У каждого жителя Днепра дома часто собирается куча старых вещей, которыми он уже не будет пользоваться. Поэтому встает вопрос: продать, отдать или выкинуть?

OBOZREVATEL расскажет, куда в Днепре можно отдать старые ненужные вещи, и как за это получить дополнительную копейку.

Куда в Днепре отдать старые ненужные вещи Vgorode.ua

Сайты с объявлениями

Жители Днепра могут выставить на продажу старые вещи на онлайн-платформах с объявлениями.

Одежду и другие ненужные вещи можно как отдать даром, так и обменять или продать.

Стоимость Вы выбираете сами. Чаще всего на подобных платформах такие вещи продают за небольшую сумму, так как их состояние уже изношенное и качество оставляет желать лучшего.

Сайт с объявлениями

Сайт с объявлениями

Сайт с объявлениями

Отметим, что некоторые днепряне могут отдать совершенно бесплатно даже крупную технику.

Сайт с объявлениями

Социальные сети

В социальных сетях есть множество сообществ, где жители Днепра могут отдавать или продавать ненужные вещи.

Кто-то отдает старые вещи совершенно даром, а кто-то пытается заработать на этом деньги.

Продажа вещей в социальных сетях

Продажа вещей в социальных сетях

Продажа вещей в социальных сетях

Благотворительные фонды и организации

В Днепре многодетные семьи, одинокие мамы, дети-сироты и другие люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации, нуждаются в помощи. Если у Вас скопилась куча ненужных вещей, то их можно отдать в благотворительные фонды и организации.

В Днепре в пунктах гуманитарной помощи принимают любые вещи: детские пеленки и распашонки, верхнюю одежду, штаны, рубашки, игрушки, обувь и т.д.

Так, в Днепре один из благотворительных фондов имеет свой склад по сбору ненужных вещей. Во вторник, четверг и пятницу жители Днепра могут принести вещи и отдать нуждающимся людям.

Время работы склада: с 9:30 до 17:30. Перерыв с 13:30 до 14:00.

Адрес пункта приема вещей: ул. Троицкая, 15/3, (за рестораном "Сулико", во дворе).

Отметим, что также на некоторых заправочных станциях города стоят специальные контейнеры, куда днепряне могут отдать ненужные вещи.

Контейнеры находятся по следующим адресам:

ул. Паникахи, 31-Г;

ул.Рабочая, 84;

ул. Калиновая, 87-Л.

Контейнеры для сбора ненужных вещей Відкритий

Затем эти вещи направляют людям, которые нуждаются в них:

Семьи переселенцев с детьми:

одинокие мамы, которые воспитывают детей до 3–х лет;

многодетные;

воспитывающие детей с особыми потребностями;

воспитывают детей–сирот, детей лишенных родительской опеки (опекуны).

Семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах:

одинокие мамы/ папы;

малообеспеченные;

многодетные;

воспитывающие тяжелобольных детей/детей с особыми потребностями.

Отметим, что благотворительные фонды Днепра не принимают грязную, с пятнами, рваную, заношенную одежду, ношеное нижнее белье, а также грязные, поломанные, некачественные игрушки и не отремонтированную, стоптанную, старую обувь.

Благотворительные фонды принимают ненужные вещи Delo.ua

Детские дома

Чаще всего в помощи нуждаются дети, которые лишены родительской опеки. В Днепре детских домов много и если у Вас есть ненужные вещи, то их можно пожертвовать таким нуждающимся малышам.

В детских домах принимают одежду на любой возраст.

Адреса детских домов Днепра, куда можно отдать ненужные вещи:

Днепровский детский дом-интернат: улица Надежды Алексеенко, 167.

Городской детский дом №1 для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки: улица Тополиная, 33.

Детский дом №3: улица Табачная, 1

Детский дом №6: улица Донецкое шоссе, 118.

Детский дом №2: улица Чичерина, 167.

Детский дом "Берегиня": улица Металлургов, 42.

Детский дом для детей-сирот Самарского района: улица Воспоминаний, 14А.

Детский дом "Рассвет": улица Ачинская, 2.

Детский дом Амур-Нижнеднепровского района: улица Янтарная, 45.

Детский дом Соборного района: Набережная Победы, 94А.

Детский дом Шевченковского района: улица 152-й Дивизии, 4.

Детский сад для детей с проблемами умственного и физического развития: улица Батумская, 2А.

Специализированный дом ребенка №1: улица 20-летия Победы, 34.

Специализированный дом ребенка №2: улица Петрозаводская, 287.

Детские дома Днепра Интернет-журнал "Лицей"

Комиссионные магазины

Комиссионные магазины Днепра принимают вещи хорошем состоянии. За это Вы можете получить неплохие деньги.

Для этого Вам необходимо обратиться в любой комиссионный магазин города и предоставить вещи целыми и чистыми. Отметим, что деньги можно получить только после продажи вещи. А если покупатель так и не нашелся, то эту вещь Вам возвращают.

Также в Днепре работает несколько комиссионок, которые принимают не только вещи, но и бытовую технику.

Комиссионные магазины Город Х

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