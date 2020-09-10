"Накапливают токсические вещества": эксперт рассказал об опасных грибах в Днепре и области

С приходом осени в Днепре начался грибной сезон. Местные жители выезжают в леса и активно ищут дикорастущие грибы. Но для того чтобы не отравиться ими, нужно заранее изучить, какие грибы можно собирать, а какие категорически запрещено.

Какие грибы можно употреблять в Днепропетровской области, и в каких местах их лучше собирать – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

На Днепропетровщине зафиксированы случаи отравления грибами

В городе Каменское Днепропетровской области грибами отравилась целая семья – мама, папа и 13-летняя дочь. Так, они собирали в лесополосе грибы типа "маслята", "белые", "опята", а затем отварили и обжарили их.

На следующий день у семьи появились тошнота, боли в животе, рвота и понос.

С приходом осени в Днепре начался грибной сезон Фото "Тверьлайф".

Как стало известно, мама и дочь находятся в больнице в тяжелом состоянии с подозрением на отравление грибами. А папа при наличии таких же симптомов заболевания предоставил письменный отказ от госпитализации. За больным установлено медицинское наблюдение в амбулаторных условиях.

В Госпродпотребслужбе в Днепропетровской области в очередной раз предупредили об опасности употребления дикорастущих грибов. Отравления регистрируются в области ежегодно и, как правило, с летальным исходом. Поэтому лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов как от продукта вообще, а употреблять следует искусственно выращенные грибы, покупая их в магазинах.

Важно отметить, что за последние три года в Днепропетровской области пострадали 47 человек, шесть случаев закончились летально, в том числе умер один ребенок. С начала 2020 года зарегистрировано два случая отравлений грибами.

Отравления грибами регистрируются в области ежегодно Фото "грибник-инфо".

Что говорит эксперт

Как рассказал OBOZREVATEL биолог Виктор Мильвус, врачи вообще не рекомендуют собирать дикорастущие грибы в Днепропетровской области, неважно съедобные они или нет:

"Даже съедобный гриб может накапливать токсические вещества и нести опасность для здоровья человека. Но, не смотря на это, множество людей собирают дикорастущие грибы, самым опасным из которых является бледная поганка", – сообщил специалист.

Самым опасным грибом является бледная поганка Фото "Время Н".

По его словам, употребление бледной поганки может привести к летальному исходу. Она относится к пластинчатым грибам и у нее под шляпкой находятся пластинки:

"Пластинчатые грибы, если нет опыта сбора съедобных грибов, вообще лучше не брать, тогда велика вероятность не попасть на бледную поганку", – подчеркнул Мильвус.

Некоторые грибы могут привести к летальному исходу Фото "TSN.ua".

Днепрянам рекомендуют собирать лишь трубчатые грибы, у которых под шляпкой находится "губка". Среди этих грибов в Днепропетровской области произрастают в основном съедобные грибы.

Кроме того, эксперт советует собирать грибы подальше от дорог, сельскохозяйственных полей, промышленных предприятий и атомных станций.

Днепрянам рекомендуют собирать лишь трубчатые грибы Фото "Википедия"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Кривой Рог из-за проблем со здоровьем из шахт "Октябрьская" и "Терновская" на поверхность подняли двух горняков.