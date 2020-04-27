Оплата услуг в период карантина: какие льготы действуют для жителей Днепра

Кабинет министров Украины утвердил льготы на множество услуг во время карантина. Так, правительство планирует покрыть расходы населения на коммунальные услуги, а банкам запрещено взимать любые штрафы.

Какие услуги могут не оплачивать жители Днепра и что за льготы действуют на время карантина – OBOZREVATEL расскажет далее.

Оплата услуг в период карантина KP.UA

Налоговые каникулы

Как стало известно, до 30 июня правительство запретило проведение всех плановых проверок, не включая государственного надзора санитарного и эпидемиологического благополучия населения, контроля за ценами и высокорисковыми предприятиями.

Кроме того, отменяются штрафные санкции и пени за несвоевременную или частичную уплату ЕСВ (Единого социального взноса, – ред.). Отметим, что данный льготный период действует до 31 мая включительно.

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Кредитные каникулы

В период общенационального карантина 30 украинских банков полностью или частично ввели кредитные каникулы. Как сообщили в пресс-службе НБУ, такие льготы действуют во многих банках, которые активно работают с населением.

"Данную опцию внедрили и большинство банков, активно кредитующих население или малый бизнес. Есть банки, которые работают исключительно с крупным бизнесом. Такие банки в индивидуальном порядке прорабатывают вопрос кредитных каникул с клиентами", – отметили в пресс-службе.

Кредитные каникулы – это отсрочка долга, а не его прощение. Они являются лишь отсрочкой в расчетах клиента с банком на период карантина. Это может касаться уплаты основной суммы кредита или начисленных процентов в зависимости от предложения банка.

Также кредитные каникулы не уменьшают сумму долга. Так, в льготный период кредиты остаются кредитами и их надо будет возвращать и платить проценты.

То есть, во время кредитных каникул проценты начисляться будут, но их можно не платить. Но после отмены карантина их все равно придется заплатить.

Отметим, что о каникулах и реструктуризации нужно договариваться с банком.

Кредитные каникулы rg.ru

Также Кабмин ввел кредитные каникулы и для бизнеса:

Получить государственную финансовую поддержку теперь могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн гривен.

Увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн гривен.

Расширены цели, на которые могут предоставляться кредиты по программе. В частности, на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, а также для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства).

Обратиться за поддержкой на антикризисные меры можно будет в течение срока действия карантина и в течение 90 дней после него.

Для возврата кредитов на антикризисные меры будет действовать отсрочка до 9 месяцев.

Кредиты на антикризисные меры будут выдаваться под минимальную процентную ставку.

Кроме этого, в период карантина банкам запрещено начислять и взимать штрафы, пени или другие обязательные платежи за несвоевременную уплату по потребительским кредитам, а также повышать процентную ставку.

Клиенты банков также на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны взимать залог.

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Оплата коммунальных услуг

Для жителей Днепра ввели новые правила оплаты коммунальных услуг с субсидией. Так, на 50% увеличили нормативы для пользования услугами на оплату водоснабжения, поставку горячей воды, газоснабжения и электроэнергии.

Также на время карантина ввели новые правила для тех, кто временно потерял работу. Кабмин предлагает оформить субсидию без учета прошлой зарплаты, а из расчета компенсации от Соцстраха. Поэтому обязательно нужно обратиться в Центр занятости и зарегистрироваться в качестве безработного.

Только после этого, если у других членов семьи нет существенного дохода, можно рассчитывать на частичную компенсацию коммунальных услуг в виде субсидии.

Согласно законодательству Украины, на период действия карантина и на протяжении 30 дней после его отмены штрафовать за несвоевременную оплату коммунальных услуг не будут.

Так, теперь действуют следующие запреты:

Запрещено начислять и взыскивать штрафы за несвоевременную оплату коммуналки;

Запрещено "отрезать" услуги ЖКХ, если за них не заплатили или заплатили только часть;

Запрещено принудительно выселять или забирать жилье, принадлежащее гражданам, в счет долгов за ЖКХ;

Запрещено принудительно выселять за долги по ЖКХ из жилья, которое принадлежит государству.

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Оплата за обучение в вузах Днепра

Многих жителей Днепра беспокоит вопрос о том, имеет ли право высшее учебное заведение отчислить студента за неуплату обучения в период карантина. Также интересует, будет ли пересмотрена стоимость обучения, если студенты учатся дистанционно.

На все эти вопросы OBOZREVATEL ответил днепровский юрист Станислав Лифлянчик:

"На данный момент эта ситуация спорная, так как в законе вопрос с отсрочкой оплаты обучения, или вообще от освобождения от нее, прямо не урегулирован.

Соответственно, неуплата услуги является основанием для расторжения со студентом договора.

Однако с другой стороны, карантин был признан форс-мажорным обстоятельством. И я не исключаю, что в судебном порядке такое расторжение договора возможно будет признано незаконным", – прокомментировал юрист.

Для пересмотра стоимости обучения в период карантина необходимо смотреть условия договора:

"Если в договоре предусмотрен форс-мажор и он устанавливает возможность пересмотра стоимости обучения, то тогда можно ее снизить", – отметил Станислав Лифлянчик.

Оплата за обучение в вузах СГАУ

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре в период карантина банковские учреждения работают в ограниченном режиме. Поэтому чтобы не стоять в очередях и не толпиться среди других клиентов, горожане могут оформить карту онлайн. Стало известно, как жителям Днепра оформить кредитную карту в популярных банках во время карантина.