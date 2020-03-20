Майские в Днепре: где можно отметить и сколько это стоит

Сезон весенних шашлыков на природе – один из самых любимых периодов жителей Днепра.

Давайте немного отвлечемся от коронавируса и подумаем о том, где отметить майские праздники после карантина. Подробнее о вариантах расскажет OBOZREVATEL.

Где отметить майские в Днепре istockphoto

Несмотря на то, что к майским праздникам карантин должен закончиться – не стоит забывать о безопасности. Прежде чем выбраться на природу, обратите внимание на свое состояние здоровья и здоровье близких. Если же вы чувствуете себя плохо – стоит отложить отдых на более безопасные времена. Ведь впереди – три месяца лета.

Незаменимыми помощниками во время отдыха станут:

одноразовые маски для лица;

антибактериальное мыло (или салфетки) для рук;

антисептик для рук.

Во время планирования отдыха нужно помнить, что все продукты питания и посуду нужно тщательно вымыть. Лучше использовать одноразовую посуду, которую после пикника нужно не оставлять в эко-зоне, а собрать в пакет и выбросить. Именно в период майских праздников лесные зоны превращаются в свалку.

Где отметить майские на природе: ТОП локаций в Днепре

Если вы любите отдых на природе – стоит рассмотреть варианты, предложенные ниже.

Карьер на Красном Камне

Отдохнуть с родными и близкими можно на ж\м Красный Камень. Живописный вид и удобное место расположения соединились вместе, именно поэтому карьер так популярен весной среди жителей Днепра.

Карьер на Красном Камне shukach

Коса на Победе

Одно из самых популярных мест отдыха в Днепре весной и летом – коса на ж\м Победа. Здесь можно устроить пикник, пожарить шашлыки, покататься на лодке или сапборде. Уже сейчас многие днепряне предпочитают проводить свободное время на косе.

На косе можно арендовать беседку с мангалом (со стороны набережной) за 300 гривен. Кроме того, вы можете взять напрокат лодку или каяк. Также можно захватить с собой удочки и порыбачить.

Коса на Победе pinterest

Тоннельная балка

Одно из самых живописных мест в Днепре. Из минусов – локация не обустроена удобствами. Но, с другой стороны, балка – замечательное место для уединения с природой в центре мегаполиса. Место, в котором можно отдохнуть сердцем и душой.

Урочище Тоннельная балка shukach

Берег на Солнечном

Ж\м Солнечный – еще одно замечательное место для отдыха. Пикники на локации жарят с ранней весны. Кроме того, локация расположена максимально удобно: доехать легко, а рядом расположены супермаркеты и магазины.

На Солнечном можно арендовать деревянную беседку, где открывается прекрасный вид на реку. Возле каждой беседки есть свой мангал. На территории беседок можно жарить шашлык, наслаждаться природой, загорать на чистом песке. Кроме того, на территории можно купить прохладительные напитки, уху, плов или заказать кальян.

Цены: беседка на 8-12 человек (понедельник-четверг) 600 грн/(пятница-воскресенье) 700 грн. Беседка на 20-25 человек – (понедельник-четверг) 800 грн /(пятница-воскресенье) 1000 грн. Беседка-домик на воде – 2000 грн, летняя беседка на воде – 1500 грн.

Берег на Солнечном besedochka

Пляж на Воронцова

В районе пляжа у реки есть парк с беседками, которые можно арендовать. Место красивое и спокойное, идеально подойдет для воскресных вылазок на природу. Арендовать беседку можно с 10:00 до 23:00, стоимость – 600 гривен за 10 человек, 800 гривен – за 20 человек. Кроме того, на месте можно заказать пиццу.

Пляж на Воронцова Тыква Днепр

Пикник и шашлык: стоимость основных продуктов в Днепре

Главное блюдо пикника на майские праздники – шашлык. Конечно же, на столе важно обилие овощей. Многие любят готовить полевую кашу, уху, а также легкие закуски.

Стоимость продуктов для пикника:

Свинина (ошеек) – от 130 гривен за кг;

Баранина – от 170 гривен за 1 кг;

Курятина – от 90 грн за филе, от 75 гривен за бедро (цены за 1 кг);

Семга – от 280 гривен за 1 кг;

Форель – от 270 гривен за 1 кг;

Скумбрия – от 70 гривен за 1 кг;

Огурцы – от 60 гривен за 1 кг;

Помидоры – от 46 гривен за кг;

Зелень (укроп, петрушка, лук) – от 25 гривен за пучок;

Редис – от 30 гривен за пучок;

Лаваш – от 8 гривен за 1 шт.

Соус "Барбекю" – от 32 гривен за 500 грамм;

Одноразовая посуда – от 9 гривен за набор тарелок (10 шт), от 8 гривен набор стаканчиков (10 шт); 8 гривен – столовые приборы (10 шт).

Цены на продукты для пикника в Днепре tochka.net

ГСЧС в Днепропетровской области акцентирует: до 80% пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной безопасности. Давайте вместе беречь природу! Тушите костры, не сжигайте сухую растительность и не бросайте на землю непогашенные окурки. Будьте внимательны и ответственны. При первых признаках возникновения пожара немедленно звоните в Службу спасения по телефону "101".

Соблюдайте меры безопасности ГСЧС в Днепропетровской области

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