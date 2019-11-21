Обучение на дому без справок и 14-летняя программа: какие изменения ждут школьников Днепра

МОН Украины вводит изменения в образование и уже с сентября 2020 года детей и родителей ожидают весомые инновации.

О том, что подразумевает под собой Украинская школьная реформа - расскажет OBOZREVATEL.

Новые реформы образования в Украине delo.ua

Обучение на дому

Уже с 1 сентября родители днепровских школьников смогут воспользоваться всеми видами индивидуальной формы обучения. Это может быть семейное (домашнее) образование, экстернат или педагогический патронаж.

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Перевод ученика на обучение дома возможен по заявлению родителей и не требует дополнительного согласования, как было ранее. Соответствующие изменения, утвержденные приказом Минобразования, вступили в силу 20 августа 2019 года.

"Зарахування (переведення) здобувана освіти на будь-яку з індивідуальних форм не потребує в кожному конкретному випадку погодження з боку відповідного органу управління у сфері освіти", - сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Те дети, которые получают семейное образование, будут четырежды в год проходить контроль освоения материала, чтобы их знания соответствовали требованиям школьной программы. Для это ученик должен быть зачислен в определенное учебное заведение, которое и будет отслеживать его прогресс в обучении.

Зачисление на экстернат или обучение с педагогическим патронажем предусматривает больше требований.

Куда обращаться, чтобы перевести ребенка на домашнее обучение

Чтобы организовать семейное обучение дома, достаточно принести соответствующее заявление в школу по месту регистрации. Принимать их начнут с первого сентября 2020 года, когда заработает соответствующее положение. После этого преподаватели помогут составить учебный план и проведут и с родителями, и с ребенком консультацию. А в конце семестра детей будут ждать оценивание знаний.

Возможность открытия вечерних отделений с 14-летней программой

Теперь в каждой школе можно будет открыть вечернее отделение, где смогут учиться дети, которые по разным причинам не могут посещать занятия в дневное время. Правда, учиться нужно несколько дольше - 14 лет.

Отмена школьной формы

В нынешнем учебном году украинским школьникам впервые официально разрешили не носить школьную форму. Соответствующий указ в июне 2019 года издал президент Владимир Зеленский. Таким образом, он отменил указ о школьной форме, действовавший с 1996 года и изданный президентом Леонидом Кучмой. Указ оставался в силе, хотя еще более года назад Минобразования направило в школы официальное письмо с разъяснениями о том, что школьная форма не является обязательной.

Соблюдение конфиденциальности

Отменяются какие-либо доски достижений или провалов школьников. Это не говоря уже о запрете обсуждать ученика и оглашать публично его оценки, в частности, во время родительских собраний.

Жилеты безопасности для школьников младших классов

С 1 сентября в Украине вступает в силу правило, согласно которому дети 1−4 классов обязаны в темное время суток ходить в школу в специальных светоотражающих жилетах. Они будут индивидуальными и бесплатными.

Решение о том, чтобы сделать учеников младших классов более заметными для водителей и участников дорожного движения было принято весной 2019 года в ходе всеукраинского координационного совещания по вопросам безопасности дорожного движения.

Обязательные прививки

С 1 сентября 2019 года все школьники и малыши, посещающие детские сады, обязаны иметь все предусмотренные Минздравом прививки - иначе они смогут обучаться лишь на дому. В сад и школу ходить такие дети не смогут.

Исключение - невозможность сделать прививки по медицинским показаниям. Если же это лишь позиция и взгляды родителей, они будут обязаны перевести своих детей на домашнее обучение.

Повышение зарплат учителям

С 1 сентября 2019 года зарплатные ставки уже выросли на 10% у тех педагогов, чьи должностные оклады в прошлом году оставались неизменными. Такое решение в августе 2019 года принял Кабмин. Речь идет о педагогических работниках учреждений дошкольного, внешкольного и профессионального (профессионально-технического) образования. Кроме того, с 1 января 2020 года в рамках реформы оплаты труда для педагогов зарплата всех работников образовательной отрасли будет повышена на уровень от 20% до 70%. Поэтапное повышение, согласно постановлению Кабмина в июле 2019 года, продлится до 2023 года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что украинских школьников будут учить развивать мягкие навыки.

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