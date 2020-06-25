От масок до дистанции: соблюдают ли безопасность жители Днепра в транспорте

В Днепре и всей Украине усилился контроль за соблюдением карантинных ограничений. Все дело в том, что количество заболевших начало расти.

Несмотря на это, многие жители Днепра достаточно несерьезно относятся к пандемии. О том, соблюдают ли горожане правила социальной дистанции и защиты во время поездок в транспорте города – расскажет OBOZREVATEL.

Сколько заболевших в Днепре

По данным на 25 июня, в Днепре зафиксировано почти полтысячи случаев заражения вирусом:

"За прошедшие сутки за медицинской помощью с признаками ОРВИ обратились 63 человека. По состоянию на 25 июня, в городе зафиксировано 498 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний на COVID-19. 378 человек выздоровели. 8 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования ", – сообщила медицинский директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 5 Алена Олексенко.

Несмотря на то, что государственные и местные власти просят горожан быть внимательнее к своему здоровью и соблюдать меры безопасности, пока это необходимо – днепряне "устали" от масочного режима и постоянных ограничений.

Соблюдают ли жители Днепра карантинные ограничения

Как рассказал старший инспектор пресс-службы Управления патрульной полиции в Днепропетровской области, старший лейтенант Павел Карманов, патрульная полиция Днепра часто проводит профилактические беседы и выезжает на рейды, чтобы донести до горожан всю серьезность ситуации:

"Во время патрулирования полицейские часто выявляют нарушителей карантинных мер. Стоит напомнить, что от вас зависит не только ваше здоровье, но и жизнь окружающих людей. Кроме того, может быть выписан штраф согласно статье 44-3 КУоАП – нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм. Штрафы за нарушение карантина составляют от 17 до 34 тысяч гривен для граждан и от 34 до 170 тысяч гривен для должностных лиц".

В больших автобусах еще есть шанс соблюдать социальную дистанцию

Стоя в очереди, днепряне не используют маски

Некоторые не снимают маску, пока находятся на улице

Лето - не повод пренебрегать здоровьем

Соблюдают ли карантинные правила в общественном транспорте Днепра

Сегодня Днепр живет практически привычными для себя жизнью и ритмом. На входе в трамвай, троллейбус или маршрутку водители обращают внимание на наличие защитной маски, а вот одноразовыми перчатками пользуются практически одни пенсионеры.

Из центра невозможно уехать стоя

В трамвае днепряне соблюдают масочный режим

Маски или респираторы в транспорте есть у детей и людей преклонного возраста, а вот молодежь и поколение средних лет соблюдают правила реже. Многие снимают маски, когда проходят мимо водителя транспорта, другие – спускают защитные средства к подбородку:

"Вчера я пытался уехать из центра на жилмассив Парус, зашел в 121 маршрутку. Был час пик, все места заняты, поэтому водитель попросил меня выйти из транспортного средства. "Брать стоячих" отказался, оперируя тем, что штрафуют", – рассказал житель Днепра Илья.

Если ехать не в час пик - салоны свободны

Не забывайте, что за отсутствие средств защиты вас могут оштрафовать

Безопасность - превыше всего

Но не все водители так добросовестно относятся к безопасности пассажиров:

"Из центра пассажиров стоя не берут, но как только водитель отъезжает от конечной – может забить полный вагон. Вчера только ехал на первом трамвае, людей было очень много. Жара, все в масках, толпятся и злые", – поделился днепрянин Алексей.

Пока Украина не выходит из карантина

Водители следят за наличием масок

При входе размещены объявления

К слову, пассажиры трамваев более ответственно относятся к безопасности: практически все, кто находился в вагоне, были в медицинских масках. Что касается дистанции – ее сложно соблюдать, особенно в стандартных "спринтерах". Все, что остается – обезопасить себя масками и антисептическими средствами.

В маршрутках мало людей

Жителям города жарко в средствах защиты

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