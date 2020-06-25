МоваЯзык

Топ-темы:

От масок до дистанции: соблюдают ли безопасность жители Днепра в транспорте

Яна Коваль
Яна Коваль
Днепр в деталях
2,1 т.
От масок до дистанции: соблюдают ли безопасность жители Днепра в транспорте

Как в транспорте Днепра соблюдают карантинные меры

В Днепре и всей Украине усилился контроль за соблюдением карантинных ограничений. Все дело в том, что количество заболевших начало расти.

Несмотря на это, многие жители Днепра достаточно несерьезно относятся к пандемии. О том, соблюдают ли горожане правила социальной дистанции и защиты во время поездок в транспорте города – расскажет OBOZREVATEL.

Сколько заболевших в Днепре

По данным на 25 июня, в Днепре зафиксировано почти полтысячи случаев заражения вирусом:

"За прошедшие сутки за медицинской помощью с признаками ОРВИ обратились 63 человека. По состоянию на 25 июня, в городе зафиксировано 498 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний на COVID-19. 378 человек выздоровели. 8 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования ", – сообщила медицинский директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 5 Алена Олексенко.

Несмотря на то, что государственные и местные власти просят горожан быть внимательнее к своему здоровью и соблюдать меры безопасности, пока это необходимо – днепряне "устали" от масочного режима и постоянных ограничений.

Соблюдают ли жители Днепра карантинные ограничения

Как рассказал старший инспектор пресс-службы Управления патрульной полиции в Днепропетровской области, старший лейтенант Павел Карманов, патрульная полиция Днепра часто проводит профилактические беседы и выезжает на рейды, чтобы донести до горожан всю серьезность ситуации:

"Во время патрулирования полицейские часто выявляют нарушителей карантинных мер. Стоит напомнить, что от вас зависит не только ваше здоровье, но и жизнь окружающих людей. Кроме того, может быть выписан штраф согласно статье 44-3 КУоАП – нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм. Штрафы за нарушение карантина составляют от 17 до 34 тысяч гривен для граждан и от 34 до 170 тысяч гривен для должностных лиц".

В больших автобусах еще есть шанс соблюдать социальную дистанцию

В больших автобусах еще есть шанс соблюдать социальную дистанцию

Стоя в очереди, днепряне не используют маски

Стоя в очереди, днепряне не используют маски

Некоторые не снимают маску, пока находятся на улице

Некоторые не снимают маску, пока находятся на улице

Лето - не повод пренебрегать здоровьем

Лето - не повод пренебрегать здоровьем

Соблюдают ли карантинные правила в общественном транспорте Днепра

Сегодня Днепр живет практически привычными для себя жизнью и ритмом. На входе в трамвай, троллейбус или маршрутку водители обращают внимание на наличие защитной маски, а вот одноразовыми перчатками пользуются практически одни пенсионеры.

Из центра невозможно уехать стоя

Из центра невозможно уехать стоя

В трамвае днепряне соблюдают масочный режим

В трамвае днепряне соблюдают масочный режим

Маски или респираторы в транспорте есть у детей и людей преклонного возраста, а вот молодежь и поколение средних лет соблюдают правила реже. Многие снимают маски, когда проходят мимо водителя транспорта, другие – спускают защитные средства к подбородку:

"Вчера я пытался уехать из центра на жилмассив Парус, зашел в 121 маршрутку. Был час пик, все места заняты, поэтому водитель попросил меня выйти из транспортного средства. "Брать стоячих" отказался, оперируя тем, что штрафуют", – рассказал житель Днепра Илья.

Если ехать не в час пик - салоны свободны

Если ехать не в час пик - салоны свободны

Не забывайте, что за отсутствие средств защиты вас могут оштрафовать

Не забывайте, что за отсутствие средств защиты вас могут оштрафовать

Безопасность - превыше всего

Безопасность - превыше всего

Но не все водители так добросовестно относятся к безопасности пассажиров:

"Из центра пассажиров стоя не берут, но как только водитель отъезжает от конечной – может забить полный вагон. Вчера только ехал на первом трамвае, людей было очень много. Жара, все в масках, толпятся и злые", – поделился днепрянин Алексей.

Пока Украина не выходит из карантина

Пока Украина не выходит из карантина

Водители следят за наличием масок

Водители следят за наличием масок

При входе размещены объявления

При входе размещены объявления

К слову, пассажиры трамваев более ответственно относятся к безопасности: практически все, кто находился в вагоне, были в медицинских масках. Что касается дистанции – ее сложно соблюдать, особенно в стандартных "спринтерах". Все, что остается – обезопасить себя масками и антисептическими средствами.

В маршрутках мало людей

В маршрутках мало людей

Жителям города жарко в средствах защиты

Жителям города жарко в средствах защиты

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о работе служб в Днепре и полезных номерах. Случаются ситуации, когда срочно нужно решить вопрос или получить помощь, а контактных данных – нет.

УкраинаДнепртранспорткарантинвирусводитель маршруткимаршрутка
Поделиться в Facebook
  1. /Днепр
  2. /Днепр в деталях