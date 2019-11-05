Ой, перепутали: в Днепре СБУшник пришел кошмарить не ту фирму

Сотрудники спецслужбы продолжают посещать фирмы с целью получить "проценты" с их доходов.

Но случай, который произошел в Днепре в минувший четверг, не только доказывает, что СБУшники не бросили прибыльное занятие, но и показывает явные проблемы с профессионализмом их кадров.

"Вас всех выведут в наручниках"

В разгар рабочего дня в офис одной из строительных фирм Днепра пришёл человек, представившийся сотрудником СБУ. Без лишних реверансов он потребовал предоставить ему всю документацию предприятия. Интересовали агента договоры, накладные, акты, счета. На вопрос "на каком основании?" отвечал сухо "служебная тайна".

Обороняться от натиска этого героя пришлось хрупкой девушке-секретарю, которой было обещано много интересного за отказ в сотрудничестве. Вывести в наручниках, устроить проблемы и сделать жизнь неприятной - лишь малая часть озвученных угроз.

Естественно, вся работа фирмы была парализована, работники не понимали, что происходит и в большинстве своём в панике покинули рабочие места

И лишь после того, как на место событий прибыли адвокаты и полиция, тон разговора стал приличнее.

Бонд. Джеймс Бонд или зовите меня Артем Сергеевич

Сначала он попытался представиться адвокатом, но работа под прикрытием явно не его конёк.

Агент спецслужб оказался настолько секретным, что не смог назвать ни фамилию, ни должность, ни по какому собственно делу он тут находится. "Зовите меня Артем Сергеевич", - представился мужчина, видимо, посчитав, что этого всем вполне достаточно, чтобы выдать ему документы фирмы.

Как оказалось, вся остальная информация является служебной (естественно секретной), и разглашать он её не мог.

Более того, чтобы нашего героя не рассекретили внезапно, у него не оказалось ни единого документа подтверждающего его служебное положение, а также законность его действий и требований, хотя он утверждал, что они существуют. По его словам, существовало при нём поручение следователя, но показывать кому бы то ни было, в том числе и прибывшим на место полицейским, наотрез отказался.

Всё, чем смог похвастаться Артем Сергеевич, - это удостоверение с надписью СБУ и его фотографией, где все личные данные он предусмотрительно закрыл бумажкой. Какую должность он занимает в структуре – оперуполномоченный или может быть слесарь – также осталось тайной.

Стоит отдать должное полицейским, прибывшим на вызов: на уговоры "отойдем-поговорим" они не отреагировали, провели профилактическую беседу о недопустимости угроз и насилия, и убедившись, что ситуация не выходит за рамки приличной, удалились.

Пришёл, увидел... не туда

Дело приобрело для Артема Сергеевича совсем неожиданный поворот, когда в переговорах с адвокатами фирмы он внезапно для себя выяснил, что пришёл не на то предприятие, которое его интересовало. Та фирма, внутренние документы которой так рьяно пытался получить сотрудник СБУ, арендовала офис по этому же адресу, но съехала полгода назад.

И возможно эта ситуация могла бы показаться комической если бы не несколько "но".

Как такое возможно (как?!), что Служба безопасности Украины, одной из главных функций которой является разведка, перепутала адрес? Для безопасности граждан своей страны и предотвращения диверсии со стороны врага СБУ должна иметь информацию по состоянию на завтра, а по факту имеет сведения по состоянию на позавчера, что заставляет усомниться в её эффективности.

А второе, возможно, даже более весомое "но" заключается в непреодолимом желании отдельных сотрудников СБУ взымать дань с частных предпринимателей, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями по обеспечению целостности нашего государства.

И пока верхушка ведомства декларирует, что спецслужба должна бросить все силы на контрразведку и борьбу с внешним врагом, СБУшники в Днепре по-прежнему "кошмарят" частные фирмы, угрожают работникам и блокируют их деятельность в угоду своим финансовым интересам.

Напомним, что это далеко не первый случай в Днепропетровской области. Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сотрудников СБУ очень заинтересовали детские аттракционы в парке развлечений и строительство баскетбольной арены, которую люди ждали пять лет. В обоих случаях предприниматели утверждают, что СБУшники требовали от них "пожертвования в поддержку органов госбезопасности".

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