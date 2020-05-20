Нашествие змей в Днепре: несут ли они опасность

В последнее время в Днепре увеличилось количество змей. Их можно встретить как на улицах города, так и в жилых помещениях. Горожане напуганы ситуацией и боятся находиться в общественных местах.

Какая причина появления змей в Днепре и что делать, если Вы обнаружили пресмыкающееся – читайте далее в нашем материале.

Нашествие змей в Днепре

Массовое нашествие змей в Днепре

В Днепре активизировались змеи, и испуганным местным жителям становится страшно гулять в общественных местах. Ведь некоторые виды пресмыкающихся могут нести опасность для жизни.

Так, в Шевченковском районе, на жилмассиве Тополь-1, вблизи жилого дома горожане обнаружили змею.

На место прибыли спасатели и с помощью специального инструмента выловили пресмыкающееся длиной примерно 1,2 м и вывезли за пределы города.

Змеи в Днепре

Местный житель района Юрий Калиниченко рассказал, что как выяснилось, это была не гадюка, а каспийский полоз.

"Он не ядовит, но очень агрессивен. Бросается на людей и кусает до крови", – отметил днепрянин.

Змея в Днепре Фото очевидцев

В Амур-Нижнеднепровской районе Днепра во дворе частного дома обнаружили сразу несколько гадюк.

На территории двора, возле искусственного водоема, спасатели обнаружили пять пресмыкающихся, и отловили их с помощью специального инструмента. Гадюк вывезли за пределы города и выпустили в окружающую среду.

В Днепре отловили несколько гадюк Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре спасатели отловили несколько гадюк

Также на одной из улиц Днепра горожане заметили степную гадюку. Как стало известно, змея не несет опасности для человека, но она занесена в Красную книгу Украины и находится под охраной.

Степная гадюка в Днепре "Днепр оперативный"

Как сообщил житель Днепра Алексей Резниченко, на жилмассиве Северный в хвойном лесу появились степные гадюки.

"Они ядовиты, но не смертельны для взрослого человека. Но если такой гад укусит ребенка, то будет летальный исход. Гуляя в лесу, берегите себя и своих детей, также не забывайте смотреть под ноги", – сообщил мужчина.

Змеи в хвойном лесу на ж/м Северный

Также змей можно обнаружить в любом другом общественном месте, где ежедневно передвигается толпа людей. Так, на проспекте Героев вблизи пешеходной зоны местные жители нашли целое змеиное гнездо.

Специалисты ГСЧС выяснили, что это гнездо водяных ужей. Но спасатели приняли решение не трогать пресмыкающихся, так как они живут в своей естественной среде и никакой угрозы для жизни и здоровья человека не несут.

Гнездо водяных ужей в Днепре Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Что говорят специалисты

Как рассказал OBOZREVATEL эколог-биолог Виктор Мильвус, сейчас у змей активный период размножения:

"Поэтому они могут появляться во множестве в отдельных местах. Они не опасны, так как это водяные ужи.

Они могут быть внушительных размеров, но абсолютно безвредны. Их точно не стоит опасаться", – прокомментировал эксперт.

Биолог отметил, что чаще всего таких пресмыкающихся можно встретить возле водоемов.

Водяной уж Информатор

Днепровский зоолог Евгений Буяновер сообщил OBOZREVATEL о том, что ежегодно весной змеи начинают быть особо активными:

"В Днепропетровской области смертельно ядовитых змей нет. Есть ядовитая степная гадюка, но для здорового человека ее укус не опасен. Он болезненный, но обычно не заканчивается летальным исходом", – рассказал зоолог.

Остальные змеи – полозы, ужи – не являются опасными для жизни человека. Чаще всего на берегу Днепра можно встретить обыкновенных и водяных ужей:

"Существует очень много предвзятых мифов, что такой уж скрещенный с гадюкой и является ядовитым. На самом деле это уж, в разновидности которого нет ярких отметок на голове. Он имеет на спинке шахматный узор темных и светлых пятен, а на брюшке – яркий желтый или красный окрас", – отметил Буяновер.

Специалист подчеркнул, что в холодное время года пресмыкающиеся прячутся, а в теплый сезон – начинают быть активными, у них начинается период размножения:

"Если змею не пытаться схватить, не причинять ей вред, то первая она никогда не нападает", – добавил эксперт.

Чаще всего змеи обитают возле водоемов. Но степные гадюки любят сухой ландшафт и их можно встретить в хвойных местах и карьерах. Кроме того, в Днепре есть каспийский полоз:

"Полоз может быть более агрессивный, но при этом его укус не считается ядовитым. Также есть ядовитые медянки, но их яд не сможет попасть в кожу тела человека", – сообщил Буяновер.

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Что делать, если Вы увидели змею в Днепре

Эксперт подытожил, что в случае находки пресмыкающегося, убивать его – негуманно:

"Змеи тоже имеют право на жизнь. Тем более, что многие из них находятся под угрозой, так как являются редкими видами. Поэтому змею лучше обойти стороной, не трогать ее, не прогонять и не наступать на нее. И тогда негативных последствий не будет.

Важно! Также в таких случаях на место находки можно вызвать Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области – "101".

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