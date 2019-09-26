От одной до пятидесяти тысяч: сколько стоит снять квартиру в Днепре

В Днепре можно арендовать квартиру в абсолютно любом районе и даже с самым минимальным бюджетом.

OBOZREVATEL расскажет, где можно арендовать жилье в Днепре и во сколько обойдется месячная арендная плата.

Сколько стоит снять квартиру в Днепре uainfo

Амур-Нижнеднепровский район

В состав района входят жилмассивы Солнечный, Мануйловский, Ломовский, Каменский, Левобережный-1 (другое название - Березинский), Левобережный-2, а также поселки Кирилловка, Боржом, Султановка, Сахалин, Березановка, Ломовка, Амур и Нижнеднепровск.

Аренда самых дешевых квартир

За 1800 гривень вы можете арендовать комнату в квартире без хозяев. В зимний период оплата выше - 2000 грн + свет. В квартире есть стиральная машина, бойлер, интернет, диван и столик. Однокомнатная квартира обойдется в 2000 гривень.

Средняя стоимость аренды

Средняя цена аренды квартир на Амуре (1 и 2 комнатные) – 3500-4500 гривень. Конечно же, можно найти и дороже – все зависит от места расположения, ремонта и условий в квартире. Если говорить о трехкомнатных квартирах – то цены варьируются от 5500 грн в зависимости от условий.

Самые дорогие квартиры с возможность аренды в Амур-Нижнеднепровском районе

Средняя цена на самые дорогостоящие квартиры под аренду в данном районе - от 7000 гривень за однокомнатную и 10000 грн - 15000 грн за 2 и 3-комнатное жилье. Такие квартиры чаще всего предлагают агентства недвижимости. Условия проживания предоставлены для будущих арендаторов на самом высоком уровне.

Индустриальный район

Район граничит с Амур-Нижнеднепровским и Самарским районами. На берегу реки Днепр расположен парк Сагайдак.

В состав района входят жилые массивы Левобережный-3, Калиновский (ранее – Клочко) посёлки Самаровка и Александровка.

Аренда самых дешевых квартир

Если хотите снять недорогую комнату или квартиру в индустриально районе, то вам повезло: уже за 1400 гривень задуманное реализуется. Конечно же, ремонт вас не порадует, зато дешево и сердито. То же касается 2 и 3-комнатных квартир: за 3 500 гривень вы можете снять достаточно просторную квартиру

Средняя стоимость аренды

Уже за 4000-4500 гривень в Индустриальном районе представлены варианты "однушек" и "двушек" с более удобным местом расположения и условиями проживания. За 5500-6000 гривень вы можете арендовать трехкомнатную квартиру:

Самые дорогие квартиры с возможность аренды в Индустриальном районе

За 6000-7500 гривень вы можете снять хорошее жилье в этом районе (1 или 2-комнатную квартиру):

За 12 500 грн в Индустриальном районе вы можете арендовать шикарную 3-к квартиру в районе с развитой инфраструктурой:

Новокодакский район

Находится в западной части города, граничит с Чечеловским районом и поселком Карнауховка (г. Каменское). В состав района входят исторические поселки Новые Кайдаки, Диевка, Сухачевка, Горяиново, Ясное, жилмассивы Западный, Красный Камень, Покровский (бывший Коммунар), Парус и пгт Таромское.

Аренда самых дешевых квартир

В данном районе вы можете снять 1-комнатную жилплощадь за сумму от 1 000 гривень. Арендодатели предоставляют минимальные условия с частичной мебелью. Кроме того, встречаются варианты с возможностью аренды с последующим выкупом.

Средняя стоимость аренды

Цены на аренду в данном сегменте варьируются от 4500 до 6000 гривень за 1 и 2-х комнатные квартиры. В условиях проживания указана вся нужная мебель и техника. Трехкомнатная квартира со "свежим" ремонтом обойдется в сумму от 6500 гривень.

Самые дорогие квартиры с возможность аренды в Новокодакском районе

Если вы хотите снять дорогостоящую квартиру в данном районе – то ориентируйтесь на сумму от 9 000 до 12 000 гривень. В таких квартирах есть все для комфортного проживания: современная кухня, техника, новая мебель.

Самарский район

Находится в восточной части города, граничит с Амур-Нижнеднепровским и Индустриальным районами. Район получил название в честь реки Самара, которая делит его на две части. В состав Самарского района Днепра вошли бывшие города районного подчинения Приднепровск и Игрень, поселки Рыбальск, Одинковка, Шевченко, Чапли, Ксеньевка, жилмассив Северный и Нижнеднепровск-Узел.

Аренда самых дешевых квартир

Если брать во внимание самые бюджетные варианты, то можно рассчитывать на 1200-1500 гривень за 1 комнату или 2 комнаты в доме. Арендодатель предпочитают сдавать такого типа жилье девушкам-студенткам либо одиноким работающим парням. Трехкомнатная квартира в данном районе обойдется в 3500 грн.

