Одиноким матерям увеличат выплаты: на что рассчитывать днепрянкам

В Днепре увеличат выплаты матерям-одиночкам, а вот помощь при рождении ребенка пока остается неизменной.

Детские выплаты в 2020 году в Украине будут проводить по действующему в 2019 году механизму, сообщили в Министерстве социальной политики.

В Днепре увеличат выплаты матерям fdlx.com

Также, по данным ведомства, помощь при рождении ребенка останется неизменной и составит 41 тыс 280 гривен. Часть суммы (10 тыс 320 грн) родители смогут получить сразу, а остальное будет выплачиваться по 860 гривен каждый месяц в течение 3 лет. Кроме того, молодые мамы получат пакет малыша, в который входят необходимые в первые дни жизни ребенка вещи на сумму в 5 тысяч гривен.

На сколько вырастут выплаты для одиноких матерей

Согласно данным Министерства социальной политики, в декабре 2019 года минимальные выплаты на ребенка в возрасте до 6 лет составляли 1779 гривен. Помощь на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет была равна 2218 грн. Первые увеличения выплат ожидаются в июле 2020 года.

Государственная помощь на детей в возрасте до 6 лет одиноким матерям в 2020 году:

с 01.01.2020 – 1779 гривен;

с 01.07.2020 – 1859 гривен;

с 01.12.2020 – 1921 гривен.

На детей в возрасте 6-18 лет:

с 01.01.2020 – 2218 гривен;

с 01.07.2020 – 2318 гривен;

с 01.12.2020 – 2395 гривен.

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Социальная помощь детям до 6 лет с инвалидностью подгруппы А в случае назначения надбавки на уход за ними вырастет с 2 925 грн в декабре 2019 года до 3 159 гривен в декабре 2020 года. Для других детей с инвалидностью – с 2 036 до 2 198 гривен. А помощь детям от 6 до 18 лет с инвалидностью подгруппы А в случае назначения надбавки на уход за ними вырастет с 3 364 грн в декабре 2019 года до 3 633 грн в декабре 2020 года. Для других детей с инвалидностью – с 2 255 до 2 435 гривен.

Как оформить пособие в Днепре

Для получения социальной помощи одинокая мать должна обратиться в управление социальной защиты населения в районе проживания или по месту прописки.

– Центральное управление социальной защиты населения Днепровского городского совета: ул. Жуковского 39/41, (056) 377-88-98, (095) 095-91-58;

– Правобережное управление социальной защиты населения Днепровского городского совета: ул. Трудовая, 1-а, (056) 767-10-32;

– Левобережное управление социальной защиты населения Днепровского городского совета: пр. Петра Калнышевского, 55, (056) 722-21-85.

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Какие документы нужны для оформления пособия

– заявление о предоставлении пособия;

– паспорт (оригинал и копия);

– свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);

– постановление об усыновлении (для одинокого усыновителя);

– документы об оформлении опеки или усыновлении (при необходимости);

– выписка из РАГС о том, что данные об отце записаны со слов матери в соответствии со ст. 135 Семейного кодекса;

– справка о совместной прописке заявителя и ребенка.

Также необходимо оформить банковскую карту, куда будут перечисляться социальные выплаты, и указать ее реквизиты при подаче документов.

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Детские пособия одиноким матерям выплачиваются до достижения 18 лет, а учащимся и студентам – до 23 лет.

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