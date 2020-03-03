Квартирные воры в Днепре: какие методы используют и как уберечься

В Днепре учащаются случаи попыток проникновения в жилье. Горожане уверены, что злоумышленники придумали новые способы попадать в квартиры.

Подробнее о том, какие методы используют потенциальные домушники и что делать, если в вашу квартиру пытаются вломиться – расскажет OBOZREVATEL.

Какие методы используют квартирные воры в Днепре shutterstock

Дергают ручки входных дверей

Как рассказала жительница жилмассива Солнечный Екатерина, уже несколько недель подряд неизвестные мужчины проверяют, закрыта ли входная дверь в ее квартиру и квартиры соседей.

"Около 4-5 утра, практически каждый день, неизвестные мужчины ходят по подъезду в поисках квартиры, которую хозяева забыли закрыть на ночь. Мой парень работает по ночам, поэтому становится страшно. Знакомые по жилмассиву говорят, что такое происходит часто. Кроме того, с аналогичной ситуацией сталкиваются днепряне на ж\м Победа", – поделилась Екатерина.

Неизвестные по ночам тревожат жителей Днепра shutterstock

Представляются продавцами картошки

Очень часто на рынках и во дворах Днепра жители области и района продают овощи и фрукты. В последнее время многие, для повышения продаж, ходят по подъездам и предлагают купить картошку. Некоторые днепряне имеют возможность проследить за продавцами и говорят о том, что это чистая правда – люди таким образом пытаются заработать.

Ситуация на ж\м Тополь-1 Facebook: Типичный Тополь-Шевченковский район

Но другие говорят о том, что так называемые "домушники" под видом продавцов картошки также ходят по квартирам, предлагают товар и заглядывают внутрь, чтобы оценить имущество и возможность украсть что-то ценное.

Многие не понимают, можно ли верить продавцам Facebook: Типичный Тополь-Шевченковский район

Кроме того, на дверях и стенах около квартир появляются так называемые метки в виде галочек, нарисованные мелом. Возможно, таким образом воры метят подходящие или не подходящие квартиры.

Странные метки в подъездах Facebook: Типичный Тополь-Шевченковский район

Как рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Людмила Копыленко, патрульные выезжали на один из вызовов жителя Днепра, который жаловался на подозрительного продавца. Мужчины, которые ставили метки, пояснили, что они предлагают картошку, а метки ставят там, где уже были, чтобы повторно не тревожить жильцов. Ничего запрещенного у них патрульные не выявили. В машине действительно были мешки с картошкой.

Но жители Днепра сталкиваются с "продавцами", у которых овощей в продаже нет:

Воры притворяются продавцами картошки Facebook: Типичный Тополь-Шевченковский район

Ломают доводчики на дверях

Днепряне массово жалуются на то, что неизвестные ломают доводчики на дверях. После этого входные двери открыты абсолютно для всех.

Многие уверены, что таким образом воры проникают в подъезды.

Так проще проникнуть в дом Facebook: Соборный район (ж/м Победа 1-6, Сокол 1-2, Днепр)

Жители Днепра замечают странности Facebook: Соборный район (ж/м Победа 1-6, Сокол 1-2, Днепр)

Как обезопасить себя от квартирных воров

Как рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Людмила Копыленко, в первую очередь, не нужно впадать в паническое состояние. Если ручку вашей двери дергают неизвестные лица, стоит посмотреть в глазок и постараться рассмотреть, кто именно это делает. Важно запомнить количество людей за дверью, их приметы (например, цвет волос и в чем были одеты).

"Если вы находитесь в квартире и понимаете, что вашу дверь уже пытаются взломать – нужно подать признаки того, что вы находитесь дома. Конечно же, незамедлительно звоните в полицию, громко и четко заявляя, что к вам в квартиру пытаются проникнуть неизвестные. В идеале так громко, чтобы было слышно за дверью".

Сохраняйте спокойствие и звоните в полицию from-ua

Если потенциальные злоумышленники уходят после того, как проверили вашу дверь и она оказалась закрытой – постарайтесь проследить, куда именно они направляются: посмотрите в окна или с балкона, если он выходит на сторону входа в подъезд. Возможно, неизвестные направятся в соседний дом. Запомнив их приметы, снова же вызывайте 102.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре женщина устроила свалку на балконе.

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