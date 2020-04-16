Куда обращаться в Днепре, если умер человек: порядок действий

К сожалению, смерть неизбежна. Рано или поздно всем придется с ней столкнуться.

Часто встает вопрос: что делать и к кому нужно обращаться в Днепре в первую очередь, если умер родственник или одинокий человек? Об этом OBOZREVATEL подробно расскажет далее.

Куда обращаться в Днепре, если умер человек горслужба-ритуал.рф

Человек умер от продолжительной болезни

Если в Днепре человек умер от продолжительной болезни и при этом наблюдался у своего лечащего врача, то, в первую очередь, необходимо получить свидетельство о смерти у этого же доктора.

Затем нужно обратиться в ЗАГС по месту жительства и оформить гербовое свидетельство о смерти.

Адреса ЗАГСов Днепра

ЗАГС в Чечеловском районе: проспект Пушкина, 67. Телефон: +38(056)-239-84-97.

ЗАГС в Центральном районе: улица Сичеславская Набережная, 10. Телефон: +38(056)-778-06-98, +38(056)-778-42-98.

ЗАГС в Шевченковском районе: проспект Гагарина, 112. Телефон: +38(056)-792-95-56.

ЗАГС в Индустриальном районе: проспект Слобожанский, 14. Телефон: +38(056)-223-71-84, +38(056)-223-40-13.

ЗАГС в Соборном районе: улица Вернадского, 15. Телефон: +38(056)-744-85-33.

ЗАГС в Амур-Нижнеднепровском районе: проспект Слобожанский, 15. Телефон: +38(056)-223-42-88.

ЗАГС в Новокодакском районе: улица Данила Галицкого, 31. Телефон: +38066-683-80-78.

ЗАГС в Самарском районе: улица Космонавта Волкова, 3. Телефон: (056)-767-20-57.

ЗАГС Днепропетровского областного управления юстиции: улица Шмидта, 36А. Телефон: (056)-371-27-49.

Образец свидетельства о смерти klc.kiev.ua

Важно отметить! В период карантина прием граждан в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния Днепра ограничен. Но непосредственный прием граждан будет осуществляться исключительно по вопросам государственной регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, необходимых для подтверждения при захоронении, а также государственной регистрации брака.

После получения свидетельства о смерти необходимо обратиться в ритуальную службу для решения всех вопросов – дата и время захоронения, место погребения и т.д.

Кроме этого, согласно законодательству Украины, следует заключить договор-заказ на оказание ритуальных услуг с ритуальной службой Днепра.

После этого остается оповестить всех знакомых о смерти, приобрести ритуальные принадлежности, заказать религиозные обряды и организовать поминальный обед. А после похорон следует получить компенсацию за них.

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Человек умер в результате насильственной смерти или несчастного случая

Как сообщают в коммунальном предприятии "Ритуальная служба", если человек умер внезапно – насильственная смерть или несчастный случай, то, в первую очередь, необходимо вызвать скорую помощь и полицию.

После этого тело умершего доставят в судебно-медицинский морг и проведут вскрытие. Отметим, что по письменному заявлению родственников умершего патологоанатомическое вскрытие может быть отменено.

Адреса моргов Днепра

Морг городской клинической больницы №9: проспект Мануйловский, 29. Телефон: (056)-725-04-87.

Морг городской клинической больницы №16: проспект Богдана Хмельницкого, 19. Телефон: (056)-749-73-60.

Областное патологоанатомическое бюро, коммунальное учреждение: площадь Соборная, 14. Телефон: (056)-246-52-24.

Патологоанатомическое отделение городской клинической больницы №2: проспект Сергея Нигояна, 53. Телефон: (056)-767-18-10.

Патологоанатомическое отделение дорожной клинической больницы: улица Дмитрия Кедрина, 55. Телефон: (056)-793-15-89; (056)-793-15-62.

Областное патологоанатомическое бюро, отделение детской патологоанатомии: улица Космическая, 13. Телефон: (056)-268-93-20.

Морг городской клинической больницы №6: улица Батумская, 13. Телефон: (056)-227-50-10.

Областное патологоанатомическое бюро, отделение инфекционной патологии: улица Бехтерева, 2. Телефон: (056)-753-48-53.

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Затем в морге должны выдать врачебное свидетельство о смерти и после этого следует оформить гербовое.

После получения свидетельства о смерти алгоритм действий такой же, как и в предыдущем случае.

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Умер одинокий человек

Согласно положению "О порядке захоронения умерших одиноких граждан Днепра", в случае смерти одинокого человека необходимо вызвать представителей за территориальным принципом:

Жилищно-эксплуатационой организации;

Районного исполкома;

Органов внутренних дел;

Медицинского учреждения.

Отметим, что захоронение одинокого человека производится за счет бюджетных средств.

