Прошло чуть больше года. Теперь мы муж и жена, а я переехала к любимому в Стамбул. Сын пока в Днепре, после окончания школы, возможно, переедет к нам. Мы часто приезжаем ко мне на родину и видимся с родными.

Изначально было сложно адаптироваться в чужой стране, но благодаря поддержке моего Алима я чувствую себя, как за каменной стеной. Его семья тоже хорошо меня приняла, и никто не был против того, что я из Украины. Сейчас я не работаю, но в будущем хочу продолжить развивать свои навыки английского языка и делиться ими с другими.

Хочу добавить: никогда не бойтесь перемен. И знакомство в интернете может кардинально изменить Вашу жизнь", – Елена, 37 лет.

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"Мой парень псих"

"Я долго решалась зарегистрироваться на сайте знакомств. После длительных отношений было сложно переступить через себя и познакомиться с кем-то. Но мои подруги думали иначе и сами зарегистрировали меня.

Сообщения от парней разрывали телефон, но мне никто не симпатизировал, практически от всех морозилась. Но один парень приглянулся, его звали Максим. Мы пообщались всего неделю, и я согласилась пойти с ним на свидание. Но как оказалось, люди в соцсетях и в жизни бывают совершенно разные.

Когда мы встретились, все было хорошо. У нас было много общих тем. Так мы сходили еще на пару свиданий и начали встречаться. Не скрою, но Максим мне очень понравился, он был внимательным и нежным. Я снова поверила, что любовь все-таки существует.

Но буквально спустя месяц отношений Максим очень изменился. Он сказал, что я его собственность и теперь никуда не денусь. Сначала это было смешно, но то, что происходило дальше, оказалось не шуткой.

Ревность Максима зашла настолько далеко, что он установил мне на телефон специальную программу для отслеживания моего передвижения. Мне запрещались банальные встречи с подругами. Кроме работы и дома я не имела права куда-то пойти, даже в магазин или аптеку я должна была ходить только с ним. В этих отношениях я стала чувствовать себя как собака на привязи. В результате я поставила точку.

Но на этом все не закончилось. Максим до последнего не верил, что мы расстались и начал преследовать меня. Где бы я ни была, он все время неожиданно появлялся. В соцсетях он угрожал мне и пытался доказать, что кроме него я больше никого не найду и он всеми силами сделает так, чтобы возобновить наши отношения. Угрозы и мольбы помириться продолжались полгода.

Дошло до того, что Максим узнал домашний адрес моих родителей и приехал к ним с просьбой помочь помириться со мной. Кроме этого, он угрожал, что если они не помогут, то он покончит с собой и это будет на моей совести.

Таких событий я никак не ожидала и было чувство, будто я попала в дурной фильм или сон, и это все происходит не со мной. Тогда я поняла, что мой бывший парень – псих.

В этот момент мне помог знакомый полицейский, который спокойно поговорил с Максимом и убедил его, что все эти угрозы и преследования могут привести к плохим последствиям для него. Мягко говоря, запугал его. Максим утихомирился, но периодически писал мне.

Буквально через месяц я узнала, что он уехал на заработки в Польшу и больше о нем ничего не слышала. В соцсетях я его заблокировала и еще раз убедилась, что больше не желаю видеть этого человека.

Запомните: прежде чем знакомиться в интернете, не спешите заводить отношения. Больше общайтесь и узнавайте друг друга. Не спешите жить, и Ваша судьба всегда придет в нужный момент. А Максим остался для меня горьким, но полезным опытом", – Екатерина, 24 года.

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"Он стал для меня всем"

"Мне 32 года и в любви мне всегда не везло. Замуж я вышла рано – в 19 лет. Как только я забеременела, муж испугался ответственности и сбежал. Сейчас моему сыну уже 12 лет. За все это время отношений с мужчинами у меня было немного, всего двое. Один ушел, когда узнал о существовании сына, а другой сидел на месте, без работы и не хотел двигаться вперед. Поэтому в мужчинах я окончательно разочаровалась.

Однажды за компанию с подругой согласилась зарегистрироваться на сайте знакомств. Интрижек было много, но никто не был готов к серьезным отношениям. А я наоборот хотела иметь рядом надежного мужчину, который в будущем станет моим мужем.

Поэтому когда мне написал Андрей, я долго не отвечала. Он писал практически каждый день две недели подряд. Сейчас он рассказывает, что очень хотел познакомиться и поставил себе цель добиться меня. И у него это получилось.

Я все-таки решила ответить ему взаимностью, думала: "Будь что будет". Мы начали ходить на свидания, он хорошо отнесся ко мне и моему сыну, а сын сразу же потянулся к Андрею, как к родному. И тут я поняла, что влюбилась.

Через время мы начали жить вместе у меня дома, а затем он позвал меня замуж и предложил переехать к нему в соседний городок.

Пышной свадьбы у нас не было, обычная роспись. Через месяц я узнала, что беременна и сейчас нашей доченьке уже полтора года.

Я очень счастлива, что судьба свела меня с Андреем. Никогда не могла подумать, что на сайте знакомств можно найти человека, который станет для тебя всем, и вы создадите прекрасную семью.

Просто нужно пройти сложные этапы в своей жизни, которые принесут много опыта. А судьба уже сама распорядится с кем тебе быть", – Юлия, 32 года.

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Никогда не бойтесь пробовать. Своего человека Вы можете встретить где угодно: хоть в интернете, хоть в общественном месте. Главное хорошо узнайте этого человека, чтобы потом не разочароваться в выборе.

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