ОРВИ и грипп наступают на Днепр: как уберечься

Жители Днепра оббивают пороги аптек, запасаясь средствами от простуды. Специалисты акцентируют: не стоит заниматься самолечением, ведь это может привести к летальному исходу.

OBOZREVATEL расскажет о том, как обезопасить себя и своих близких от инфекционных заболеваний и тяжелых последствий.

Где и как вакцинируют от гриппа в Днепре

Как рассказала семейный врач из Днепра и основатель "Медична практика для родини" Елена Кондратенко, в профилактических мероприятиях важнейшим аспектом выступает здоровый образ жизни:

"Осенью дети идут в школу, а взрослые – разбегаются по офисам. Все стараются утеплиться, закрыться от похолодания. А ведь важно не забывать проветривать помещения, пить около 2 литров воды в день и банально одеваться по погоде. Многие родители делают ошибку, закутывая детей в огромное количество теплой одежды, а ребенок в школе не раздевается, потеет. Это неправильно", - рассказала Елена Кондратенко.

По мнению специалиста, профилактика гриппа и ОРВИ включает в себя несколько простых шагов:

- Больше свежего воздуха: не забывайте проветривать помещение. Несколько раз в день по 20 минут будет достаточно.

- Личная гигиена: ваши руки всегда должны быть чистыми. Не забывайте мыть руки с мылом под проточной водой после улицы и посещения уборной, а также перед едой.

- Правильный питьевой режим: конечно, осенью пить хочется меньше. Но ваш организм в любое время года должен быть обеспечен водой. 2 литра в день – оптимальное количество воды для взрослого человека.

- Одевайтесь по погоде: не стоит преувеличивать и одеваться по-зимнему, но и не забывайте об осенней непредсказуемой погоде с ветром, дождями и первыми заморозками.

- Прогулки на улице: 30-40 минут на свежем воздухе тонизируют и одновременно расслабляют организм.

- Лучшая профилактика – это вакцинация: специалисты рекомендуют делать вакцины против гриппа.

Когда и какие вакцины появятся в аптеках Днепра

"Уже в первых числах октября днепрянам будут доступны две вакцины против гриппа: "Джиси Флю" (производитель Южная Корея) и "Ваксигрип Тетра" (Франция). Обе вакцины характерны своим высоким качеством и безопасностью. Осложнений бояться не стоит, так как их нет", - рассказала специалист Елена Кондратенко.

"Джиси Флю" выступает защитой от трех вирусов гриппа (трехвалентная вакцина). Французская "Ваксигрип Тетра" впервые появилась в этом году в Украине, но удачно используется в США и Франции, а также в других странах мира, поэтому не считается новой. Она защищает от четырех вирусов гриппа, то есть является квадривалентной.

Врачи настоятельно рекомендуют вакцинироваться, так как это не только повышает коллективный иммунитет, но и обезопасит вас от инфекций и осложнений. Особенно важно вакцинироваться детям, беременным и людям преклонного возраста (65+), так как именно они чаще всего подвержены опасности и находятся в зоне риска.

Где взять вакцину и сделать прививку

Обратитесь к своему семейному врачу, терапевту или педиатру. Специалист осмотрит вас и определит наличие или отсутствие противопоказаний к вакцинации. Возьмите рецепт у врача и купите вакцину в клинике, в которой наблюдаетесь или же в аптеке города. После покупки вакцины сразу же вновь отправляйтесь к специалисту, ведь с момента ее покупки до момента введения должно пройти не более двух часов. Кроме того, некоторые аптеки предоставляют услугу доставки вакцины, ведь при ее транспортировке важно не нарушать холодовую цепь. Сделайте вакцинацию в кабинете прививок или в кабинете семейного врача. Одна прививка защищает вас на протяжении всего сезона гриппа от самых серьезных и опасных для здоровья штаммов.

"Если же вы уже чувствуете первые симптомы болезни, но лучшим решением будет остаться дома, дабы не заразить коллег на работе. Далее - позвоните своему семейному врачу и вместе с ним решите, как проводить лечение. Если же у вас высокая температура, которая не приходит в норму с помощью жаропонижающих, затрудненное дыхание и\или судороги – вызывайте "скорую". Специалисты в обязательном порядке приедут на вызов и предоставят первую помощь", - рассказала семейный врач Елена Кондратенко.

Симптомы гриппа

- высокая температура, которая держится минимум пять дней;

- лихорадка;

- головная боль;

- ломота в мышцах и суставах;

- астения;

- потеря аппетита, возможно, тошнота;

- кашель, который может длиться более двух недель.



"Не забывайте, что вакцинация предотвратит вышеописанное состояние у вас и ваших детей, а также поспособствует развитию коллективного иммунитета. Обращайтесь к своему семейному врачу и будьте здоровы", - подытожила семейный врач Елена Кондратенко.

Как отличить грипп от обычной простуды

Различие между двумя заболеваниями легко обнаружить даже на ранних стадиях. Зачастую грипп сопровождается внезапным появлением ломоты в конечностях и высокой температурой у людей, которые совсем недавно чувствовали себя нормально. ОРВИ начинается с боли в горле, заложенного носа и кашля. Развивается ОРВИ постепенно, а температура повышается гораздо медленнее. В отличие от "настоящего" гриппа, при обычной простуде люди выздоравливают примерно через пять дней, если они в достаточной степени отдыхают и ухаживают за собой. Чихание - извечный признак ОРВИ, никогда не сопровождает заболевание гриппом.

Яна Коваль

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