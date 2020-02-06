Куда в Днепре звонить, если нужна помощь: список полезных номеров

Жители Днепра часто нуждаются в срочной помощи, а к кому обращаться и куда звонить – не знают.

OBOZREVATEL составил список полезных номеров телефонов, по которым днепряне могут обращаться, если что-то случилось.

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Экстренные службы Днепра

Если Вам срочно нужна помощь спасателей, полиции, скорой помощи или газовщиков, то обратиться можно по следующим номерам:

Служба спасения – 101;

Полиция – 102;

Скорая медицинская помощь – 103;

Аварийная газовая служба – 104;

Горсправка Днепра – 109; 056-990-91-11; 1509.

Данные звонки бесплатные и службы работают круглосуточно.

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Коммунальные службы Днепра

Если Вы столкнулись с проблемами отсутствия электричества, водоснабжения или газоснабжения и прочих непредвиденных обстоятельств, то Вам следует обратиться по следующим номерам:

ПАО "Днепрогаз" – 056-745-23-55; 056-787-81-04;

ДТЭК "Днепровские электросети" – 056-790-99-00, 066-790-99-00, 067-790-99-00. Также можно написать на электронную почту – dnoe-callcenter@dtek.com;

КП "Горсвет" (внешнее освещение) – +38067-530-73-62. Также можно написать жалобу на электронную почту – gorsvet.dnipro@ukr.net;

КП "Днепрводоканал" – 056-732-12-12; 095-732-12-12; 096-732-12-12; 073-732-12-12. Электронная почта – vodokanal.dp@gmail.com;

"Днепркоммунтранс" ("Уберу") – 056-776-57-63;

Муниципальный детский лагерь "Дети Днепра" – 067-550-06-70;

Госпотребслужба – +38068-658-80-99;

КП "Теплоэнерго" – 056-778-10-42; 056-790-20-14; 056-735-20-61;

КП "Зооконтроль" – +38068-828-22-55;

Пространство самоуправления – 056-785-82-14;

КП "Ритуальная служба" – 0800-303-120; 067-112-03-03; 056-795-03-03;

Университет третьего возраста – 093-134-46-69; 056-778-03-44;

Муниципальный лагерь для пенсионеров "Золотой век" – 067-550-06-70;

КП "Днепропетровский центр социально-психологической помощи" - 056-376 -53-83; 056-748-07-39. Электронная почта – SOCIAL-HELP@YANDEX.RU;

КП "Горзеленстрой" – 056-732-12-12; 095-732-12-12; 096-732-12-12; 073-732-12-12.

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Транспортные службы Днепра

В случае, если Вам нужна информация по транспортным средствам, поездкам и перелетам, то обратиться можно в диспетчерские службы:

Железнодорожный вокзал Днепра – 056-793-53-15; 056-793-48-26;

Автовокзал Днепра – 050-312-11-10; 067-010-10-20;

Международный аэропорт "Днепропетровск" – 067-632-45-38; 056-239-59-99.

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Центры предоставления административных услуг

ЦНАП "Правобережный" – 099-203-09-25; 079-807-37-07;

ЦНАП "Левобережный" – 099-602-10-02; 237-52-76.

Горячие линии городской и областной власти

Если у Вас есть вопросы к власти Днепра и Днепропетровской области, то обратиться можно на горячую линию:

Днепровский городской совет – +38056-732-12-12; +38095-732-12-12; +38096-732-12-12; +38073-732-12-12. Электронная почта: office@dniprorada.gov.ua; office@dmr.dp.ua;

Контакт-центр Днепропетровской облгосадминистрации – 0800-505-600;

Днепропетровский областной совет – 056-742-75-01; 742-75-89.

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Горячая линия Жилсервисов Днепра

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации жилья и ремонтам, то следует обратиться на горячую линию Жилсервисов:

КП "Жилсервис-2" – 778-20-67;

КП "Жилсервис-5" – 067-520-63-21;

КП "ЖГ Самарского района" – 098-595-69-47;

Диспетчерская служба исполнителей услуг по вывозу отходов – 068-405-00-00.

Службы доверия Днепра

В Днепре можно обратиться за помощью в службы доверия, которые проконсультируют по любому интересующему вопросу:

Днепровский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи – 767-18-41. Отметим, что эта служба работает с 11:00 до 18:00. Вы можете бесплатно получить квалифицированную информационную, социально психологическую и юридическую помощь.

Центр помощи участникам АТО и членам их семей – 0800-505-085. Горячая линия работает круглосуточно и бесплатно.

Днепровский городской центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи – 056-742-82-32; 0800-213-103; 099-232-77-89.

Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации – 0800-50-03-35; 116-123. Горячая линия работает круглосуточно.

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Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как в Днепре зарегистрировать животных. Стало известно, куда обращаться и сколько это стоит.

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