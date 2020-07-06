Днепр заполонили медузы: эксперт объяснил аномалию. Фото

Пользователи сети активно начали распространять фото и видео нашествия медуз в реке Днепр. Многие озадачены вопросом: откуда они появились в пресной воде и несут ли опасность?

Подробности и ответы на эти вопросы – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Виноват климат или пандемия?

Местные жители предполагают различные версии появления медуз в реке Днепр. Одни думают, что это связано с климатом и переменчивой погодой, а другие в шуточной форме утверждают, что нашествие из-за коронавируса и карантинного режима:

"Они затягивают на самое дно за ноги", "Медузы – это коронавирус", "Жалят очень плохих людей", "Медузы китайского происхождения. Без Китая и тут не обошлось", "Сильно жалят. Мутации из-за коронавируса", "Это медузы переносчики коронавируса. Когда жалят – впрыскивают вирус в животное и человека", – шутят пользователи сети.

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Многие отмечают, что видят медуз в реке – не впервые. И добавляют, что они никого не жалят:

"Давно появились, не жалят", "Не знаю кому как, но я сегодня плавал с медузами, то ни одна не ужалила", "Это речные медузы, не переживайте!", "Они давно живут в Днепре. Не опасные", "Они там уже более 20 лет", "Только что с Днепра. Медузы есть, но очень маленькие, не жалят", "Медузы в реке давно, а паниковать только сейчас начали, странный народ", – комментируют местные жители.

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Появление медуз в Днепре – не новшество

Зоолог Виктор Мильвус рассказал OBOZREVATEL о том, что медузы в реке Днепр начали появляться еще в 80-х годах прошлого века:

"Это связано с увеличением уровня солености воды в реке, а также с постоянными сбросами промышленных и коммунальных вод", – прокомментировал эксперт.

По словам зоолога, в основном, в реке Днепр можно встретить медузу-крестовика (Gonionemus vertens):

"В реке их может быть очень много, но для человека они абсолютно неопасны", – добавил Мильвус.

Диаметр "зонтика" медуз данного вида – 25-40 мм. Внутри прозрачного тела виден крестообразный рисунок, образованный окрашенными внутренними органами.

По краям зонтика расположено около 60 тонких щупалец, несущих утолщения. Щупальца имеют резкий перегиб вблизи вершины. Длина щупалец может изменяться, у полностью вытянутых щупалец она превышает диаметр зонтика.

Медуза-крестовик. Фото "Энимал Ридер"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре официальных мест для выгула собак практически нет. Поэтому хозяева выгуливают своих домашних питомцев где угодно: в парках, скверах и даже на детских площадках. Многих горожан беспокоит данная проблема, так как чаще всего собаки разгуливают без поводка и намордника. Такое нарушение может стоить человеческой жизни.