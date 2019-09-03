На обочине общества: в каких реалиях живут бездомные Днепра

Бездомные и никому не нужные - они прячут глаза, вспоминая прошлое.

У одного из них – полностью отмерзли ноги и их пришлось ампутировать. Второму тяжело из-за потери памяти и гниющей раны после укуса собаки, а третий – потерял ногу в пожаре из-за алкогольной зависимости, оставшись одиноким.

OBOZREVATEL побывал в Доме Милосердия, который находится на окраине Днепра. Здесь живут люди с тяжелыми историями, которые все же решились изменить свою жизнь.

Как в Днепре ютятся бездомные с увечьями Obozrevatel

Дом Милосердия – это двухэтажное здание, которое рассчитано на 40 жителей одновременно. Сегодня в приюте проживают 32 человека из которых только четверо – трудоспособны и берутся за любую работу, чтобы прокормить себя и постояльцев.

Дом Милосердия Obozrevatel

Obozrevatel

Obozrevatel

Дмитрий – один из жителей Дома Милосердия. Он первым решился поделиться своей историей:

"Я прошел сложный путь и нелегкую реабилитацию, перед этим отсидев в тюрьме за воровство 12 лет. Наркотики и тяжелый алкоголь были моими спутниками достаточно долго – где-то с 18 лет. Жизнь меня не щадила. Из-за ужасного образа жизни мне пришлось расстаться со своей семьей, но ради трехлетней дочери и супруги я изменился. Сейчас я совершенно свободен – не пью и не курю, а также помогаю тем, кто только решился на первый шаг измениться в лучшую сторону".

Как рассказал Дмитрий, люди, которые проживают в приюте – нуждаются в постоянной заботе. В ином случае, оказавшись вновь на улице – они умрут, ведь больше никому и нигде не нужны. В доме живут люди с тяжелой формой инвалидности, некоторым из которых очень сложно добраться даже до уборной. К сожалению, памперсы не всегда есть в наличии, и в некоторых случаях старики ходят под себя. Трудоспособные мужчины устроились работать на стройку, но сил и средств не хватает. Дом большой, людей с инвалидностью – много. Нужны продукты питания, лекарства, средства гигиены.

Obozrevatel

В доме раздельные комнаты для женщин и мужчин, но вот условия оставляют желать лучшего: сломанный котел, который совсем скоро станет жизненно необходимым из-за приближающихся холодов; крыша, которая протекает и покрывается огромными трещинами. Дом Милосердия нуждается в самых банальных вещах, таких как еда, постельное белье (его катастрофически не хватает на замену чистого в день стирки), гигиенические средства (мыло, шампунь, памперсы для взрослых).

Obozrevatel

Потолок нуждается в ремонте Obozrevatel

Obozrevatel

Своей историей поделилась еще одна жительница приюта Анна:

"Сама я приехала с Донецкой области. Вначале бомжевала на вокзалах Днепра, курила, блудила, попадались разные мужчины. Вредных привычек у меня нет, а на жизнь зарабатывала по-разному: собирала бутылки, картон. Иногда "разводила" людей, воровала. У меня есть детки, но я лишена родительских прав. Познакомилась с ребятами из Дома Милосердия, когда они кормили на вокзале всех нуждающихся. Спросила тогда, есть ли для меня место…и жизнь изменилась. Теперь я совсем другая, правда болею – приходиться лечить кисту. Врач сказал, что возможно, придется оперировать. Вот, целый список лекарств выписал. Но я не унываю! Теперь все будет хорошо".

Анна верит, что еще увидит своих детей Obozrevatel

Как рассказал Виктор, у него нет никаких зависимостей и остался он без дома после военных действий на востоке Украины. Мужчина с болью говорит о том, что стал бездомным.

"Я здесь четвертый год. Помогаю на кухне и с больными. У меня диабет, кроме того, три года назад я тяжело переболел ветрянкой. После этого на ноге то появляется, то исчезает трофическая язва (это длительные дефекты тканей, которые с трудом заживают – ред.). Нога болит, но я привык", - поделился Виктор.

