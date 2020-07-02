Неофициальные пляжи в Днепре: о чистоте и главных опасностях

Где не опасно отдыхать в Днепре .

Летний сезон в самом разгаре, и многие жители Днепра не отказывают себе в возможности отдохнуть на пляже. Только не все локации приспособлены для безопасного отдыха.

О том, почему многие пляжи в Днепре достаточно опасны – расскажет OBOZREVATEL.

Летний период не только прекрасен своей погодой и возможностью отдохнуть на природе, но и небезопасен для любителей воды и песка.

Как рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева, в Днепре достаточно большое количество стихийных пляжей:

"По статистике службы, в Днепре на сегодня существует не менее 16 стихийных пляжей. Официальных мест для купания в Днепре всего три – Монастырский остров, зона отдыха на Воронцова (парк Сагайдак) и пляж в Приднепровске".

Стихийные пляжи в Днепре: где они находятся и почему могут быть опасны

Как рассказала специалист, можно выделить основные неофициальные пляжи в Днепре, на которых отдыхает большое количество людей:

Канал на Фрунзенском;

Карьер на Красном Камне;

Прибрежная зона жилмассива Солнечный;

Котлован на улице Журналистов;

Коса гребного канала;

Коса на Набережной Заводской;

Поселок Сухачевка;

Зона на Набережной Заводской, 53;

Прибрежная зона на жилмассиве Парус.

У официальный пляжей, в отличии от стихийных, есть свой паспорт. Перед открытием сезона водолазы обследуют дно, далее – проводится очистка прибрежной зоны. Кроме того, на официальных пляжах в обязательном порядке берут замеры воды, устанавливают уборные и раздевалки. Также из важного – на разрешенных пляжах дежурят спасатели, которые находятся на территории весь день. Кроме того, работают медпункты.

"Сотрудники ГСЧС осуществляют профилактические беседы и рейды как на официальных, так и на стихийных пляжных зонах. Кроме того, специалисты проводят инструктажи и раздают информационные листовки о том, как и где в Днепре отдыхать безопаснее всего".

Как акцентировала Дарья Гречищева, особенно опасными считаются карьеры. Днепряне прыгают с крутых склонов, не задумываясь о том, что находится на дне водоема. К слову, несколько дней назад, в Кривом Роге Днепропетровской области, в Карачуновском карьере утонул 17-летний парень. Молодой человек нырнул в воду в запрещенном месте.

"Фактор риска очень велик. Не стоит отдыхать в небезопасных местах, даже находясь в компании. Отдыхайте на официальных пляжах и не забывайте о том, что употреблять алкоголь во время отдыха на воде – очень опасно. Кроме того, не забывайте следить за детьми, ведь их жизни бесценны", – подытожила пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Как выглядят неофициальные пляжи Днепра сегодня

OBOZREVATEL побывал на двух пляжах в Днепре, которые считаются неофициальными. Один из них – карьер на Красном Камне.

Карьер на Красном Камне

Безопасна ли вода - неизвестно

Сказать в каком состоянии вода в карьере – невозможно, ведь никто не проводил анализ. Несмотря на это, в карьере купается большое количество детей. Песка у карьера нет, поэтому отдыхающие располагаются на траве у воды.

На локации установлены лавочки и несколько урн для отходов. Рядом в навал собран мусор, который никто не убирает. Отдыхающие выбрасывают в мусор окурки и он тлеет.

Берег сложно назвать чистым

Мусор у карьера тлеет от окурков

Карьер на Красном Камне

На берегу достаточно многом мусора

Вода в карьере мутная, темноватая. На противоположном скалистом берегу молодые люди бесстрашно прыгают в воду, не задумываясь о безопасности. Уборных комнат в районе карьера нет.

Безопасно ли дно карьера - неизвестно

Молодежь не боится прыгать в воду с высоты

Днепряне загорают на траве

Летний досуг на карьере

В Днепре всего три официальных пляжа

Лучше обезопасить себя и отправиться на официальный пляж

Еще один неофициальный пляж находится на Набережной Заводской, за памятником Воинам 152-й стрелковой дивизии. Несмотря на то, что данный пляж достаточно популярен среди жителей ближайших жилмассивов, сегодня на нем мало отдыхающих.

Людей на пляже не много

Пляж за памятником Воинам 152-й стрелковой дивизии

Неофициальный пляж находится на Набережной Заводской

Пляж не обустроен

Вода на пляже чище, чем в карьере. При этом, можно наблюдать, что у берега вода цветет. Спасателей или медицинского пункта на берегу нет. Песок не очищен от мусора.

Жара дает о себе знать

Берег пляжа на Набережной Заводской

Будьте осторожнее, в воде может быть много опасностей

Ранее Областной лабораторный центр опубликовал данные исследований качества воды на пляжах Днепра и Днепропетровской области. Согласно исследованиям, на официальных пляжах Днепра качество воды в норме и соответствует всем необходимым показателям: в воде не выявлено возбудителей инфекционных заболеваний. Исследования на других пляжах не проводились, поэтому состояние и уровень безопасности воды на других локациях – остаются загадкой.

О состоянии воды на официальных пляжах Днепра Днепропетровский областной лабораторный центр

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