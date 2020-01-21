Налог с продажи автомобилей и налог на недвижимость: что ждет днепрян

Жителей Днепра ждет налог с продажи автомобилей в размере 18%.

Такая норма содержится в законопроекте №1210, который Верховная Рада приняла 16 января.

Какие налоги ждут днепрян ua.depositphotos

Налог с продажи авто: кто и сколько будет платить

Украинцы, которые за год продали более двух автомобилей, должны будут заплатить налог с продажи в размере 18% от оценочной стоимости транспортного средства. При этом, налог от продажи первого и второго автомобиля остается прежним – 5% от оценочной стоимости транспортного средства.

Изменения больше направлены на "перекупов" и тех, кто часто пригоняет автомобили на продажу из-за рубежа. Такие предприниматели зачастую работают неофициально. Специалисты считают, что введение повышенной налоговой ставки напрямую коснется тех, кто занимается перепродажей транспортных средств. Что касается рядовых украинцев – их эти изменения никак не затронут, ведь большинство крайне редко продают более двух транспортных средств в год.

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Налог на недвижимость: сколько придется заплатить в 2020 году

В 2020 году украинцам предстоит платить за собственное жилье, если оно превышает "норму". Так, 1,5% от минимальной заработной платы придется платить тем, чья квартира превышает 60 квадратных метров, а дом – 120 квадратных метров. В 2020 году налог за недвижимость украинцы будут платить за 2019 год, поэтому при расчете используется прошлогодний размер минимальной зарплаты – 4173 гривны. Таким образом, максимальная ставка налога составит 70,84 гривен за 1 квадратный метр. Кроме того, налогом на недвижимость обладает также и не жилая площадь.

По закону налогом облагаются:

– Квартира, комната в коммунальной квартире;

– Частный дом, дача;

– Гараж, сарай, летняя кухня.

Налог поступает в местную казну, которая имеет право менять правила. Сокращать "норму" нельзя, а вот увеличить – можно. Например, Днепр может налогооблагать только тех, кто владеет квартирами площадью от 85-ти квадратных метров вместо 60-ти квадратов.

"Решением Днепровского городского совета установлено, что жители Днепра платят налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка только на жилую недвижимость, которая превышает 85 квадратных метров для квартир и 120 квадратных метров для домов", – рассказала специалист Соборного управления ГНС Виктория Чабаненко.

Большинство местных советов установило нулевую ставку налога на хозяйственные постройки (гаражи, сараи, подвалы), поэтому платить налог на них не нужно. Кроме того, платить налог нужно не за общую площадь квартиры или дома, а только за квадратные метры, превышающие стандарты.

Какие штрафы ждут тех, кто не заплатит налог на недвижимость

По закону, налоговые уведомления-решения должны прийти жителям Днепра до 1 июля 2020 года, а уплатить сумму налога нужно в течение 60 дней после его получения. Владельцы жилой недвижимости, которые должны платить налог, но не получили налогового уведомления-решения, могут обратиться в налоговую добровольно и провести сверку данных.

При условии задержки платежа до 30 дней жителей Днепра ожидает штраф в 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если украинец и вовсе отказывается платить налог, то имущество могут арестовать.

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Если общая сумма долга превысит 689 тысяч гривен, то должнику грозит уголовная ответственность по ст. 212 Уголовного кодекса Украины за уклонение от уплаты налогов. Также по этой статье предусмотрен штраф в 8,5 тысячи гривен. Если не оплачивать – можно лишиться квартиры.

Кто освобождается от уплаты налога

– Многодетные семьи (5 и более детей);

– Дети-сироты;

– Дети-инвалиды, которые воспитываются одинокими матерями;

– Собственники, проживающие в жилье, официально признанном непригодным для проживания;

– Собственники жилья в зонах отчуждения и безусловного отселения;

– Жильцы общежитий;

– Детские дома семейного типа;

– Детсады, школы;

– Общественные организации людей с инвалидностью;

– Религиозные организации;

– Участники АТО и их семьи.

Налог на роскошь: сколько нужно заплатить

Квартиры площадью более 300 квадратных метров и дома площадью свыше 500 квадратных метров дополнительно облагаются налогом в размере 25 000 гривен в год. Нужно будет оплатить полностью 25 000 гривен, плюс разницу между льготной площадью и фактической.

gethom.com

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