Средняя стоимость аренды

Арендовать 1-к квартиру с хорошим ремонтом и условиями в Самарском районе можно за 3500 гривень. Двухкомнатная обойдется в 4500 грн, ну а аренда трехкомнатной - от 5000 гривень.

Самые дорогие квартиры с возможность аренды в Самарском районе

Если хотите арендовать трехкомнатную квартиру в Самарском районе - рассчитывайте на сумму в 8000 гривень.

Соборный район

Соборный район расположен в центральной части города, на правом берегу Днепра. Соборный район - это экономический, культурный и промышленный центр города. Также он самый большой район Днепра по населению.

Аренда самых дешевых квартир

Чтобы арендовать однокомнатную квартиру в данном районе - стоит рассчитывать на сумму от 2500 гривень за небольшую "однушку". Арендаторы предлагают удобное место расположения и хорошую транспортную развязку. Двухкомнатная квартира обойдется в 3500 грн, а трехкомнатная - от 4000 гривень.

Средняя стоимость аренды

Средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в Соборном районе стартует от 4000 гривень. Арендодатель предлагает стандартное наличие всей техники и мебели в хорошем состоянии со свежим ремонтом. Цены на двухкомнатные квартиры – от 5500 гривень. Трехкомнатная обойдется в сумму от 7000 гривень.

Самые дорогие квартиры с возможность аренды в Соборном районе

В данном районе самым дорогим вариантом на сайтах по поиску жилья считается 1-комнатная квартира стоимостью в 20 000 гривень. Площадь жилья - 70 м². Квартира, укомплектована всей необходимой мебелью и техникой. Комплекс имеет свою закрытую территорию, с ландшафтным дизайном, которая прилегает и имеет прямой выход в городской парк. Если вы хотите арендовать одну из самых дорогостоящих двухкомнатных и трехкомнатных квартир – стоит ориентироваться на сумму в 50 000 гривень.

Центральный район

В мае 1932 года был создан Центральный Нагорный район, который через два года, после гибели С. М. Кирова, был переименован в Кировский. 26 ноября 2015 года распоряжением и. о. городского головы в процессе декоммунизации район переименован в Центральный.

Аренда самых дешевых квартир

Однокомнатная квартира в данном районе будет стоить от 2500 гривень, а комната – от 1700 гривень. В случае аренды комнаты вам придется жить с хозяйкой. Арендовать двухкомнатную квартиру можно за 4000 гривень, а трехкомнатную – за 5000 гривень.

Средняя стоимость аренды

Средняя стоимость аренды квартир в Центральном районе – от 5000 грн за 1-комнатную, от 6200 гривень за двухкомнатную и 7500 гривень за "трешку". Арендодатель предлагают все стандартные условия, свежий ремонт и наличие необходимой техники.

Самые дорогие квартиры с возможность аренды в Центральном районе

Арендодатели предлагают 1-комнатную квартиру в стиле Лофт площадью 48 кв.м за 15 000 гривень. Стоимость двухкомнатной - 20 000 гривень, а трехкомнатной – 50 000 гривень.

Чечеловский район

Находится в юго-западной части города, граничит с Центральным, Шевченковским, Новокодакским районами. В состав Чечеловского района Днепра входят микрорайоны Чечеловка, 12-й квартал, Краснополье, Аптекарская балка, Южный машиностроительный завод, Шинник.

Аренда самых дешевых квартир

Арендовать койко-место в Чечеловском районе можно за 1000 гривень. Условие – проживание с хозяином жилья. Аренда однокомнатной обойдется в 2500 грн, двухкомнатной - в 3500 гривень. Если решили взять в аренду трехкомнатную квартиру - ориентируйтесь на цену от 4000 гривень.

Средняя стоимость аренды

1-комнатную квартиру в среднем можно арендовать за 4500 гривень, двухкомнатную - 6000 грн, а трехкомнатную - от 7000 гривень.

Самые дорогие квартиры с возможность аренды в Чечеловском районе

Стоимость самой дорогой 1-комнатной квартиры в Чечеловском районе - 10 000 грн. Двухкомнатная обойдется в 13 000 гривень, а трехкомнатная жилплощадь - в 16 000 грн.

Шевченковский район

Территория района пролегает от реки Днепр и центральной части города. В состав Шевченковского района входит центр города (бывшая казацкая слобода половица), Подстанция, 12 квартал, Тополь, Корея, Мирное, Кротова.

Аренда самых дешевых квартир

В данном районе вы можете снять комнату за 1500 гривень без стиральной машинки. Однокомнатная квартира обойдется в 2500 гривень, двух- и трехкомнатные – от 3300 гривень.

Средняя стоимость аренды

В среднем, однокомнатная квартира в данном районе обойдется от 5000 гривень, двухкомнатная – от 6500 грн, а трехкомнатная – 7500-8000 гривень.

Самые дорогие квартиры с возможность аренды в Шевченковском районе

Цены на дорогостоящие квартиры в Шевченковском районе - 13 000 грн за однокомнатную. Двухкомнатная обойдется в 17 000 гривень, а трехкомнатная – в 25 000 гривень.

Яна Коваль

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