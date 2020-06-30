От нецензурных слов до кражи деревьев: в Днепре вандалы уничтожают имущество города

К сожалению, в Днепре ежедневно происходят акты вандализма. Несознательные местные жители обрисовывают здания рекламой наркотиков, нецензурными словами, а также воруют и уничтожают имущество, которое принадлежит коммунальным предприятиям города.

Как в Днепре вандалы "убивают" город и как с этим борются – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Крушение коммунального имущества

В Днепре вандалы ежедневно крушат и портят коммунальное имущество, и при этом причины таких действий – разнообразные. Кто-то делает это под действием алкогольных напитков или наркотических средств, а кто-то – по непонятным личным убеждениям.

С 1 июня после длительного капитального ремонта возобновила свою работу амбулатория №2 "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи 9".

Как сообщили в Департаменте охраны здоровья населения Днепровского городского совета, работники пытаются поддерживать порядок внутри амбулатории и снаружи. Однако от действий несознательных граждан не застрахован никто.

Вандализм в Днепре в области медицины. Фото пресс-службы Департамента охраны здоровья населения

Вандализм в Днепре в области медицины. Фото пресс-службы Департамента охраны здоровья населения

Не опять, а снова: популярный шар желаний в который раз изуродовали

В Днепре на Фестивальном причале еще в 2006 году установили стеклянный шар желаний. Балансодержателем конструкции является ООО "Кристалл".

Так, данное сооружение ежегодно страдает от рук несознательных граждан. Первый раз шар разбил вандал в феврале 2014 года. После этого его восстановили, но затем шар еще несколько раз уничтожали. Отметим, что, несмотря на акты вандализма, стеклянный шар каждый раз реконструируют, так как он является одним из символов города и любимым местом для фотосессий местных жителей.

Как стало известно, на днях компания вандалов снова изуродовала стеклянную конструкцию и обрисовала ее нецензурными надписями и символами. Предприятие, на балансе которого содержится шар, пока не устранило последствия вандализма.

В Днепре вандалы оставляют нецензурные надписи и символы на шаре желаний

Шар желаний на Фестивальном причале страдает ежегодно

Шар желаний на Фестивальном причале страдает ежегодно

Преобразившеюся улицу Короленко начали разбивать

Как стало известно OBOZREVATEL, недавно на улице Короленко неизвестные целенаправленно выломали один из новых антипарковочных столбиков. Каждый из них закреплен четырьмя специальными массивными креплениями. Чтобы его выломать, необходимо приложить силу.

В Днепре на Короленко вандалы уничтожили новый антипарковочный столбик

Как сообщил OBOZREVATEL главный специалист отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей Антон Андриенко, данный столбик вскоре будет отремонтирован за счет подрядной организации, так как объект "Реконструкция улицы Короленко" еще не принят на баланс города.

Отметим, что на месте вандализма поврежденный антипарковочный столбик уже демонтировали.

В Днепре на Короленко демонтировали антипарковочный столбик

Пьют и крушат, а коммунальщики восстанавливают

В сквере на улице Калиновая ежедневно распивают спиртные напитки, и весь мусор горожане выбрасывают на землю, хотя рядом находится множество урн.

Также в этом сквере было установлено 12 железобетонных мусорных урн, но все они были разбиты вандалами. Кроме того, сотрудники коммунальных предприятий на этом месте постоянно закрашивают надписи с рекламой наркотических сайтов, а также восстанавливают сломанные лавочки.

Памятник Клочко Владимиру Юрьевичу был открыт в 1976 году, он состоит из постамента и каменного бюста из бронзы. Как рассказал OBOZREVATEL мастер участка на Левом берегу предприятия-подрядчика Геннадий Заяц, памятник был установлен с надписью для жителей данного района, но около месяца назад вандалы оборвали все надписи. Также часть памятника была разрушена, а барельеф сбит.

"Ежедневно в этом районе работают по два сотрудника коммунальных служб, которые контролируют и наводят порядок после вандалов. Также для помощи привлекают технику", – сообщил Заяц.

Вандализм в сквере на Калиновой в Днепре

Вандализм в сквере на Калиновой в Днепре

Вандализм в сквере на Калиновой в Днепре

По словам представителя предприятия-подрядчика, одними из популярных районов, где ежедневно замечают акты вандализма, являются аллея на проспекте Мира, парк Малиновского и парк Любарского.

Коммунальщики активно ликвидируют последствия вандализма в Днепре

Коммунальщики активно ликвидируют последствия вандализма в Днепре

Коммунальщики активно ликвидируют последствия вандализма в Днепре

Власть заботится, а полиция – игнорирует

Как сообщил OBOZREVATEL главный специалист отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей Антон Андриенко, на сегодняшний день случаи вандализма значительно уменьшились:

"За последние пять лет было украдено больше пяти тысяч люков. Но изначально эта статистика была большой, а сейчас она значительно уменьшилась. Это все из-за того, что в Днепре прошла акция "Дамоклов меч", когда закрывались все нелегальные пункты приема металлолома. На сегодняшний день сдать люки в Днепре невозможно, потому что легальные приемники их не принимают", – рассказал Андриенко.

Кроме того, в Днепре часто ломают лавочки, урны и мусорные баки. По словам чиновника, с этим очень трудно бороться, так как акты вандализма происходят, в основном, в темное время суток. Поэтому патрульная полиция не может уследить за порядком.

В Днепре вандалы уничтожают мусорные баки. Фото пресс-службы Департамента экологической политики

Также одним из ярких примеров вандализма является порча утеплителей на тепловых трубах, которые принадлежат коммунальным предприятиям города:

"Мы выяснили, что этим занимаются люди без определенного места жительства. Они отдирают их, чтобы зимой им было теплее", – отметил главный специалист отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей.

Достаточно распространенными случаями вандализма в Днепре являются кражи на цветочных клумбах и зеленых насаждений. Так, местные жители хотят сэкономить денежные средства и воруют насаждения с клумб для дальнейшей высадки на своей территории:

"Такие акты вандализма также тяжело зафиксировать, так как это происходит ночью. Часто воруют туи, которые горожане в дальнейшем высаживают в своем частном секторе", – добавил Андриенко.

В Днепре вандалы уродуют известные памятники неприличными надписями

Также большой проблемой являются кражи пластиковых сливных решеток, которые днепряне воруют для того, чтобы у себя дома обустраивать пешеходные дорожки:

"Сейчас по городу происходит плановая замена старых сливных решеток и люков на новые антивандальные, которые очень тяжело украсть. Ежегодно городская власть тратит немалые деньги на борьбу с вандализмом", – отметил чиновник.

По словам Андриенко, за последний период в Днепре акты вандализма подсчитать очень сложно. Раньше фиксировали все случаи, а сейчас патрульная полиция перестала принимать заявления, так как это портит статистику раскрываемости преступлений.

В Днепре вандалы оставляют непонятные надписи на имуществе коммунальных предприятий города

В Днепре вандалы оставляют множество непонятных надписей

В Днепре вандалы обрисовывают детские площадки, в том числе и инклюзивный парк

В Днепре вандалы обрисовывают детские площадки, в том числе и инклюзивный парк

Уважаемые местные жители! Пожалуйста, соблюдайте чистоту и порядок в общественных местах. Ведь приятней видеть аккуратный, целый и без мусора Днепр, нежели грязный и с поврежденными конструкциями город.

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