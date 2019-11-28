Новый год-2020 в Днепре: как бюджетно и вкусно накрыть стол

Осталось немного больше месяца до Нового года и хозяйки начинают планировать, какие блюда будут готовить для праздничного стола.

Подробнее о ценах на продукты для основных новогодних блюд расскажет OBOZREVATEL.

Новый год 2020 в Днепре pixabay.com

Салаты

Начнем с классического новогоднего блюда на столах днепрян - Оливье. Несмотря на моду вводить новые европейские изыски в праздничное меню, оливье готовят практически все хозяйки. В этом году цены на ингредиенты для салата стали выше, и мы предлагаем вам несколько альтернативных вариантов.

- Оливье с вареной колбасой (за 1 кг) – 60 гривень;

- Оливье с отварной курицей (за 1 кг) – 80 гривень.

В состав салата входят: мясо или колбаса (500 грамм), майонез, горошек консервированный, картошка (5 штук), яйца куриные (7 штук), зелень, соленые или маринованные огурцы (7 штук), морковь (2 крупные).

Классика на новогоднем столе health-food.club

Второй по популярности салат на новогоднем столе - Крабовый. Классическое блюдо не реже оливье радует глаз и желудок в новогоднюю ночь.

Средняя стоимость крабового салата - 120 гривень.

В сумму входят такие ингредиенты: крабовые палочки (500-700 грамм), 2 банки консервированной кукурузы, яйца (6 шт), майонез, огурцы свежие (2 шт), лук репчатый, зелень.

Крабовый салат любят многие украинцы tastydish.net

Мясо

Жители Днепра редко обходятся без мясных блюд на новогоднем столе.

- курятина (филе) - 100-120 грн за 1 кг;

- говядина - 140-150 грн за 1 кг;

- свинина – 120-130 грн за 1 кг.

Сытное украшение праздничного стола 1000.menu

Шампанское

У всех на столах в новогоднюю ночь красуется бутылка игристого, чтобы под бой курантов атмосфера стала еще ярче. И выбор шампанского в Днепре обширный.

Средняя стоимость 1 бутылки шампанского - 90 гривень.

При желании в супермаркетах города можно приобрести праздничный напиток как за 55 гривень, так и за 400 грн.

Один из главных символов Нового года foodandmood.com.ua

Мандарины

Какой же Новый год без мандаринов! Тут-то душе можно разгуляться, ведь в предновогодние дни цены на фрукт падают с бешеной скорость.

Цена за 1 кг цитрусовых в супермаркете - 27 гривень. На рынке фрукт можно приобрести за 24 гривны.

Полезный фрукт на праздничном столе newsone.ua

Нарезка

Сыр и колбаса также традиционно ждут гостей за новогодним столом. Кроме того, на любом столе должны быть овощи.

- мясная нарезка: ветчина - 90-270 грн за 1 кг; колбаса (полукопченая) - 60-350 грн за 1 кг.

- сырная нарезка: сыр твердый - 90-340 грн за 1 кг; сыр мягкий (бри, камамбер) - 50-110 грн за 100 грамм.

- овощная тарелка: свежие огурцы – 40 грн за 1 кг; помидоры свежие – 45 грн за 1 кг;

- оливки/маслины - 50-70 грн за 0,5 кг (с косточкой).

Вкусный новогодний акцент just-eat.by

Подводим итоги: новогодняя ночь - это, в первую очередь, близкие люди и хорошая атмосфера. А вкусные блюда на столе - не всегда дорого.

Новый год - это не обязательно большие растраты

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, сколько украинцы заплатят за живые и искусственные украшения на Новый год-2020.

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