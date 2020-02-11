У каждого жителя Днепра дома часто собирается куча старых вещей, которыми он уже не будет пользоваться. Поэтому встает вопрос: продать, отдать или выкинуть?
OBOZREVATEL расскажет, куда в Днепре можно отдать старые ненужные вещи, и как за это получить дополнительную копейку.
Куда в Днепре отдать старые ненужные вещи
Vgorode.ua
Сайты с объявлениями
Жители Днепра могут выставить на продажу старые вещи на онлайн-платформах с объявлениями.
Одежду и другие ненужные вещи можно как отдать даром, так и обменять или продать.
Стоимость Вы выбираете сами. Чаще всего на подобных платформах такие вещи продают за небольшую сумму, так как их состояние уже изношенное и качество оставляет желать лучшего.
Сайт с объявлениями
Сайт с объявлениями
Сайт с объявлениями
Отметим, что некоторые днепряне могут отдать совершенно бесплатно даже крупную технику.
Сайт с объявлениями
Социальные сети
В социальных сетях есть множество сообществ, где жители Днепра могут отдавать или продавать ненужные вещи.
Кто-то отдает старые вещи совершенно даром, а кто-то пытается заработать на этом деньги.
Продажа вещей в социальных сетях
Продажа вещей в социальных сетях
Продажа вещей в социальных сетях
Благотворительные фонды и организации
В Днепре многодетные семьи, одинокие мамы, дети-сироты и другие люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации, нуждаются в помощи. Если у Вас скопилась куча ненужных вещей, то их можно отдать в благотворительные фонды и организации.
В Днепре в пунктах гуманитарной помощи принимают любые вещи: детские пеленки и распашонки, верхнюю одежду, штаны, рубашки, игрушки, обувь и т.д.
Так, в Днепре один из благотворительных фондов имеет свой склад по сбору ненужных вещей. Во вторник, четверг и пятницу жители Днепра могут принести вещи и отдать нуждающимся людям.
Время работы склада: с 9:30 до 17:30. Перерыв с 13:30 до 14:00.
Адрес пункта приема вещей: ул. Троицкая, 15/3, (за рестораном "Сулико", во дворе).
Отметим, что также на некоторых заправочных станциях города стоят специальные контейнеры, куда днепряне могут отдать ненужные вещи.
Контейнеры находятся по следующим адресам:
ул. Паникахи, 31-Г;
ул.Рабочая, 84;
ул. Калиновая, 87-Л.
Контейнеры для сбора ненужных вещей
Відкритий
Затем эти вещи направляют людям, которые нуждаются в них:
Семьи переселенцев с детьми:
одинокие мамы, которые воспитывают детей до 3–х лет;
многодетные;
воспитывающие детей с особыми потребностями;
воспитывают детей–сирот, детей лишенных родительской опеки (опекуны).
Семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах:
одинокие мамы/ папы;
малообеспеченные;
многодетные;
воспитывающие тяжелобольных детей/детей с особыми потребностями.
Отметим, что благотворительные фонды Днепра не принимают грязную, с пятнами, рваную, заношенную одежду, ношеное нижнее белье, а также грязные, поломанные, некачественные игрушки и не отремонтированную, стоптанную, старую обувь.
Благотворительные фонды принимают ненужные вещи
Delo.ua
Детские дома
Чаще всего в помощи нуждаются дети, которые лишены родительской опеки. В Днепре детских домов много и если у Вас есть ненужные вещи, то их можно пожертвовать таким нуждающимся малышам.
В детских домах принимают одежду на любой возраст.
Адреса детских домов Днепра, куда можно отдать ненужные вещи:
Днепровский детский дом-интернат: улица Надежды Алексеенко, 167.
Городской детский дом №1 для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки: улица Тополиная, 33.
Детский дом №3: улица Табачная, 1
Детский дом №6: улица Донецкое шоссе, 118.
Детский дом №2: улица Чичерина, 167.
Детский дом "Берегиня": улица Металлургов, 42.
Детский дом для детей-сирот Самарского района: улица Воспоминаний, 14А.
Детский дом "Рассвет": улица Ачинская, 2.
Детский дом Амур-Нижнеднепровского района: улица Янтарная, 45.
Детский дом Соборного района: Набережная Победы, 94А.
Детский дом Шевченковского района: улица 152-й Дивизии, 4.
Детский сад для детей с проблемами умственного и физического развития: улица Батумская, 2А.
Специализированный дом ребенка №1: улица 20-летия Победы, 34.
Специализированный дом ребенка №2: улица Петрозаводская, 287.
Детские дома Днепра
Интернет-журнал "Лицей"
Комиссионные магазины
Комиссионные магазины Днепра принимают вещи хорошем состоянии. За это Вы можете получить неплохие деньги.
Для этого Вам необходимо обратиться в любой комиссионный магазин города и предоставить вещи целыми и чистыми. Отметим, что деньги можно получить только после продажи вещи. А если покупатель так и не нашелся, то эту вещь Вам возвращают.
Также в Днепре работает несколько комиссионок, которые принимают не только вещи, но и бытовую технику.
Комиссионные магазины
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