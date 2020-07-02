МоваЯзык

Топ-темы:

Неофициальные пляжи в Днепре: о чистоте и главных опасностях

Яна Коваль
Днепр в деталях
274
Неофициальные пляжи в Днепре: о чистоте и главных опасностях

Где не опасно отдыхать в Днепре .

Летний сезон в самом разгаре, и многие жители Днепра не отказывают себе в возможности отдохнуть на пляже. Только не все локации приспособлены для безопасного отдыха.

О том, почему многие пляжи в Днепре достаточно опасны – расскажет OBOZREVATEL.

Летний период не только прекрасен своей погодой и возможностью отдохнуть на природе, но и небезопасен для любителей воды и песка.

Как рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева, в Днепре достаточно большое количество стихийных пляжей:

"По статистике службы, в Днепре на сегодня существует не менее 16 стихийных пляжей. Официальных мест для купания в Днепре всего три – Монастырский остров, зона отдыха на Воронцова (парк Сагайдак) и пляж в Приднепровске".

Стихийные пляжи в Днепре: где они находятся и почему могут быть опасны

Как рассказала специалист, можно выделить основные неофициальные пляжи в Днепре, на которых отдыхает большое количество людей:

  • Канал на Фрунзенском;

  • Карьер на Красном Камне;

  • Прибрежная зона жилмассива Солнечный;

  • Котлован на улице Журналистов;

  • Коса гребного канала;

  • Коса на Набережной Заводской;

  • Поселок Сухачевка;

  • Зона на Набережной Заводской, 53;

  • Прибрежная зона на жилмассиве Парус.

У официальный пляжей, в отличии от стихийных, есть свой паспорт. Перед открытием сезона водолазы обследуют дно, далее – проводится очистка прибрежной зоны. Кроме того, на официальных пляжах в обязательном порядке берут замеры воды, устанавливают уборные и раздевалки. Также из важного – на разрешенных пляжах дежурят спасатели, которые находятся на территории весь день. Кроме того, работают медпункты.

"Сотрудники ГСЧС осуществляют профилактические беседы и рейды как на официальных, так и на стихийных пляжных зонах. Кроме того, специалисты проводят инструктажи и раздают информационные листовки о том, как и где в Днепре отдыхать безопаснее всего".

Как акцентировала Дарья Гречищева, особенно опасными считаются карьеры. Днепряне прыгают с крутых склонов, не задумываясь о том, что находится на дне водоема. К слову, несколько дней назад, в Кривом Роге Днепропетровской области, в Карачуновском карьере утонул 17-летний парень. Молодой человек нырнул в воду в запрещенном месте.

"Фактор риска очень велик. Не стоит отдыхать в небезопасных местах, даже находясь в компании. Отдыхайте на официальных пляжах и не забывайте о том, что употреблять алкоголь во время отдыха на воде – очень опасно. Кроме того, не забывайте следить за детьми, ведь их жизни бесценны", – подытожила пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Как выглядят неофициальные пляжи Днепра сегодня

OBOZREVATEL побывал на двух пляжах в Днепре, которые считаются неофициальными. Один из них – карьер на Красном Камне.

Карьер на Красном Камне

Карьер на Красном Камне

Безопасна ли вода - неизвестно

Безопасна ли вода - неизвестно

Сказать в каком состоянии вода в карьере – невозможно, ведь никто не проводил анализ. Несмотря на это, в карьере купается большое количество детей. Песка у карьера нет, поэтому отдыхающие располагаются на траве у воды.

На локации установлены лавочки и несколько урн для отходов. Рядом в навал собран мусор, который никто не убирает. Отдыхающие выбрасывают в мусор окурки и он тлеет.

Берег сложно назвать чистым

Берег сложно назвать чистым

Мусор у карьера тлеет от окурков

Мусор у карьера тлеет от окурков

Карьер на Красном Камне

Карьер на Красном Камне

На берегу достаточно многом мусора

На берегу достаточно многом мусора

Вода в карьере мутная, темноватая. На противоположном скалистом берегу молодые люди бесстрашно прыгают в воду, не задумываясь о безопасности. Уборных комнат в районе карьера нет.

Безопасно ли дно карьера - неизвестно

Безопасно ли дно карьера - неизвестно

Молодежь не боится прыгать в воду с высоты

Молодежь не боится прыгать в воду с высоты

Днепряне загорают на траве

Днепряне загорают на траве

Летний досуг на карьере

Летний досуг на карьере

В Днепре всего три официальных пляжа

В Днепре всего три официальных пляжа

Лучше обезопасить себя и отправиться на официальный пляж

Лучше обезопасить себя и отправиться на официальный пляж

Еще один неофициальный пляж находится на Набережной Заводской, за памятником Воинам 152-й стрелковой дивизии. Несмотря на то, что данный пляж достаточно популярен среди жителей ближайших жилмассивов, сегодня на нем мало отдыхающих.

Людей на пляже не много

Людей на пляже не много

Пляж за памятником Воинам 152-й стрелковой дивизии

Пляж за памятником Воинам 152-й стрелковой дивизии

Неофициальный пляж находится на Набережной Заводской

Неофициальный пляж находится на Набережной Заводской

Пляж не обустроен

Пляж не обустроен

Вода на пляже чище, чем в карьере. При этом, можно наблюдать, что у берега вода цветет. Спасателей или медицинского пункта на берегу нет. Песок не очищен от мусора.

Жара дает о себе знать

Жара дает о себе знать

Берег пляжа на Набережной Заводской

Берег пляжа на Набережной Заводской

Будьте осторожнее, в воде может быть много опасностей

Будьте осторожнее, в воде может быть много опасностей

Ранее Областной лабораторный центр опубликовал данные исследований качества воды на пляжах Днепра и Днепропетровской области. Согласно исследованиям, на официальных пляжах Днепра качество воды в норме и соответствует всем необходимым показателям: в воде не выявлено возбудителей инфекционных заболеваний. Исследования на других пляжах не проводились, поэтому состояние и уровень безопасности воды на других локациях – остаются загадкой.

О состоянии воды на официальных пляжах Днепра

О состоянии воды на официальных пляжах Днепра Днепропетровский областной лабораторный центр

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о неимоверных зданиях в Днепре. В городе есть интересные сооружения, которые отличаются яркими архитектурными решениями. Это касается как старинных построек, так и современных новостроев.

УкраинаДнепрбезопасностьотдыханализыпляжи
Поделиться в Facebook
  2. Днепр
  3. Днепр в деталях