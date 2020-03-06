Медицинская книжка в Днепре: как оформить и чем грозит подделка

Медицинская книжка необходима для того, чтобы работодатель убедился, что его работник полностью здоров и не несет угрозы для общества. Для оформления медкнижки следует пройти осмотр у врачей и сдать анализы. Многие жители Днепра не хотят тратить на это время и покупают уже готовую санитарную книжку.

Как в Днепре оформить медицинскую книжку и что грозит за поддельный документ - расскажет OBOZREVATEL.

Медкнижка в Днепре

Личная медицинская книжка

В Украине действует личная медицинская книжка, которую можно получить в медицинских учреждениях.

Санитарную книжку требовать могут не везде. Чаще всего она нужна для профессий, которые связаны с продуктами питания или в работе с детьми. Работодатель должен быть убежден, что Вы не являетесь переносчиком инфекционных заболеваний.

Кто должен иметь личную медицинскую книжку

На предприятиях пищевой промышленности;

На предприятиях общественного питания и торговли;

На предприятиях водопроводных сооружений;

В лечебно-профилактических, дошкольных и учебно-воспитательных учреждениях;

На объектах коммунального обслуживания;

Люди, профессиональная деятельность которых законодательно предусматривает проведение медосмотров при поступлении на работу и периодические медосмотры в дальнейшем.

Личная медицинская книжка pararuchek.com.ua

Как оформить медкнижку в Днепре

Для начала Вам следует обратиться в медицинское учреждение и записаться на прохождение медкомиссии.

Что нужно иметь при себе:

Паспорт гражданина Украины;

Фотографию 3х4;

Если медкнижка была старого образца, то ее следует взять и обменять на новую;

Флюорография.

После того, как Вы побываете на консультации у терапевта, нужно оформить все необходимые документы для получения личной медицинской книжки.

Оформление медкнижки proforientator.ru

Также с утра следует сдать ряд анализов на пустой желудок: кровь, мазок, моча, кал, бактериологическое исследование на стафилококк и кишечную группу.

Отметим, если Вы давно не проходили флюорографию, то нужно ее обязательно сделать и показать результаты специалистам.

Затем Вы проходите медицинский осмотр у врачей по списку.

Если у Вас нет никаких заболеваний и Ваши анализы в порядке, то готовую санитарную книжку Вам должен выдать терапевт через пять дней после прохождения медкомиссии.

Если в Вашем организме обнаружили инфекцию или Ваши анализы не в норме, то терапевт обязан назначить лечение. И уже после того, как инфекция исчезнет, врач имеет право выдать личную медицинскую книжку.

Как выглядит медкнижка medbook.com.ua

Можно ли купить готовую медицинскую книжку в Днепре

В Днепре существует множество сайтов, где предлагают приобрести уже готовую личную медицинскую книжку.

Стоимость такой санитарной книжки составляет 150-200 гривен.

Готовая медкнижка в Днепре

Для заказа готовой медкнижки необходимо заполнить анкету на сайте и отправить. После этого с Вами свяжутся и детально обсудят интересующие вопросы.

Отметим, что стоимость санитарной книжки может меняться, в зависимости от Ваших персональных потребностей.

Сроки изготовления такого документа – один день.

Заказ медкнижки в Днепре

Заказ медкнижки в Днепре

Заказ медкнижки в Днепре

Законно ли это

Многие компании, занимающиеся изготовлением медкнижек, утверждают, что они не делают поддельные документы.

"Все справки, выдаваемые нами, являются подлинными и легитимными. Вы получаете такой же документ, как и в поликлинике", – заявляют в одной из подобных компаний.

Как сообщил OBOZREVATEL юрист Станислав Лифлянчик, изготовление данных документов является незаконным:

"Это откровенная липа с поддельными печатями и подписями", – прокомментировал юрист.

Что грозит за подделку документов

Станислав Лифлянчик добавил, что за это грозит уголовная ответственность:

"Согласно статье 358 УК Украины, подделка удостоверения или иного официального документа, который выдается или удостоверяется предприятием, а также изготовление поддельных печатей, штампов или бланков предприятий, наказываются штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет", – рассказал юрист.

Что грозит за подделку документов Fishki.net

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что купить больничный в Украине очень легко. И речь идет не о сговоре с конкретным врачом, а о деятельности сайтов-посредников. Всего 300-500 гривен – и можно отдыхать неделю. Но стоит понимать, что эти "документы" – фальшивка.

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