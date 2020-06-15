Льготы и права беременных женщин в Днепре: от выплат до увольнения с работы

Многие жительницы Днепра, которые узнают о беременности, переживают за свое рабочее место и возможность остаться нетрудоустроенной в такой радостный, хоть и нелегкий период.

О том, имеют ли право увольнять с работы женщину в положении и на какие льготы и гарантии могут рассчитывать беременные и женщины с детьми в Днепре – расскажет OBOZREVATEL.

В трудовом законодательстве Украины большое количество прав и льгот для беременных и женщин с детьми. Будущим и состоявшимся мамам, помимо основных трудовых прав, данных всем работникам, предоставляются дополнительные гарантии от государства.

Могут ли отказать беременной женщине при приеме на работу

Как рассказал днепровский юрист Станислав Лифлянчик, в соответствии со статьей 184 Кодекса законов о труде, женщине не имеют права отказать в приеме на работу или уменьшить зарплату, ссылаясь на беременность или наличие ребенка возрастом до трех лет, а одиноким матерям – при наличии детей до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

"Помните, что несогласие работодателя взять беременную или молодую маму на работу должно быть обосновано в письменной форме, поскольку на основании этого документа можно подать в суд и добиться правды".

Кроме того, законодательством не предусмотрена обязанность будущей матери уведомлять работодателя о том, что она "в положении", при приеме на работу женщина вправе умолчать о беременности. Также, согласно статье 26 КЗоТ, испытательный срок, предусмотренный при приеме на работу в некоторых компаниях, к беременным и женщинам с детьми не применяется. Они сразу оформляются в штат.

Исключения в графике работы для беременных и молодых мам

По объективным и всем понятным причинам, беременные и мамы детей до трех лет не всегда имеют возможность работать в том режиме, в котором трудятся остальные работники предприятия или фирмы. Согласно статье 176 Кодекса законов о труде Украины, беременная и мать ребенка до трех лет, имеет право отказаться от:

ночных и сверхурочных работ;

направлений в командировку;

работы в выходные дни.

Беременные и мамы с детьми до 14 лет также имеют право на неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. Днепровский юрист акцентирует, что женщина может оформить такой рабочий график как при принятии на работу, так и впоследствии, по соглашению между сотрудницей и работодателем.

Можно ли уволить беременную женщину

Согласно части 3 статьи 184 Кодекса законов о труде, уволить беременную женщину по инициативе работодателя невозможно. Такой вариант допустим только при ликвидации фирмы или предприятия. В такой ситуации работодатель может уволить беременную женщину, предоставив ей другое рабочее место.

"Уволить беременную женщину по инициативе собственника невозможно. Единственное исключение – ликвидация предприятия. Кроме того, уволить ее нельзя и после родов, пока женщина находится в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а в некоторых случаях – до шести лет", – акцентировал юрист Станислав Лифлянчик.

Такой же запрет на увольнение касается матерей-одиночек и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, или до 6 лет, если по заключению врачей ребенок нуждается в домашнем уходе.

В соответствии со статьей 38 Трудового кодекса, женщины могут уволиться с работы "по собственному желанию" без обязательной двухнедельной отработки. Иными словами, если заявление работницы об увольнении обусловлено невозможностью продолжать работу в связи с беременностью или уходом за ребенком, работодатель должен расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит трудящаяся.

На какие льготы и выплаты имеют право беременные и молодые мамы в Днепре

Согласно пункту 4 статьи 4 Закона Украины № 504, отпускные льготы для родителей предоставляются в рамках социальных отпусков:

Отпуск по беременности и родам, или "декретный отпуск". Предоставляется на основании медицинского заключения на 126 дней – 70 дней до родов и 56 после, или 140 календарных дней, при рождении двоих и более детей или осложненных родах. Оплачиваемый декретный отпуск оформляется женщинам как по основному месту работы, так и по совместительству;

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет полагается после окончания декретного и может неоднократно прерываться по желанию молодой мамы. Основанием для ухода в отпуск является заявление женщины с приложенной к нему копией свидетельства о рождении ребенка;

Отпуск по уходу за ребенком до 6 лет – в обязательном порядке дается родителям, чьи дети нуждаются в домашнем уходе. Отпуск предоставляется на срок, указанный в медицинском заключении, но его продолжительность не может быть более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста. Получить отпуск можно только при предъявлении соответствующей справки о состоянии здоровья ребенка. В период этого отпуска заработная плата не сохраняется, трудовой стаж не засчитывается, и финансовая помощь от государства не выплачивается. При этом, должность за женщиной сохраняется;

Отпуск в связи с усыновлением – предоставляется в виде одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью 56 календарных дней, или 70 дней при усыновлении двух и более детей;

Дополнительный оплачиваемый отпуск на детей дается родителям, имеющим двоих и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка-инвалида до 18 лет.

Декретный отпуск: как и где оформить в Днепре

Работающая, официально трудоустроенная женщина, которая находится в положении, в первые дни 30-й недели должна обратиться в женскую консультацию для получения справки формы 147/у. Данную справку необходимо подать в бухгалтерию. Кроме того, необходимо написать заявление на имя директора организации.

Пример заявления на декретный отпуск uristy.ua

Пример заявления для оформления отпуска по уходу за ребенком до 3 лет uristy.ua

Если беременная не трудоустроена официально, для нее все равно положено оформление декретного отпуска, при этом документы на декретный отпуск подаются в районное отделение фонда социального страхования по месту проживания. Отделение фонда социального страхования Украины в Днепре – ул. Леонида Стромцова, 3-а, комната 601. Телефоны: 31-91-08, 31-93-54, 374-50-17, 095-256-11-15.

Специалисту ФСС необходимо предоставить:

Справку из женской консультации формы 147/у.

Справка из женской консультации формы 147/у ligazakon

Оригинал и копии заполненных страниц трудовой книжки.

Паспорт и справку о присвоении идентификационного кода (оригинал и копии).

Свидетельство о браке (оригинал и копии).

Справку из налоговой инспекции подтверждающую, что беременная не ведет предпринимательскую деятельность.

Справку об открытии счета в банке для социальных выплат с указанием необходимых для перевода средств реквизитов.

Справку из Центра Занятости о том, что беременная не состоит в данной организации на учете и не получает от нее выплаты по безработице.

Заявление установленного образца (пример – выше).

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