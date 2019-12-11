Новогодний корпоратив: как в Днепре отметить недорого и с размахом

Новогодние праздники – это не только семейные и уютные застолья, но и проведение веселого корпоратива на работе.

Как в Днепре бюджетно и с размахом отгулять новогодний корпоратив – расскажет OBOZREVATEL.

kherson.net.ua Новогодний корпоратив

Атмосферно и недорого

Если в Вашем коллективе небольшое количество сотрудников, то праздничную атмосферу можно создать прямо в офисе.

Для этого необходимо самостоятельно накрыть стол и придумать развлечения для коллег. Сумму за застолье можно поделить между сотрудниками, поэтому так получится гораздо экономнее, но весело.

Также можно сделать тематическую вечеринку с яркими костюмами и громкой музыкой. Для этого не нужно много денег и сил, но корпоратив запомнится надолго.

Новогодний корпоратив modabook.net

Квест-комната

Поучаствовать в квесте – одно из оригинальных празднований новогоднего корпоратива. Если Ваши коллеги не любят сидеть на месте, а жаждут приключений, то в Днепре легко можно организовать интересный квест.

Количество участвующих в квесте зависит от Вашего выбора. В основном – от 2 до 15 человек.

Стоимость подобного развлечения зависит от выбранной даты и времени. Так, средняя цена квеста составляет 550-1400 гривень.

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Квест

Квест

Каток

Бюджетно и задорно отметить новогодний корпоратив можно проведя время на катке. Такое развлечение не помешает для сближения коллектива.

В Днепре существует несколько катков в закрытых помещениях. Также недавно открылся новогодний каток под открытым небом в центре города. Стоимость такого развлечения – 90 гривень, в эту сумму входит аренда коньков.

Отметим, что если Вы придете со своими коньками, то цена билета уменьшится – 40 гривень.

Кроме этого, до 12:00 можно бесплатно прокатиться на катке, но только при наличии собственных коньков. Если их нет, то за аренду следует доплатить 40 гривень.

После веселого катания на катке с коллегами можно пойти перекусить и выпить горячего глинтвейна. Такое времяпровождение с коллегами будет менее затратное и эмоциональное.

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Каток stav.aif.ru

Караоке-бар

Если в Вашем коллективе любят петь, то провести новогодний корпоратив в караоке-баре – хороший и недорогой вариант.

Учтите, что бронировать стол нужно заранее. В Днепре депозит со стола в караоке-баре варьируется от 1000 до 2500 тысяч гривень. На эту сумму Вы можете заказать и еду, и алкоголь. За отдельные приятные услуги, например, кальян, придется доплатить 220-300 гривень.

Сумму депозита можно поделить между коллегами и получится отметить новогодний корпоратив недорого, но с размахом.

Караоке o vocale

Развлекательный центр

В Днепре уйма торговых развлекательных центров, где можно комфортно и уютно провести новогодний корпоратив. Боулинг, бильярд, керлинг и многие другие развлечения в торговых центрах подарят Вам и Вашему коллективу незабываемые эмоции.

Для этого необходимо заранее арендовать место выбранного развлечения и наслаждаться времяпровождением. Стоимость аренды выбранного места развлечения составит от 250 гривень/час до 300 гривень/час.

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