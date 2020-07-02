Неофициальные пляжи в Днепре: о чистоте и главных опасностях
Где не опасно отдыхать в Днепре .
Летний сезон в самом разгаре, и многие жители Днепра не отказывают себе в возможности отдохнуть на пляже. Только не все локации приспособлены для безопасного отдыха.
О том, почему многие пляжи в Днепре достаточно опасны – расскажет OBOZREVATEL.
Летний период не только прекрасен своей погодой и возможностью отдохнуть на природе, но и небезопасен для любителей воды и песка.
Как рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева, в Днепре достаточно большое количество стихийных пляжей:
"По статистике службы, в Днепре на сегодня существует не менее 16 стихийных пляжей. Официальных мест для купания в Днепре всего три – Монастырский остров, зона отдыха на Воронцова (парк Сагайдак) и пляж в Приднепровске".
Стихийные пляжи в Днепре: где они находятся и почему могут быть опасны
Как рассказала специалист, можно выделить основные неофициальные пляжи в Днепре, на которых отдыхает большое количество людей:
Канал на Фрунзенском;
Карьер на Красном Камне;
Прибрежная зона жилмассива Солнечный;
Котлован на улице Журналистов;
Коса гребного канала;
Коса на Набережной Заводской;
Поселок Сухачевка;
Зона на Набережной Заводской, 53;
Прибрежная зона на жилмассиве Парус.
У официальный пляжей, в отличии от стихийных, есть свой паспорт. Перед открытием сезона водолазы обследуют дно, далее – проводится очистка прибрежной зоны. Кроме того, на официальных пляжах в обязательном порядке берут замеры воды, устанавливают уборные и раздевалки. Также из важного – на разрешенных пляжах дежурят спасатели, которые находятся на территории весь день. Кроме того, работают медпункты.
"Сотрудники ГСЧС осуществляют профилактические беседы и рейды как на официальных, так и на стихийных пляжных зонах. Кроме того, специалисты проводят инструктажи и раздают информационные листовки о том, как и где в Днепре отдыхать безопаснее всего".
Как акцентировала Дарья Гречищева, особенно опасными считаются карьеры. Днепряне прыгают с крутых склонов, не задумываясь о том, что находится на дне водоема. К слову, несколько дней назад, в Кривом Роге Днепропетровской области, в Карачуновском карьере утонул 17-летний парень. Молодой человек нырнул в воду в запрещенном месте.
"Фактор риска очень велик. Не стоит отдыхать в небезопасных местах, даже находясь в компании. Отдыхайте на официальных пляжах и не забывайте о том, что употреблять алкоголь во время отдыха на воде – очень опасно. Кроме того, не забывайте следить за детьми, ведь их жизни бесценны", – подытожила пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
Как выглядят неофициальные пляжи Днепра сегодня
OBOZREVATEL побывал на двух пляжах в Днепре, которые считаются неофициальными. Один из них – карьер на Красном Камне.
Карьер на Красном Камне
Безопасна ли вода - неизвестно
Сказать в каком состоянии вода в карьере – невозможно, ведь никто не проводил анализ. Несмотря на это, в карьере купается большое количество детей. Песка у карьера нет, поэтому отдыхающие располагаются на траве у воды.
На локации установлены лавочки и несколько урн для отходов. Рядом в навал собран мусор, который никто не убирает. Отдыхающие выбрасывают в мусор окурки и он тлеет.
Берег сложно назвать чистым
Мусор у карьера тлеет от окурков
Карьер на Красном Камне
На берегу достаточно многом мусора
Вода в карьере мутная, темноватая. На противоположном скалистом берегу молодые люди бесстрашно прыгают в воду, не задумываясь о безопасности. Уборных комнат в районе карьера нет.
Безопасно ли дно карьера - неизвестно
Молодежь не боится прыгать в воду с высоты
Днепряне загорают на траве
Летний досуг на карьере
В Днепре всего три официальных пляжа
Лучше обезопасить себя и отправиться на официальный пляж
Еще один неофициальный пляж находится на Набережной Заводской, за памятником Воинам 152-й стрелковой дивизии. Несмотря на то, что данный пляж достаточно популярен среди жителей ближайших жилмассивов, сегодня на нем мало отдыхающих.
Людей на пляже не много
Пляж за памятником Воинам 152-й стрелковой дивизии
Неофициальный пляж находится на Набережной Заводской
Пляж не обустроен
Вода на пляже чище, чем в карьере. При этом, можно наблюдать, что у берега вода цветет. Спасателей или медицинского пункта на берегу нет. Песок не очищен от мусора.
Жара дает о себе знать
Берег пляжа на Набережной Заводской
Будьте осторожнее, в воде может быть много опасностей
Ранее Областной лабораторный центр опубликовал данные исследований качества воды на пляжах Днепра и Днепропетровской области. Согласно исследованиям, на официальных пляжах Днепра качество воды в норме и соответствует всем необходимым показателям: в воде не выявлено возбудителей инфекционных заболеваний. Исследования на других пляжах не проводились, поэтому состояние и уровень безопасности воды на других локациях – остаются загадкой.
О состоянии воды на официальных пляжах Днепра Днепропетровский областной лабораторный центр
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