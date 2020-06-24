Куда обращаться, если: о работе служб в Днепре и полезных номерах

Случаются ситуации, когда срочно нужно решить вопрос или получить помощь, а контактных данных – нет.

О том, куда и по какому вопросу можно обратиться в Днепре – подробно расскажет OBOZREVATEL.

Экстренные службы Днепра

Пожалуй, самые важные номера телефонов, которые нужно знать наизусть. Именно благодаря своевременному звонку в службы, указанные ниже, вы можете предотвратить негативное событие или спасти жизнь человеку. Вам ответят в любое время – службы работают круглосуточно.

Служба спасения – 101;

Полиция – 102;

Скорая медицинская помощь – 103;

Аварийная газовая служба – 104.

Экстренные службы Днепра pixabay

Коммунальные службы Днепра

Приднепровская ТЭС (задолженность за отопление, холодное водоснабжение) – (066) 334 12 95; (066) 334 12 92;

КП Теплоэнерго – (056) 374 30 08; (056) 374 30 18;

Днепрводоканал, круглосуточная диспетчерская служба – (056) 732 12 12;

Днепровские энергетические услуги (Yasno) – (056) 770 11 55, (067) 770 11 55, (050) 770 11 55;

Днепрогаз – (056) 78 7810;

Горсвет, уличное освещение – (056) 745 31 29;

Зооконтроль – (067) 908 89 86;

Коммунальная ритуальная служба – (056) 722 22 27, (067) 112 03 03, 0800 303 120;

Круглосуточная центральная диспетчерская служба "Лифтмонтаж" – (056) 790 99 50, (067) 523 65 58, (099) 357 53 49, (093) 284 92 77.

Коммунальные службы Днепра pixabay

Горячие линии органов власти

Номера единой горячей линии для обращений днепрян и предварительной записи на прием к городскому главе:

(056) 732 12 12;

(095) 732 12 12;

(096) 732 12 12;

(073) 732 12 12;

Горячая линия Днепропетровской областной администрации – 0 800 505 600;

Горячая линия Днепропетровского областного совета – (056) 742 75 01, (056) 742 75 89.

Горячие линии органов власти pixabay

Транспортные службы

Днепровский электротранспорт (центральная диспетчерская) – (056) 722 00 75;

Вокзал "Днепр-главный" (справочная) – (056) 793 48 26;

Автовокзал Днепр (справочная) – (050) 312 11 10, 067 01 01 020;

Аэропорт Днепропетровск – (056) 239 59 99.

Транспортные службы pixabay

Горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом

Днепропетровская областная линия – (067) 611 08 86, (068) 979 96 24;

Горячая линия для жителей области, которые вернулись из-за границы – 0800 500 474.

Горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом pixabay

Телефоны доверия

Линия помощи для участников АТО и их семей – 0 800 505 085;

Линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации – 0 800 500 335 или 116 111;

Анонимный телефон доверия – (056) 745 90 40.

Телефоны доверия pixabay

Центры предоставления административных услуг

ЦНАП "Правобережный" – 099-203-09-25; 079-807-37-07;

ЦНАП "Левобережный" – 099-602-10-02; 237-52-76.

Центры предоставления административных услуг dniprorada

Горячие линии Жилсервисов Днепра

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации жилья и ремонтам, то следует обратиться на горячую линию Жилсервисов:

КП "Жилсервис-2" – 778-20-67;

КП "Жилсервис-5" – 067-520-63-21;

КП "ЖГ Самарского района" – 098-595-69-47;

Диспетчерская служба исполнителей услуг по вывозу отходов – 068-405-00-00.

Горячая линия Жилсервисов Днепра pixabay

Другие полезные номера в Днепре

Городская аварийная служба по открытию замков – (050) 456-10-05, (068)444-55-34, (098)683-90-12;

Днепропетровская центральная районная больница – (056)724-15-00, (056)724-16-07, (056)724-16-05, (056)724-16-14;

ООО "Санитарно-профилактическая компания Ликвидатор" (услуги по дезинсекции и дезинфекции) – (095)514-12-12, (097)514-12-12, (073)514-12-12;

Служба высотного реагирования – (056) 232-34-74;

Эвакуатор в Днепре – (066) 278-14-00, (097) 785-97-45, ‎(067) 745-88-83;

Морг, областное бюро судебно-медицинской экспертизы – (056)246-04-85, (056)246-34-45.

Другие полезные номера в Днепре pixabay

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