"Однушка" за миллион: сколько жители Днепра переплачивают за ипотеку

Если вы решитесь взять квартиру в ипотеку - не забывайте о том, что заплатить придется в 2 раза больше.

OBOZREVATEL расскажет подробнее о том, во сколько вам обойдется жилплощадь в Днепре.

Украинцы переплачивают за жилье в два раза

Что такое ипотечный кредит

Ипотека - это долгосрочный целевой кредит банка, залогом которого является приобретенное недвижимое имущество.

По факту имуществом владеет хозяин данной недвижимости. Однако, если кредит не погашается, то полученная в ипотеку квартира становится собственностью банка. У этого явления есть юридический термин - обращение взыскания на предмет ипотеки.

Кому выдадут ипотеку

Чтобы банк одобрил ипотеку, вы должны соответствовать обязательным критериям:

- Возраст от 21 года;

- На момент закрытия кредита вам должно быть не более 65 лет;

- Наличие постоянного дохода;

- Стаж на последнем месте работы не менее 12 месяцев;

- Минимальный доход на семью – 21 тыс гривень (при кредите до 400 000 грн);

- Хорошая кредитная история.

Какие документы нужны для получения ипотечного кредита

В разных банках условия предоставления ипотечного займа могу отличаться, но базовый перечень необходимых документов выглядит следующим образом:

- Заявление на получение ипотечного кредита, заполненное заемщиком;

- Паспорт гражданина Украины;

- Идентификационный код налогоплательщика;

- Справка о доходах (данные за последние 6 месяцев с разбивкой по каждому месяцу);

- Копия трудовой книжки;

- Паспорт и идентификационный код супруги/супруга, если заемщик состоит в браке;

- Для предпринимателей - справка о государственной регистрации;

При оформлении ипотеки гражданам Украины банк вправе требовать и другие документы, вплоть до водительских прав и бумаг, подтверждающих дополнительные доходы.

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Сколько нужно переплатить

Стоит обратить внимание, что условия ипотечных программ зависят от того, приобретает человек жилье на первичном или вторичном рынке недвижимости. Кроме того, также ставка зависит от срока кредитования и первоначального взноса.

Средняя ставка в течении третьего квартала 2019 года (по данным на 10.10.2019) составляет 19,01% годовых. На первичном рынке жилья минимальная стоимость - 0,99% годовых, срок кредитования - до года. Максимальная ставка для строящейся недвижимости - 27,1% до 15 лет. Для вторичного рынка минимальная стоимость составляет 9,49%, до 2 лет (24 месяца). Максимальная ставка - 26% годовых, до 20 лет.

По условиям большинства банков, ваш минимальный взнос должен составлять 25-30%. Кредит на квартиру на вторичном рынке обойдется существенно дороже.

Единственный банк - "ПриватБанк", предлагает ставку 14,32%, которая рассчитана ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на покупку недвижимости банка. Аванс такой же - 25-30%.

Чтобы убедиться в этом наглядно, рассмотрим механизм кредитования на примере. Если первоначальный взнос при покупке однокомнатной квартиры стоимостью 26 тысяч долларов составит 25% от этой суммы, то есть 6,5 $ тысяч, тогда сумма кредита будет 19,5 $ тысяч.

Если учесть, что срок кредитования 10 лет, то вначале по классической схеме ежемесячный платеж составит более 12 тысяч гривень. То есть, всего вы заплатите $45 тысяч (1 113 799 гривень по курсу 24,75 грн) с переплатой в $19 тысяч.

Как в других странах

- В Польше ставка не превышает 4%. Для поляков он может составлять 3,2%, для иностранцев 3,7%-3,9%.

- Во Франции текущие процентные ставки составляют 2,75%. Срок возврата ипотечного кредита - от 7 до 25 лет;

- В Германии ставка по ипотеке составляет 1,5-2%. Средний срок кредитования – 20 лет.

- В США можно получить кредит на жилье с фиксированной ставкой около 6-7% годовых на 30 лет.

Яна Коваль

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