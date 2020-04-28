Майские в Днепре: ТОП идей, как отметить дома

Яна Коваль Днепр в деталях 17:40, 28.04.2020

Из-за карантина в Днепре введено много ограничений, которые не дают возможности традиционно отметить майские праздники.

О том, как отметить весенние торжества в домашней обстановке – расскажет OBOZREVATEL.

Как отметить майские праздники дома в Днепре
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Несмотря на то, что в Днепре весна – не стоит нарушать карантинные меры, подвергая свою жизнь опасности. Нужно немного подождать, ведь уже 11 мая, как раз после праздников, Украина начнет поэтапно выходить из карантина, и все обязательно успеют провести время на природе.

По данным медицинского директора Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №1 Надежды Сальник, за прошедшие выходные в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 128 человек. По состоянию на 28 апреля в городе официально зафиксировано 86 случаев заболевания коронавирусом, 12 из этих людей выздоровели. 9 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Кроме этого, в городе продолжают работать мобильные бригады, которые обследуют людей дома.

"С 3 апреля мобильные бригады уже осуществили 324 выезда и обследовали 836 человек, в 57 из них – положительные результаты. Поэтому медики продолжают работать. Для всех напоминаем о карантинных мероприятиях и жесткой гигиене. От соблюдения правил прежде всего зависит ваше здоровье и безопасность. Поэтому мойте руки, обрабатывайте их антисептиком, не прикасайтесь к лицу, оставайтесь дома и делайте влажную уборку. Если вышли на улицу – держите дистанцию, не создавайте скопления людей. Берегите себя и своих близких", – рассказала Надежда Сальник.

Бесспорно, май богат на праздничные выходные. В этом году таких дней – 12. Нерабочими в новом месяце будут такие числа: 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая. Также в следующем месяце – 5 суббот и 5 воскресений. Остальные 19 дней – рабочие.

В мае ожидаются такие праздники:

1 мая – День труда. Он выпал на пятницу, поэтому отдыхаем три дня подряд – 1, 2 и 3 мая.

9 мая – День победы над нацизмом. День выпадает на субботу, и по этой причине днепряне будут отдыхать целых три дня – 9, 10 и 11 мая. А работа 8 мая сокращена на один час в честь праздника.

Чтобы получить удовольствие от майских выходных – достаточно немного "переиграть" отдых, отказавшись от выездов на природу. Дома можно отметить, как именно – расскажем ниже.

Приготовьте шашлык дома

Чтобы насладиться излюбленным майским блюдом – достаточно приготовить мясо в духовке. Конечно же, шашлык не пропитается дымком, но по вкусу не уступит.

Для того, чтобы приготовить шашлык в духовке, потребуются такие ингредиенты:

  • Свинина – 1 кг на 4 человека;

  • Лук – 3 шт;

  • Уксус – 3 столовых ложки;

  • Черный молотый перец – 0,5 чайных ложек;

  • Лимонный сок – 3 чайные ложки;

  • Вода – 3 столовые ложки;

  • Сахар – 1 столовая ложка;

  • Специи сухие – 2 столовых ложки.

Способ приготовления домашнего шашлыка:

Мясо нарезать на куски, вмешать в него перец, специи, лимонный сок, уксус столовый (1 ст.л). Перемешать и дать промариноваться в холодильнике 4-6 часов.

Подготовьте мясо
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Нарезать кольцами лук. Влить уксус (2 ст.л), добавить воду, сахар. Дать промариноваться 1 час. Завязать с одной стороны рукав для запекания, выложить внутрь маринованный лук. Поверх лука выложить мясо. Завязать другой конец рукава, сделать в нем 3 прокола сверху. И запекать в прогретой до 250 С духовке 50 минут.

Выложите мясо и лук в рукав для выпекания
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Через 50 минут рукав разрезать, полить мясо выделившимся соком и запечь еще 30 минут. Шашлык на луковой подушке в духовке готов.

Наслаждайтесь нежным домашним шашлыком
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Накройте щедрый весенний стол и пригласите близких

Не стоит заморачиваться над вопросом о том, как накрыть стол на майские дома – блюда не должны отличаться от тех, которые подаются на пикнике. Важно помнить о том, что весна щедра на зелень и овощи, поэтому делайте акцент на полезные продуты. Для того, чтобы максимально прочувствовать майские праздники в домашней обстановке, достаточно иметь на столе:

  • Домашний шашлык;

  • Лаваш;

  • Печеный картофель в фольге;

  • Соус к мясу (можно приготовить самостоятельно или приобрести в магазине;

  • Разнообразные овощи: огурцы, помидоры, редис, сладкий перец;

  • Зелень: салат, петрушка, укроп, зеленый лук, щавель;

  • Мясное и сырное плато;

  • Канапе – с их разнообразием можно ознакомиться в интернете. К примеру, можно подать канапе с твердым сыром, ветчиной и оливками.

Организуйте игры и просмотр комедии

Взрослых можно развлечь играми так же, как и детей. Тем более, когда речь идет о компании близких друзей. Предлагаем обратить внимание на несколько веселых игр, которые точно будут по душе.

  • Поезд. Компания рассаживается, образуя круг, ну или хотя бы просто замкнутую цепь. Берется предмет, который удобно держать и передавать. Далее предмет передается из рук в руки по кругу, а вся компания при этом хором говорит следующие слова: "Чух-чух-чух, стучат колеса, поезд мчит меня вперед. Кто сойдет на остановке, тот нам спляшет и споет". Человек, у которого на последнем слове оказалась в руках тот самый предмет, должен спеть или сплясать – подойдет любой номер самодеятельности.

  • Сорви шапку. Состязаться могут двое игроков, а могут и две команды. Чертится круг. В круг входят игроки, у каждого из них левая рука привязана к туловищу, а на голове – шапка. Задача проста и непроста – снять шапку у противника и не позволить снять свою. За каждую снятую шапку команда получает очко.

  • Кто быстрее? Игроки делятся на две команды. Ведущий дает два пустых коробка без внутреннего бумажного ящичка. Задача: быстро передать коробок партнерам по команде…носом. Если коробок упал, его поднимают, надевают на нос, и состязание продолжается. Вроде бы все просто, а без ловкости не обойтись.

Кроме того, можно поиграть в настольные игры
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Кроме того, завершить майский вечер можно просмотром доброй комедии. Предлагаем такие фильмы:

  • Прости за любовь;

  • Малавита;

  • Пристегните ремни;

  • Мой Аттила Марсель;

  • Пластик;

  • Моя большая испанская семья;

  • Экскурсовод;

  • Этот неловкий момент;

  • Короли лета;

  • Другая Бовари.

Хороший фильм - прекрасное завершение вечера
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