В КП "Ритуальная служба" отмечают, если человек умер дома и при жизни был длительно болен, имел заболевание, которое могло закончиться летальным исходом, наблюдение за состоянием больного велось систематически и при этом нет сомнений в ненасильственной причине смерти, то медицинское свидетельство о смерти может быть выдано без вскрытия в районной или ведомственной поликлинике.

В подобных случаях свидетельство о смерти может выдать врач, наблюдавший больного, на основании записей в амбулаторной карте и другой медицинской документации. Отметим, что в поликлинику нужно предоставить паспорт умершего и всю медицинскую документацию.

Как сообщают в коммунальном предприятии, лечащий врач не всегда может сделать однозначный вывод о причине смерти. Например, если больной долгое время не наблюдался врачом, при жизни не был установлен точный диагноз и т. п.

В подобных случаях врач обязан направить тело умершего на судебно-медицинское или патологоанатомическое вскрытие.

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Человек умер в общественном месте

Если человек умер на улице или в любом другом общественном месте, то, в первую очередь, следует вызвать на место происшествия скорую помощь и полицию. После этого тело умершего будет доставлено в судебно-медицинский морг для вскрытия и выяснения всех обстоятельств смерти.

Новшества для жителей Днепра

Согласно Закону Украины "О погребении и похоронном деле", в случае смерти гражданина для его захоронения, лицу, которое обязалось похоронить, необходимо получить следующие документы:

Врачебное свидетельство о смерти – учреждением здравоохранения;

Свидетельство о смерти – отделом регистрации актов гражданского состояния;

Свидетельство о захоронении – выдается КП "Ритуальная служба" Днепровского городского совета.

Отметим, что погребение осуществляется только на основании договора-заказа, заключенного физическими и юридическими лицами с КП "Ритуальная служба".

Как известно, в 2015 году все кладбища Днепра передали на баланс коммунальному предприятию "Ритуальная служба", поэтому по сегодняшний день запрещено захоронение умерших граждан на всех действующих и закрытых кладбищах Днепра и Днепропетровской области без свидетельства о захоронении, выданного коммунальным предприятием "Ритуальная служба" с обязательной регистрацией в муниципальной книге захоронений умерших.

Кроме этого, необходимо субъектам хозяйствования всех форм собственности, осуществляющих на территории города, деятельности по захоронению умерших, заключить с коммунальным предприятием "Ритуальная служба" договоры на право предоставления ритуальных услуг по проведению процедуры погребения и установление гарантий надлежащего отношения к телу умершего и сохранение места погребения.

Свидетельство о захоронении КП "Ритуальная служба"

Контактная информация коммунального предприятия "Ритуальная служба"

Круглосуточная телефонная линия: (067)-112-03-03, (056)-795-03-03.

Стол заказов на Правобережном:

улица Полигонная, 18Б. Телефон: (056)-713-45-63, (068)-680-67-42.

проспект Александра Поля, 18. Телефон: (056)-722-22-27.

Стол заказов на Левобережном:

проспект Петра Калнышевского, 31. Телефон: (098)-128-26-22.

улица Березинская, 55. Телефон­: (067)-219-82-82, 050-219-82-82, (056)-736-72-82.­

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В каких случаях и где можно получить пособие на погребение в Днепре

В случае смерти пенсионера, независимо от того, работал он или нет – Пенсионный фонд;

В случае смерти застрахованного лица в фонде социального страхования, а также членов семьи, состоявших на его иждивении – Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности;

В случае смерти безработного, зарегистрированного в Центре занятости – Центр занятости по месту его регистрации;

В случае смерти работника предприятия (кроме работающего пенсионера) – Предприятие;

В случае смерти остальных категорий населения – Райисполкомы по месту жительства.

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По вопросам по проведению бесплатного захоронения умерших (погибших) лиц, имеющих особые заслуги и особые трудовые заслуги, участников боевых действий, необходимо обращаться в Управление труда и социальной защиты населения:

Амур-Нижнеднепровское управление труда и социальной защиты населения: улица Радистов, 8. Телефон: (056)-223-12-06;

Шевченковское управление труда и социальной защиты населения: проспект Богдана Хмельницкого, 116 А. Телефон: (056)-763-08-55, (056)-763-18-16;

Главное управление труда и социальной защиты населения Днепропетровской областной государственной администрации: улица Набережная Победы, 26. Телефон: (056)-713-63-09;

Индустриальное управление труда и социальной защиты населения: проспект Калнышевского, 55. Телефон: (056)-227-27-28;

Центральное управление труда и социальной защиты населения: улица Антоновича, 30/32. Телефон: (056)-742-81-71;

Новокодакское управление труда и социальной защиты населения: улица Трудовая, 1А. Телефон: (056)-775-55-81;

Чечеловское управление труда и социальной защиты населения: улица Уральская, 5. Телефон: (056)-372-00-34.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что когда сталкиваешься со смертью близкого человека, то ни о чем другом думать невозможно. Поэтому на помощь приходят службы ритуальных услуг. Стало известно, во сколько обойдутся похороны в Днепре.