Боли в ноге мучают Виктора Obozrevatel

На кухне целый день проходит приготовление еды. На завтрак, обед и ужин дежурные стараются готовить разные блюда. Денег на покупку продуктов хватает не всегда, ведь работают не многие, поэтому часто приходится просить у неравнодушных купить для приюта пачку крупы, хлеб или мыло.

"Чаще всего готовим гречку, рис, пшеничную кашу. Готовим все на мясном бульоне (по крайней мере, стараемся). Сегодня на обед жители приюта ели гречневый суп и по одной мясной сардельке. В день нужно приготовить около трех пачек каши на один раз. Голодный никто не остается, ребята стараются зарабатывать. Мы очень нуждаемся в термо бочке, чтоб возить горячую пищу на вокзал, где кормим людей. Наша – давно непригодна, да и возим маршруткой", - рассказала Анна.

На кухне готовят ужин Obozrevatel

Obozrevatel

Obozrevatel

Obozrevatel

40-летний Владимир – коренной днепрянин. Он уже три года живет в приюте и ему есть о чем рассказать:

"Моя прошлая жизнь не пестрила яркими красками, да и гордиться не чем: воровство, алкоголизм…в какой-то момент я уснул пьяным, а проснулся в больнице. Оказалось – случился пожар. Там и потерял ногу. Я пролежал в больнице 2 года, совершенно никому не нужный. Я тут с 2016 года и стараюсь помогать, чем могу".

Как рассказал Владимир, он очень мечтает о машине, с помощью которой всех многочисленных людей с инвалидностью в доме можно было бы вывозить на прогулку, к природе. Сейчас такой возможности нет.

Владимир Obozrevatel

В свободное время жители приюта молятся, читают библию и смотрят фильмы. Чаще всего – это христианские фильмы, по выходным – остальные жанры.

Комната для отдыха Obozrevatel

Женская комната для сна Obozrevatel

Мужчина привык во всем помогать Obozrevatel

Станиславу 64 года, он остался без ног после обморожения. Когда-то у него была семья и собственный дом:

"Так сложились обстоятельства и уже ничего не изменишь. Мечтаю об одном – иногда бывать на прогулке, но авто у нас нет. Надеемся на лучшее", - говорит Станислав

Станислав остался без ног после обморожения Obozrevatel

Многие из жильцов дома – в здравом уме, другие же – с большим трудом вспоминают прошлое. 52-летний Иван говорит скованно и с болью в глазах:

"Мне здесь хорошо, только вот нога беспокоит (показывает). Покусала собака. Вот, не заживает. Мне здесь лучше и мне помогают" - кратко поделился Иван.

Иван Obozrevatel

Его рана от укуса собаки Obozrevatel

Павлу тяжело говорить из-за отсутствия зубов несмотря на то, что ему всего 62 года. Было сложно разобрать, что он говорил. У мужчины не работают ноги – ему отказались делать операцию из-за отсутствия денежных средств. Теперь Павел прикован к инвалидному креслу.

Павел прикован к инвалидному креслу Obozrevatel

Obozrevatel

Никто из нас не в праве судить и осуждать других людей. Помочь или тихо пройти мимо – также наш выбор. Если же вы все-таки выбрали первое – то обращайтесь по этой ссылке или же в личные сообщения. Дом Милосердия – единственное место, откуда не выгнали, предложили тарелку горячего супа и койко-место бродягам. Этот дом – единственная возможность инвалидов без определенного места жительства перезимовать в тепле. Приют нуждается не только в финансовых средствах, но и в самых банальных вещах: одежде и продуктах питания. Кроме того, важно успеть отремонтировать котел (в доме нет горячей воды) и крышу до наступления холодов, иначе у стариков есть шанс не дожить до весны, замерзнув насмерть зимой.

Obozrevatel

Obozrevatel

Мужчине всего 62 года Obozrevatel

Obozrevatel

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал