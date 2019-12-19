Мошенники из банка банкрота наживаются на днепрянах: как избежать аферы

Иногда получение кредита в банке приводит к печальным последствиям. Например, учреждение может обанкротиться, а на Вас повесят кучу долгов.

OBOZREVATEL расскажет, как днепрянам угрожают мошенники из банка банкрота, и что делать в таких ситуациях.

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Банк банкрот

Житель Днепра Андрей еще в 2015 году взял кредит в одном из популярных банков. Но мужчина не ожидал, чем ему это обернется:

"В 2015 году взял кредит на определенную сумму и в течение года выплачивал его. Но в 2016 году банк обанкротился и, соответственно, платить остаток долга было некуда.

Через время мне начали звонить коллекторы с требованием вернуть долг банку. Я попросил скинуть договор, на что мне стали угрожать, и никаких документов я так и не дождался.

Коллекторы просто прислали сообщение с номером банковского счета и стали требовать деньги за невыплаченный кредит. Кроме этого, неизвестные лица пытаются запугивать, мол, найдут меня и приедут домой, будут разговаривать с моими близкими и т.д.

Такой беспредел продолжается на протяжении нескольких лет. Номера телефонов коллекторов блокирую, так как спустя столько лет никаких подтверждающих документов я не дождался", – рассказал днепрянин.

Коллекторы Пикабу

Как происходит передача долга от банка банкрота

Как правило, кредитные портфели (куда входят кредитные договоры, договор залога и т.д.) выставляются на торги. Поэтому из этих общественных торгов финансовые компании или другие банки приобретают кредитные портфели.

После этого они уведомляют своих должников о смене кредитора, а затем присылают соответствующие документы, которые это подтверждают. Поэтому должников просят погашать кредит на счет по новым документам.

Банк банкрот Hubs.ua

Что делать, если незаконно требуют вернуть долг

Как рассказал OBOZREVATEL адвокат Станислав Лифлянчик, в данной ситуации днепрянина пытаются обмануть мошенники, которые таким образом хотят получить незаконную выгоду.

"Незаконно, потому что нет гарантии, что именно они купили эту задолженность. Для финансовой компании, которая приобрела кредитный портфель, нет никаких проблем в том, чтобы предоставить должнику документы, подтверждающие то, что он стал их должником", – отметил адвокат.

Поэтому если Вам звонят коллекторы с подобным требованием, ни в коем случае не платите деньги на те счета, которые присылают на почту, до тех пор, пока Вам не предоставят соответствующие подтверждающие документы.

Банк банкрот afanasy.biz

Станислав Лифлянчик добавил, что, в крайнем случае, можно обратиться за юридической или адвокатской помощью, чтобы специалист отправил запрос тем неизвестным лицам, которые требуют выплатить долг.

"Также я бы рекомендовал зайти на Единый государственный реестр судебных решений и сайт Судебной власти, чтобы проверить наличие каких-либо судебных дел. Есть возможность, что там может полным ходом идти взыскание задолженности", – рассказал адвокат.

Судебная власть Украины

Единый государственный реестр судебных решений Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Хрещатик".

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