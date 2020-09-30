'Нездоровы и переносчики бешенства': в Днепре нашествие диких лис

В последнее время жители Днепра все чаще начали замечать в городе диких животных – лис. Их можно встретить как в центральной части, так и в спальных районах.

В чем причина такого частого появления лис в Днепре и несут ли они опасность для жизни людей – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Гуляют возле школ и жилых домов

Недавно на 12 квартале местный житель Виталий Кириллов запечатлел как лисенок разгуливает прямо возле школы №112. На видео видно, что животное ничего не боится и спокойно сидит на месте (чтобы посмотреть видео, доскролльте дальше).

По словам других днепрян, в городе уже неоднократно замечали лис, которые свободно разгуливают среди людей.

Так, животные были замечены в районе Тополя, на косе на Победе, а также на проспекте Гагарина и Красном Камне. Отметим, что в этих районах проживает большое количество людей и поэтому многие обеспокоены нашествием лис.

"Это было вечером на косе на Победе. Уже стемнело, я прогуливался и вдруг передо мной появилась лиса. Она была жутко худая и сначала даже не испугалась меня. Но потом все же убежала. Не понимаю, как быть в такой ситуации. Ведь в этом месте гуляет много людей с детьми. Вдруг эти лисы бешеные и могут напасть на человека?!", – рассказал обеспокоенный житель Днепра Вадим.

Дикие лисы нападают на пернатых

Этим летом в Днепре также произошел случай, когда дикие лисы пробрались на территорию яхт-клуба и истерзали семь цесарок.

Как сообщил администратор клуба Олег Быков, дикие животные нападают на пернатых уже не впервые:

"Почти каждый день камеры и охрана фиксируют движение по нашей территории ориентировочно четырех лис. Приходят с разных сторон и охотятся на наших павлинов, цесарок и уток. Практически каждую ночь мы несем потери", – рассказал Быков.

Местные жители напуганы ситуацией

Жители Днепра разделились на две стороны. Кто-то защищает "бедных" животных и утверждает, что они совершенно безопасны. А кто-то все же настаивает, что лисы являются переносчиками бешенства и в городе нужно срочно их отлавливать.

"Худенькая...", "Жалко их, им есть нечего", "Ужас! Это же первые переносчики бешенства! Это совсем не смешно!", "То на Красном Камне видели, потом на Гагарина. Теперь Квартал. Что происходит?!", "Ого, большой массив. Откуда это чудо? Эти животные опасные переносчики бешенства", "Нормальный лис не выйдет в люди. Это бешенство 100%", – пишут пользователи в сети.

Встретили лису – удаляйтесь от нее подальше

Как рассказал OBOZREVATEL зоолог и биолог Виктор Мильвус, в Днепре лисы всегда жили и живут по сегодняшний день:

"В большинстве своем они ведут ночной образ жизни, поэтому на глаза они попадаются не часто. Встреча лисы в дневное время является свидетельством того, что животное, как минимум, нездорово, а как максимум является опасным, т.к. лисы являются переносчиками бешенства", – сообщил специалист.

Эксперт отметил, если Вы встретили лису в дневное время, то нужно постараться без резких движений удалиться от нее подальше:

"Также в такой ситуации ни в коем случае нельзя пытаться покормить животное", – добавил Мильвус.

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