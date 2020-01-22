Муниципальная няня: как воспользоваться услугой в Днепре

Муниципальная няня – это хорошая возможность получить социальную помощь в виде денежных средств на услуги по уходу за ребенком. Неважно, в декрете Вы или работаете.

Как в Днепре оформить соцпомощь и что для этого нужно – расскажет OBOZREVATEL.

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Что такое "муниципальная няня"

Данное новшество придумали в Министерстве социальной политики и ввели его в действие с 1 января 2019. Так, программа работает и по сегодняшний день.

Социальная программа распространяется на семьи с детьми до трех лет. Родители могут самостоятельно выбрать няню и заключить с ней трудовой договор.

Отметим, что сумма ежемесячной выплаты равна размеру прожиточного минимума на детей до шести лет.

Так, с января 2020 года прожиточный минимум на ребенка до шести лет составляет 1779 гривен.

В Министерстве соцполитики рассказали, что независимо от того, выходит мама на работу или остается в декрете, государство будет выплачивать ежемесячную компенсацию на няню.

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Как воспользоваться услугой "муниципальной няни" в Днепре

Для получения компенсации услуги "муниципальная няня" в Днепре необходимо в течение месяца после заключения договора с няней обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту жительства.

Для этого следует собрать и подать список следующих документов:

Заявление о предоставлении компенсации услуги "муниципальная няня";

Заявление о перечислении средств для компенсации услуги "муниципальная няня" с указанием счета в учреждении банка;

Копию договора об осуществлении ухода за ребенком до трех лет между получателем услуги и няней;

Документы по оплате муниципальной няни услуги по уходу за ребенком (чек, расчетная квитанция, выписка из банковского счета).

Кроме этого, к заявлению прилагаются копии:

Свидетельства о рождении ребенка;

Страниц паспорта получателя компенсации услуги "муниципальная няня";

Документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов).

Отметим, в случае осуществления опеки над ребенком, при себе нужно иметь решение исполнительного органа или суда об установлении опеки.

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Оформление договора с няней в Днепре

Чтобы оформить договор с "муниципальной няней", следует в обязательном порядке указать:

Название услуги;

Объем работы по уходу за ребенком;

Условия и срок работы, а также график;

Стоимость оплаты и ее периодичность;

Ответственность сторон.

Отметим, что договор с няней не обязательно заверять нотариусом.

Пример договора

Пример договора

Пример договора

Пример договора

После подачи всех необходимых документов, их рассматривают в Управлении соцзащиты и в течение десяти рабочих дней с даты поступления документов принимают решение о назначении компенсации услуги "муниципальная няня".

Затем в течение трех рабочих дней после принятия решения о назначении письменно информируют получателя услуги "муниципальная няня" о принятом решении.

Отметим, что подать документы нужно в течение месяца с момента заключения договора с няней и ежемесячно до 5 числа предоставлять документы об оплате труда няни.

Компенсацию услуги будут выплачивать на счет в банке до 10 числа следующего месяца. Если Вы не успели подать чек об оплате услуги, то компенсацию за этот месяц вам не выплатят.

Также компенсация по уходу за ребенком назначается на срок, указанный в договоре с няней, то есть по истечении срока договора придется повторно подавать документы на получение компенсации.

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Куда обращаться в Днепре

Амур-Нижнеднепровский район: улица Радистов, 8. Телефон: 056-376-52-03.

Шевченковский район: проспект Хмельницкого, 116А. Телефон: 056-763-18-16.

Соборный район: проспект Героев, 40. Телефон: 056-268-25-88.

Индустриальный район: проспект Калнышевского, 55. Телефон: 056-722-21-72.

Центральный район: улица Жуковского, 39/41. Телефон: 056-377‒88‒98.

Самарский район: улица 20-летия Победы, 51. Телефон: 056-728-22-37.

Чечеловский район: улица Уральская, 5. Телефон: 056-373-68-62.

Новокодакский район: улица Трудовая, 1А. Телефон: 056 -775-55-86.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал о популярных видах заработка в декретном отпуске в Днепре.

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