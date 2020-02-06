Налоговая скидка на обучение: как вернуть деньги в Днепре

Обучение в высшем учебном заведении на контрактной основе стоит немалых денег. Мало кто знает, но в Днепре есть возможность получить налоговую скидку на обучение и вернуть часть денежных средств.

Как это сделать, кому положена скидка и куда обращаться днепрянам – расскажет OBOZREVATEL.

Налоговая скидка на обучение

Что такое налоговая скидка и кому она положена

Согласно законодательству Украины, денежные средства, которые внесены налогоплательщиком в пользу отечественных дошкольных, внешкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведений, компенсируют стоимость получения соответствующего образования налогоплательщика, и/или члена его семьи первой степени родства.

Так, налоговая скидка введена для поддержания бюджета семей, члены которых получают платное образование в украинских учебных заведениях.

Налоговая скидка высчитывается из дохода за прошлый финансовый год, на который рассчитываются налоги. Следовательно, будет исключена определенная сумма, которая была потрачена на платное обучение налогоплательщика или членов его семьи.

Поэтому любой гражданин Украины может получить налоговую скидку на обучение свое или ребенка в отечественных учебных заведениях.

Налоговая скидка на обучение Lойер

Как в Днепре получить налоговую скидку

Для начала необходимо оплатить обучение в учреждении. Затем нужно собрать оригиналы и копии следующих документов:

Паспорт гражданина Украины;

ИНН;

В случае оплаты обучения ребенка – свидетельство о рождении;

В случае оплаты обучения мужа или жены – свидетельство о браке;

Квитанции об оплате;

Договор с образовательным учреждением о предоставлении платных услуг;

Справка из учебного заведения о периоде обучения.

Кроме этого, необходимо заказать в бухгалтерии справку о доходах формы №3. А также заполнить декларацию об имуществе и доходах.

Все собранные документы нужно предоставить в фискальную службу по месту жительства.

Налоговая скидка на обучение Подробности

Отметим, что все документы Вы должны хранить в течение трех лет. Так как налоговая скидка насчитывается на заработную плату и не может быть больше, чем ее годовой размер.

Подать налоговую декларацию за отчетный год можно по месту регистрации с 1 января по 1 мая. Налоговую скидку можно получить в конце года, следующего за отчетным. Если такое право не использовано, то оно не переносится на последующие годы.

Пример заполнения декларации visnuk.com.ua

Пример заполнения декларации visnuk.com.ua

Пример расчета visnuk.com.ua

Формула расчета налоговой скидки

Жительница Днепра Ирина имеет официальный заработок. Ее дочь учится на контрактной форме обучения в одном из днепровских ВУЗов.

Стоимость обучения – 15 тысяч гривен в год. Доход Ирины за прошлый год составлял 90 тысяч гривен.

Поэтому от годовой заработной платы отнимаются расходы на образование:

90 000 – 15 000 = 75 000.

Следовательно, налоги должны насчитывать 75 тысяч гривен в год.

Затем 75 000 умножаем на 18% и получается 13500 гривен.

Поэтому эту разницу государство должно возместить налогоплательщику.

Насчитанные налоги: 90 000 умножаем на 18 и получается 16200 гривен.

Налоговая скидка: 16200 – 13500 = 2700 гривен.

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В результате, Ирина получила налоговую скидку в размере 2700 гривен за год обучения дочери.

"Выплаты я получила спустя два месяца подачи документов. Оформила все быстро и ничего за это не доплачивала.

Хоть сумма и небольшая, но если есть такая хорошая возможность возместить средства, то почему бы и нет. Много времени и сил это не займет", – отметила днепрянка.

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Куда обращаться в Днепре

Главное управление ГФС в Днепропетровской области: улица Симферопольская, 17А. Телефон: 056-744-62-32.

Государственная налоговая инспекция в Чечеловском районе: улица Театральная, 1А. Телефон: 056-234-28-70.

Государственная налоговая инспекция в Амур-Нижнеднепровском районе: переулок Универсальный, 12. Телефон: 056-760-72-45.

Государственная налоговая инспекция в Новокодакском районе: улица Шаумяна, 5. Телефон: 056-370-25-88.

Государственная налоговая инспекция в Соборном районе: улица Высоковольтная, 24. Телефон: 056-776-71-60.

Государственная налоговая инспекция в Центральном районе: улица Княгини Ольги, 22. Телефон: 056-374-70-61.

Государственная налоговая инспекция в Шевченковском районе: проспект Богдана Хмельницкого, 25. Телефон: 0562-36-62-40.

Левобережная межрайонная государственная налоговая инспекция: проспект Слобожанский, 95А. Телефон: 056-374-31-78.

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