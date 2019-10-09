От двух полосок на тесте до потной одежды: что странного днепряне могут купить в сети

При желании житель Днепра может обзавестись самой необычной покупкой.

Что продают в сети - OBOZREVATEL расскажет ниже.

Необычные товары в интернете

Дизайнеры модного бренда Оpening Сeremony выпустили джинсы, которые нужно носить без белья. Сейчас они продаются в сети за 600 долларов (14865,60 гривень). Дизайн джинсов весьма необычный - они имеют широкие прозрачные вставки по бокам, которые полностью обнажают бедро и ногу. То есть, их нужно носить без нижнего белья.

Водонепроницаемый надувной "Зеленый инопланетянин" - отличная забава для вечеринки. За 446 гривень вы можете купить костюм и поражать окружающих. Именно в аналогичных костюмах часто можно встретить смешные видео в сети, где герои разыгрывают друзей.

В комплекте с костюмом можно заказать пару сережек за 25 гривень:

Вы фанат Тирекса? Тогда этот костюм точно для вас! Если у вас на работе нет дресс-кода – вы имеете полное право в нем прийти в офис.

Кроме того, в интернете есть возможность заказать "Мужской трофей". Что с ним делать – решать только вам. Как вариант – вручить любимому мужчине или одинокой подруге.

Положительный тест на беременность – тот еще сюрприз для мужчины. За 60 гривень вы можете вогнать в ступор своего избранника. Главное – не забывать о последствиях такого розыгрыша.

Зачем и кому может понадобиться потное, мокрое и забытое спортивное барахло – остается только догадываться. Но продавец уверен, что странный комплект стоит 100 гривень.

Если вы настоящий поклонник творчества Николаса Кейджа - то скорее заказывайте себе ультрамодный спортивный комплект с его лицом. А чтобы быть ближе к кумиру по ночам – подушку с Кейдж-бананом.

Вот такой антистресс можно купить в интернете. По отзывам – эти штуковины очень мягкие и приятные. Кто знает, возможно именно в вашем офисе их не хватает.

Всего 199 гривен – и вы станете гордым обладателем тапочек-рыб. Кроме того, такие тапочки – отличный подарок другу. Но не советуем дарить такой подарок любимому человеку на годовщину, ведь есть шанс остаться избитым этой же обувью.

Хотите подчеркнуть свою красоту или добавить изюминку в образ? Сумка-пивной животик вам в помощь.

Считаете, что маленькой сумки недостаточно? Тогда вперед за модной футболкой!

А как на счет подсветки для велосипеда? Выбирайте любой цвет и катайтесь по ночному городу сколько угодно!

Любите рассматривать картинки в уборной? В интернете есть все, чего душа пожелает!

Яна Коваль

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